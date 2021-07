Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 1 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 1 luglio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 DOC – Nelle tue mani – Niente di personale

23:50 TG1 Sera

23:55 Notti Europee

01:05 RaiNews24

01:37 Che tempo fa

01:40 Amanti

03:05 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Squadra Speciale Cobra 11 – Il nuovo mondo

23:05 Earthling – Terrestre

00:25 L’Isola della Luce

01:40 I Lunatici

02:50 Radio Corsa

03:15 Salvation Alla ricerca della verità

03:55 TG2 Eat Parade

04:10 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob 2001

20:25 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

21:20 Le Ragazze

23:30 Blob

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 TG Magazine

00:45 Stem – Luna

01:25 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Dritto e Rovescio

00:47 A Noi Piace Freddo…!

03:02 Come Eravamo

03:23 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:42 La Terra

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Viaggio Nella Grande Bellezza Presenta: il Mistero Padre Pio

00:15 Principessa per Sempre – Speciale Tg5

01:20 Tg5

01:54 Meteo.It

01:55 Paperissima Sprint Estate

02:22 Cattiva Reputazione – Distretto di Polizia 5

03:22 La Legge del Cuore – Distretto di Polizia 5

6 Italia 1

20:24 Casualità – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 VI Presento i Nostri

23:26 Duri Si Diventa

01:30 Irrisolvibile – Brooklyn Nine Nine

01:55 Studio Aperto – la Giornata

02:07 Sport Mediaset – la Giornata

02:22 Un Lavoro Affascinante – Lamù, la Ragazza dello Spazio

02:45 La Festa di Fine Anno – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:08 Storie Dal Passato – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:31 Lezione di Recupero – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:54 Da Servire Freddo – The Vampire Diaries

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

01:40 Inseparabili – Storie a 4 zampe

02:10 L’aria che tira – Estate

04:40 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 I delitti del Barlume – Il telefono senza fili

23:25 Gomorra – La serie

01:15 A Dangerous Man – Solo contro tutti

03:05 Lady Killer

9 NOVE

20:15 Deal With It – Stai al gioco

21:30 Quasi quasi cambio i miei

01:25 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 Il Vortice del Weekend – The Big Bang Theory V

20:42 Il Malfunzione del Teletrasporto – The Big Bang Theory V

21:04 Hard Kill

23:20 V per Vendetta

01:49 Undercover

03:08 La Prova Finale – Walker Texas Ranger IV

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds VII ep.22

21:20 MacGyver V ep.3

22:10 MacGyver V ep.4

23:00 MacGyver V ep.5

23:40 Lost Souls – La Profezia

01:25 Marvel’s Jessica Jones II ep.2

02:25 Tribes and Empires: Le profezie di Novol

03:45 Cold Case VII ep.1

22 Iris

20:05 Il Figlio del Boss – Walker Texas Ranger IV

21:00 The Water Diviner

23:22 Alfabeto

23:38 Resa Dei Conti A Little Tokyo

01:19 Il Fiume dell’Ira

03:23 Hollywood, Vermont

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata America

21:15 Norma

00:40 Rolling Stone – Sesso, stampa e rock’n’roll

01:40 Rai News Notte

01:45 Rolling Stone – Sesso, stampa e rock’n’roll

02:40 Rock legends: Pet Shop Boys

03:10 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:55 Il Giappone visto dal cielo

24 Rai Movie

21:10 Empire State

22:55 Killing Season

00:25 Right at Your Door

02:05 Scotland Yard contro Dr. Mabuse

03:30 Il prigioniero di Santa Cruz

25 Rai Premium

21:20 Rex – La tigre

22:05 Rex – Superstar

23:00 L’Ispettore Coliandro: Il ritorno 2

00:50 La Squadra 6 – p.29

02:30 La casa della follia

03:25 Un Ciclone in Convento 17

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Double Team – Gioco di squadra

23:05 Groupie sesso a domicilio

00:25 Sex Life

01:25 XXX – Un mestiere a luci rosse

02:25 Matrimonio a luci rosse

03:00 Bonnie and The Thousand Men

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Il cacciatore di ex

23:00 Donne, regole… e tanti guai!

