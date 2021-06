Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 28 giugno 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 28 giugno 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: Euro 2020 Francia – Svizzera

23:10 TG1 Sera

23:15 Notti Europee

00:55 RaiNews24

01:30 Calcio: Euro 2020 Francia – Svizzera (R.)

03:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Hawaii Five-0 La verità

22:05 N.C.I.S. New Orleans Madame X

22:55 The Blacklist – Katarina Rostova

23:44 Victoria Fenberg

00:35 I Lunatici

02:05 Rosewood – Un caso irrisolto

02:50 Wooberite e le donne di Rosewood

03:30 Cuori in frantumi

04:10 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob 2001

20:25 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 TG Magazine

00:45 Digital World Digitale: femminile plural

01:10 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Quarta Repubblica

00:47 Burn After Reading – A Prova di Spia

02:44 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:06 Il Ginecologo della Mutua

04:45 Superclassifica Show 1982 – Best 4

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Riassunto – Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:21 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

00:00 The Credo Che Farà Coming Out – Baker And The Beauty

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Paperissima Sprint Estate

02:02 Doppio Inganno – Distretto di Polizia 5

03:00 Verità Nascoste – Distretto di Polizia 5

03:55 Padri e Figli – Distretto di Polizia 5

6 Italia 1

20:24 Costruito per Uccidere – II Parte – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Il Settimo Figlio

23:20 True Legend

01:40 Villaggio Tattico – Brooklyn Nine Nine

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Arriva il Tifone – Lamù, la Ragazza dello Spazio

02:55 Salsa Piccante – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:18 Quei Gatti Sui Tetti Che Scottano – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:41 Da Quando Te Ne Andasti – Lamù, la Ragazza dello Spazio

04:04 11:53 per Odessa – Heroes Reborn

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Dieci piccoli indiani

00:30 Tg La7

00:40 In Onda

01:20 Camera con vista

01:50 Bell’Italia in viaggio

03:00 Fronte del porto

8 TV8

20:20 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:35 Gomorra – La serie

23:25 Il mostro di Udine

00:25 Scomparsi

01:30 Il mistero del Ragnarok

03:00 Coppie che uccidono

03:40 Lady Killer

9 NOVE

20:10 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Flightplan – Mistero in volo

23:20 Il codice del Boss – il palazzo perduto di Nerone

00:25 Il codice del Boss – L’eredità di Venezia

01:25 Case infestate: fuori in 72 ore – Bobby Mackey’s Music World

02:20 Case infestate: fuori in 72 ore – Monroe House

03:10 Case infestate: fuori in 72 ore – la distilleria

04:00 Case infestate: fuori in 72 ore – il vecchio carcere

20 Venti

20:15 L’ Ipotesi della Ricomposizione – The Big Bang Theory V

20:42 La Riconversione del Beta Test – The Big Bang Theory V

21:04 Operazione U.N.C.L.E.

23:31 Outlander – L’Ultimo Vichingo

01:46 Undercover

03:21 Amnesia Temporanea – Walker Texas Ranger III

04:01 Gli Intoccabili – Walker Texas Ranger III

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds VII ep.16

21:20 Lost Souls – La Profezia

23:05 Eli Roth’s History of Horror II ep.4

23:55 Suspiria

01:40 Marvel’s Jessica Jones ep.12

02:35 Tribes and Empires: Le profezie di Novol

03:55 Cold Case VI ep.20

22 Iris

20:05 Processo per Larue – Walker Texas Ranger IV

21:00 La Vendetta di Luna

23:04 Elizabeth

01:27 Note di Cinema

01:32 Nina

03:17 Hamburger Hill

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata America

21:15 Sciarada – Il circolo delle parole Hemin

00:40 Brian Johnson, una vita on the road

01:25 Rock Legends – Billy Idol

02:05 Rai News Notte

02:10 Variazioni Su Tema

02:20 Stars of the Silver Screen

03:05 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:55 Snow Bears, vita da orsi

24 Rai Movie

21:10 …E poi, lo chiamarono il magnifico

23:25 I quattro dell’Ave Maria

01:55 Ombre bianche

03:40 Agente federale X3

25 Rai Premium

21:20 Le indagini di Lolita Lobosco

23:20 Rex – Bandiera a mezz’asta

00:05 Rex – Sinfonia imperfetta

01:00 Blu Notte 10: L’ombra scura della P2

02:50 Disokkupati

03:25 Un Ciclone in Convento 17

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Tom à la ferme

23:15 Querelle de Brest

01:15 Shortbus – Dove tutto è permesso

03:00 Stonewall

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 A piedi nudi nel parco

23:00 Harry, ti presento Sally…

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Cassandre 8: Il fante nero

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Le poche cose che contano

22:05 Son of God

00:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Like – Tutto ciò che Piace

