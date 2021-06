Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 27 giugno 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: Euro 2020 Belgio – Portogallo

23:10 TG1 Sera

23:15 Notti Europee

00:55 RaiNews24

01:30 Che tempo fa

01:40 Calcio: Euro 2020 Belgio – Portogallo (R.)

03:10 Sottovoce in campo

03:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:05 Delitti in Paradiso

23:20 The Blacklist – The Hawaladar

00:10 Servizio di ricollocamento Orion

00:50 Felicità – La stagione della rinascita

01:45 Sorgente di vita

02:15 Sulla Via di Damasco

02:45 Rosewood – Torace, trombosi e cose a tre

03:32 Delitti e segreti

04:10 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 Sapiens Files, un solo pianeta

21:20 Kilimangiaro Estate

23:35 TG Regione

23:40 TG3 Mondo

00:08 Meteo 3

00:10 Ride

01:45 La veduta luminosa

03:20 Carmelo Bene – Voce dei Canti

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Anche Gli Angeli Mangiano Fagioli

00:12 Hamburger Hill – Collina 937

02:26 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:48 Male D’Amore

04:19 Un Amore Targato Forlì

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 The Winner Is

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Paperissima Sprint Estate

02:02 Coraggio di Sbagliare/Sfide – Nati Ieri

03:39 L’ Angelo Custode – Distretto di Polizia 5

04:34 Tradimenti – Distretto di Polizia 5

6 Italia 1

20:24 La Testa Mozzata – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Colorado

00:21 I Soliti Idioti

02:10 E-Planet

02:40 Studio Aperto – la Giornata

02:52 Sport Mediaset – la Giornata

03:08 Severance – Tagli Al Personale

04:37 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 La7 – 20 Un racconto italiano

21:30 Indovina chi viene a cena?

23:35 Tg La7

23:45 La7 – 20 Un racconto italiano

00:40 Volleyball Nations League maschile

02:40 Glory – Uomini di gloria

04:40 L’aria che tira – Diario Estate

8 TV8

21:30 Antonino Chef Academy

23:25 Name That Tune – Indovina la canzone

02:10 Un amore di testimone

03:50 Lady Killer

9 NOVE

20:05 Little Big Italy – Filadelfia

21:35 Supernanny – Roma

22:55 Supernanny – Palazzolo sull’Oglio

00:00 Love Island Italia

01:10 Il delitto di Lady Gucci

02:10 L’omicidio Versace

03:00 Case infestate: fuori in 72 ore – un vecchio resort

03:50 Case infestate: fuori in 72 ore – Wildwood

04:45 Case infestate: fuori in 72 ore – la scuola

20 Venti

21:04 Outlander – L’Ultimo Vichingo

23:31 Drive Angry

01:40 Undercover

03:21 Il Vendicatore – Walker Texas Ranger III

04:01 Dietro il Distintivo – Walker Texas Ranger III

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds: Suspect Behavior ep.9

21:23 The Prodigy – Il figlio del male

23:01 L’amore bugiardo-Gone Girl

01:40 Rupture

03:15 Friend Request – La Morte ha il tuo profilo

22 Iris

21:00 Original Sin

23:27 Il Postino Suona Sempre Due Volte

01:48 The Big White

03:36 Colpo A Rischio

23 Rai 5

20:45 Y’Africa

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi

01:00 Rai News Notte

01:05 Tuttifrutti

01:30 Di là dal fiume e tra gli alberi

03:20 Mendelsshon: Sinfonia N.1 In Do Min Op.1

03:55 Piano Pianissimo

04:05 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 Il professore cambia scuola

23:05 Truman – Un vero amico è per sempre

01:00 The Grudge

02:35 Solstice

03:55 FBI – Francesco Bertolazzi Investigatore

25 Rai Premium

21:20 Purché finisca bene

23:20 Le indagini di Lolita Lobosco

01:15 Blu Notte 5: La strage di Ustica p.2

02:25 Spazio 1999 – Sole nero p.3

03:20 La Squadra 8 – Questioni di famiglia p.2

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Bound – Torbido inganno

23:20 Sex Life

00:25 XXX – Un mestiere a luci rosse

01:25 Io, sex robot

02:25 I’m a Stripper So What? – Vita da spogliarellista

02:50 Né Eva, né Adamo – Una storia intersessuale

03:50 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

04:40 Sexplora

27 Paramount Network

21:10 Donne, regole… e tanti guai!