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Il giovane ispettore Morse

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Assassinio sul palcoscenico

22:30 Indagine ai confini del sacro

23:10 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Laguna blu

23:35 Secretary

01:45 The Dr. Oz Show

03:20 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Temptation Island

00:59 Lezione di Successo – una Mamma per Amica III

01:39 Asta con Incanto – una Mamma per Amica III

02:20 Mariti/Troppi Papà – Matrimoni e Altre Follie

31 Real Time

20:25 Love Island Italia

21:25 Elettra e il resto scompare

23:55 Piedi al limite

00:50 Piedi al limite – Follia

01:45 Piedi al limite – Amputazione

02:40 Piedi al limite – Frankenstein

03:35 Piedi al limite

04:25 Piedi al limite – Catastrofe

34 Cine34

21:05 Din Don – Il ritorno

23:02 Fuga di cervelli

00:53 La dama rossa uccide sette volte

02:35 Luci lontane

35 Focus

20:15 Cieli Assassini – Indagini Ad Alta Quota VIII

21:15 Cosa Resterà Degli Esseri Umani? – la Terra Dopo L’Uomo

22:15 La Natura Si Ribella – la Terra Dopo L’Uomo i

23:15 Flatpack Empire , 2 – Come Funziona L’Ikea?

00:15 Bunker di Stoccolma, Le Grotte di Cheddar e la Miniera di Sale Di Turda

01:15 Operazione Orfani in Volo – Indagini Ad Alta Quota VII

02:00 La Conquista Degli Oceani – Antiche Invenzioni IV

02:43 01/07/2021 – Meteo Focus

02:45 Aerei Senza Pilota?

03:30 Tsunami: una Minaccia Globale

04:15 Azzorre, Viaggio Al Centro della Terra – Viaggiatori

38 Giallo

20:05 Cherif – Pericolo dal passato

21:10 L’ispettore Barnaby – Delitto e castigo

23:05 Elementary – Sottopelle

23:55 Elementary – Interessi privati

00:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Segreti di Stato

01:45 Law & Order – i due volti della giustizia – uno studente modello

02:35 Torbidi delitti – Mentre dorme

03:30 Torbidi delitti – Bersaglio mobile

04:15 Torbidi delitti – Morte in un aranceto

39 TOP Crime

20:15 Sopra Le Righe – The Closer II

21:10 La Via Degli Amanti – The Closer III

22:00 Finché Morte Non Ci Separi – I Parte – The Closer III

22:50 Finzione e Realtà – Law & Order: Unità Speciale XVI

23:45 Padre Sandunguero – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:35 Diventare Uomo – Law & Order: Unità Speciale XX

01:25 Uomo A Terra – Law & Order: Unità Speciale XX

02:10 Aria Apparente – C.S.I. New York VIII

02:50 Macabra Caccia Al Tesoro – C.S.I. New York VIII

03:30 Relazioni Internazionali – Motive IV

04:10 Il Passato Ritorna – Motive IV

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Yellowstone

23:30 Spartacus – Gli dei dell’arena

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:20 Nudi e crudi – Categoria 5

21:20 Metal Detective – Tagliamento

22:15 Predatori di gemme

00:10 Love Island Italia

01:15 Case infestate: fuori in 72 ore – Scutt Mansion

02:10 Case infestate: fuori in 72 ore – la vecchia contea di Chatham

03:05 Meteo disastri

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Juan Peron President

21:10 a.C.d.C. Il grande viaggio dei Vichinghi

23:00 Cronache dall’impero. I Flavi

23:30 Cronache dall’Antichità. Pompei

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #maestri pt 93

01:00 Passato e Presente. Juan Peron

01:40 Italia Viaggio nella bellezza

02:30 a.C.d.C. Storia del mondo p.5

03:30 La Grande Guerra p.5. Il tragico 1917

04:20 L’Italia Dei Dialetti

55 Mediaset Extra

20:30 Camera Cafè

21:10 Zelig

23:40 Colorado

02:28 Tgcom24

02:30 Colpo Grosso

04:05 2 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Ford Mustang Mach 1

21:20 Affari a quattro ruote – Karmann Ghia

22:15 Texas Metal – Pickup Denali

23:10 Texas Metal – una Lincoln del ’64

00:05 Texas Metal – Sempre più grande

01:05 Texas Metal – Basso e rumoroso

01:55 Fast N’ Loud – Ford Galaxie

02:50 Fast N’ Loud – Chevy Nomad

03:45 Fast N’ Loud – Cabriolet

04:40 Fast N’ Loud – Killer Copo Camaro

66 Italia 2

20:15 Uno Scontro Ad Alte Temperature – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 Addio A un Coraggioso Pirata – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Man Of Tai Chi

23:20 Un Nuovo Trio – Naruto Shippuden

23:50 Kakashi Contro Obito – Naruto Shippuden

00:20 L’ Ordine di Catturare la Volpe A Nove Code – Speciale

00:50 Naruto Contro Meca-Naruto – Speciale – Naruto Shippuden

01:20 La Forza Portante del Decacoda – Naruto Shippuden

01:45 Il Ritorno della Fenice! – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:05 Uno Scontro Ad Alte Temperature – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:25 Addio A un Coraggioso Pirata – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:48 Simulcast Radio 101