01:40 The Dr. Oz Show

03:20 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Angeli – una Storia D’Amore – Romantico Italiano

23:35 4 Padri Single – Romantico Italiano

01:40 Cercasi Aiuto – una Mamma per Amica II

02:24 Il Giorno del Diploma – una Mamma per Amica II

03:07 Tata per Lele/Viva la Mamma – Matrimoni e Altre Follie

04:40 552 – Vivere III

31 Real Time

20:25 Love Island Italia

21:40 Vite al limite: e poi – Cillas e Tiffany

23:25 Vite al limite – Tiffany

01:20 Vite al limite – Destinee

03:00 Vite al limite – Jeanne

04:30 Vite al limite – Aaron

34 Cine34

21:05 Vacanze in America

22:53 Vita Smeralda

00:40 Sposi

02:23 Città canora

35 Focus

20:15 Collisione in Volo – Indagini Ad Alta Quota VII

21:15 La Vera Maria Maddalena – la Storia Proibita IV

22:15 La Storia Proibita III , 3 – la Storia Proibita III

23:15 I Segreti dell’Area 51 – Cose di Questo Mondo VI

00:15 La Maledizione di Re Artù – Cose di Questo Mondo VI

01:15 Chi è Al Comando? – Indagini Ad Alta Quota X

02:00 Armi Da Fuoco – Antiche Invenzioni IV

02:43 28/06/2021 – Meteo Focus

02:45 Boeing 787: L’Aereo Dei Sogni

03:30 Frane – Le Furie della Natura II

04:35 Rajan, una Scimmia in Missione – Into The Wild: India

38 Giallo

20:05 Cherif – la donna in bianco

21:10 L’ispettore John Barnaby – Habeas Corpus

23:05 L’ispettore John Barnaby – il casodi Cooper Hill

00:55 Law & Order – i due volti della giustizia – Serial killer

01:50 Law & Order – i due volti della giustizia – una faccenda di eredità

02:40 Delitti di provincia

03:35 Torbidi delitti – Personalità multiple

04:25 Torbidi delitti – la corista e il motociclista

39 TOP Crime

20:15 L’ Altra Donna – The Closer II

21:10 Agatha Christie: 13 A Tavola – Tp – TVm

23:10 Requiem per una Pornostar – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:05 Il Mostro di Glasgow – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:55 Bella Ma Letale – Colombo

02:30 17 Anni Dopo – C.S.I. New York VII

03:10 Exit Strategy – C.S.I. New York VII

03:50 Il Ricatto – Motive IV

04:30 Miscela Tossica – Motive IV

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Top Gear

23:30 Spartacus

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:20 Nudi e crudi – Nella giungla

21:15 Lupi di mare – una brutta sorpresa

22:20 Lupi di mare – il riscatto

23:20 WWE Raw

01:20 Case infestate: fuori in 72 ore – la Malvern Manor

02:15 Case infestate: fuori in 72 ore – il Waverley Hills

03:10 Meteo disastri

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente

21:10 Cronache dall’impero. I Flavi

21:40 Cronache dall’Antichità. Pompei

22:10 Italia Viaggio nella bellezza

23:00 22 giugno 1940, la resa francese

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri pt 90

01:00 Passato e presente

01:40 Maxi il Grande Processo Alla Mafia

02:30 Eventi – Eventi -L’Agnese Va Amorire

02:50 a.C.d.C. Storia del Mondo p. 2

03:30 La Grande Guerra

04:30 La straordinaria Storia d’Italia

55 Mediaset Extra

20:30 Camera Cafè

21:10 Felicissima Sera

23:16 Emigratis

02:03 Tgcom24

02:05 Colpo Grosso

04:15 1 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:15 Affari a quattro ruote – Dodge Charger

21:15 Affari a quattro ruote – 1970 International Scout

22:15 Affari a quattro ruote Francia

23:25 Affari a quattro ruote – Land Rover Serie III del ’76

00:20 Affari a quattro ruote – Maggiolino Volkswagen

01:15 Affari a quattro ruote – Porsche 924

02:05 Affari a quattro ruote – Saab 900 Turbo

03:00 Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:15 Un Sogno Che Affonda – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:50 Tutti Pronti per Lo Scontro Sui Ghiacci – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 El Dorado – la Città Perduta

00:45 Ananas e il Conforto di Un’Amicizia Maschile – Young Sheldon

01:15 Un Parasole e un Braccio Pazzesco – Young Sheldon

01:35 Venduto – A.P. Bio

01:55 Niente Feste per Noi – A.P. Bio

02:15 Il Fidanzato di Rosemary – A.P. Bio

02:35 Durbin Alla Riscossa – A.P. Bio

02:58 Simulcast Radio 101