20:15 Sangue Blu – The Closer II

21:10 Crociera con il Morto – Poirot i

22:10 Furto di Idee – Poirot i

23:20 Una Storia Torbida – Chicago P.D. III

00:20 Una Bambina Abbandonata – Chicago P.D. III

01:05 Il Tutore – Law & Order: Unità Speciale Xix

01:50 Mamma – Law & Order: Unità Speciale Xix

02:35 La Strega Bianca – Murder in The First II

03:14 Tgcom24

03:15 Nient’Altro Che la Verità – Murder in The First II

03:55 L’ Attesa – Murder in The First II