23:00 Serendipity – Quando l’amore è magia

01:00 The Truman Show

03:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Cassandre 7: Controcorrente

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Soul

21:20 La musica del cuore

23:35 Maturità 2021

00:30 Angelus di Papa Francesco

00:45 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:20 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

03:15 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 A Christmas Kiss – un Natale Al Bacio – That’s Amore

22:55 Un’ Estate per Diventare Grande

01:26 Verissimo – Le Storie

03:31 Dietro Le Quinte di “Masantonio – Sezione Scomparsi”

03:38 L’ Amore e la Guerra – L’Amore e la Guerra

31 Real Time

20:30 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti

22:20 90 giorni per innamorarsi

00:10 La clinica della pelle

34 Cine34

21:05 L’esorciccio

22:56 Don Franco e Don Ciccio nell’anno della contestazione

00:46 Il camionista

02:15 Sepolta viva

35 Focus

20:15 Vulcani: Costruttori della Terra

21:15 Cattivi Presagi – Enigmi Svelati II

22:15 L’ Occhio di Dio – Enigmi Svelati II

23:16 La Terra Dei 10.000 Laghi – Wild Nord America III

00:15 La Vita Segreta delle Fattorie – Wild Nord America III

01:15 Problemi di Nebbia? – Indagini Ad Alta Quota XIV

02:00 Le Armi della Rivolta – Ancient Discoveries III

02:43 27/06/2021 – Meteo Focus

02:45 Airbus A350: la Star del Cielo

03:30 Tsunami – Le Furie della Natura II

04:35 I Giovani Animali del Deserto – Into The Wild: India

38 Giallo

20:20 Elementary – Un’azione tempestiva

21:10 I misteri di Brokenwood – una scomoda eredità

23:10 L’ispettore Barnaby – il villaggio risorto

00:55 Tandem – L’amica scomparsa. 1a parte

01:55 Tandem – L’amica scomparsa. 2a parte

02:55 A Crime To Remember – C’era una volta un crimine

03:45 A Crime To Remember – il segreto di Alice

04:30 A Crime To Remember – un serial killer nel college

39 TOP Crime

20:15 Chi Ha Sbagliato? – The Closer II

21:10 Bella Ma Letale – Colombo

22:50 Omicidio Dietro Le Quinte – Poirot II

23:45 Sogno Premonitore – Poirot II

00:45 La Rinascita della Fenice – Murder in The First III

01:35 Il Sacrificio – Murder in The First III

02:15 Una Nebbia Che Non Si Dirada – Longmire V

03:10 Un Buon Ricordo – Longmire V

04:05 La Sposa Sirena – il Giudice Mastrangelo

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Criminal Intent

21:30 Il giovane ispettore Morse

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:20 Border Security: Polonia

23:15 Airport Control

00:10 Ce l’avevo quasi fatta – Verso la libertà

01:05 Ce l’avevo quasi fatta – il laboratorio

02:05 Ce l’avevo quasi fatta – in fuga con mio fratello

03:00 Cose di questo mondo

04:40 Cose di questo mondo – Satana in Siberia

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Errico Buonanno

20:30 Passato e presente. La Comune di Parigi

21:10 Bright Star

23:00 SeDici storie

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e presente

01:00 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo. 2

02:00 a.C.d.C. Storia del mondo p.1

03:00 La Grande Guerra

03:40 L’Italia Dei Dialetti

55 Mediaset Extra

20:30 Camera Cafè

21:10 Tu Si Que Vales

00:40 Buona Domenica

59 Motor Trend

20:25 L’impero delle macchine – Auto volanti

21:20 Costruzioni impossibili – Casa galleggiante

22:15 Costruzioni impossibili – Scorpion Tower

23:15 Costruzioni impossibili – il grattacielo

00:10 Costruzioni impossibili – Lusso nel deserto

01:05 Marchio di fabbrica

02:50 Affari a quattro ruote – VW Type 25

03:40 Affari a quattro ruote – Lancia Delta Integrale

04:30 Affari a quattro ruote – Range Rover

66 Italia 2

20:20 Una Misteriosa Ciurma di Pirati – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 Accerchiamento Navale – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Ananas e il Conforto di Un’Amicizia Maschile – Young Sheldon

21:40 Un Parasole e un Braccio Pazzesco – Young Sheldon

22:05 Venduto – A.P. Bio

22:35 Niente Feste per Noi – A.P. Bio

23:00 Il Fidanzato di Rosemary – A.P. Bio

23:25 Durbin Alla Riscossa – A.P. Bio

23:50 Tremors

01:40 L’ Oscurità di Barbanera – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:00 Una Misteriosa Ciurma di Pirati – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:20 Accerchiamento Navale – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:45 Simulcast Radio 101