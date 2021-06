Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 25 giugno 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 25 giugno 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Separati, ma non troppo

23:15 TG1 Sera

23:20 Notti Europee

00:35 RaiNews24

01:07 Che tempo fa

01:10 Sottovoce in campo

01:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Frammenti di memoria

23:00 Belve

23:55 O anche no

00:25 I Lunatici

01:40 Il grande racket

03:20 Rosewood – Mosse vincenti

04:02 Tormenti e paure

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

21:20 Atlantic Crossing

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:15 Carmelo Bene – Voce dei canti

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Le Storie di Quarto Grado

00:45 Rispetto – Criminal Intent

01:37 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:57 Vidocq

03:35 Figli – Hijos

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Masantonio – Sezione Scomparsi

23:31 Che Vuoi Che Sia

01:40 Tg5

02:14 Meteo.It

02:15 Paperissima Sprint Estate

02:42 L’ Ultima Sfida – Distretto di Polizia 4

6 Italia 1

20:24 Squadre Da Strada – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 X-Men: L’Inizio

00:05 Warm Bodies

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Il Mostro della Scuola – Lamù, la Ragazza dello Spazio

02:55 Le Copie di Ataru – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:18 Quella Magnifica Estate – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:41 Sayonara – Lamù, la Ragazza dello Spazio

04:04 13 Giugno – I Parte – Heroes Reborn

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Gandhi

00:45 Tg La7

00:50 Quella sporca ultima meta

03:15 Otto e mezzo

03:55 Private Practice

8 TV8

20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Italia’s Got Talent – Best Of

00:40 Venti20: i vent’anni del Duemila

00:50 Zohan – Tutte le donne vengono al pettine

02:50 14 anni vergine

04:15 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:10 Deal With It – Stai al gioco

21:30 I migliori Fratelli di Crozza

23:05 La confessione

23:40 Love Island Italia

00:45 Killing Michael Jackson

01:40 Airport Security: Europa

20 Venti

20:15 La Diffusione dell’Ornitofobia – The Big Bang Theory V

20:42 L’ Acquisizione della Sputacchiera di Fuoco – The Big Bang Theory V

21:04 Rush Hour – Due Mine Vaganti

23:19 Apes Revolution – il Pianeta delle Scimmie

02:19 Una Giornataccia Ad Aqua Mesa – Training Day

02:59 Il Tramonto – Training Day

03:38 Libera Come L’Aria – Walker Texas Ranger III

04:18 I Colori dell’Amore – R.I.S. Delitti Imperfetti IV

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds VII ep.14

21:20 Proud Mary

22:55 The Strain ep.7

23:40 The Strain ep.8

00:30 Wonderland pt.38

01:00 Marvel’s Jessica Jones ep.11

22 Iris

20:06 Furia Cieca – Walker Texas Ranger IV

21:00 Contagious

23:08 I Nuovi Eroi

01:14 L’ Importanza di Chiamarsi Ernest

02:49 Walker Texas Ranger: Pericolo Nell’Ombra

04:17 I Senza Nome

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata America

21:15 Art Night: Art Rider/ Dalì

00:05 Rolling Stone – Sesso, stampa e rock’n’roll

01:05 Rock legends – Phil Collins

01:25 Rai News Notte

01:30 Stars of the Silver Screen

02:15 Prossima fermata America

03:20 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – Marinai a terra

21:10 The Meddler – Un’inguaribile ottimista

23:00 Il cammino per Santiago

01:20 White God – Sinfonia per Hagen

03:20 Cat Ballou

25 Rai Premium

21:20 Il Giovane Montalbano

23:20 Nero a metà – Una canzone per te ep.7

00:25 Nero a metà

01:15 Dio Mio – p.3

01:50 Aiutami a sognare – p.3

02:40 Rex – Il terzo uomo

03:25 Un Ciclone in Convento 17

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Le età di Lulù

22:55 Kika – Un corpo in prestito

01:10 Mary Millington: le confessioni di una pornostar

02:10 The Mary Millington Story

04:10 Sexplora

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 I misteri di Aurora Teagarden – Il gioco del gatto e del topo

23:00 The Company Men

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Cassandre 5: Ritorno di fiamma

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Guerra e Pace

21:10 La mia regina

23:00 Nel mezzo del cammin

00:00 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:15 Inseparabili – Storie a 4 Zampe

02:15 The Dr. Oz Show

03:45 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 C’è Post@ per Te – Battibecchi D’Amore

23:17 Gioco D’Amore

02:08 Nuove Decisioni – una Mamma per Amica II

02:52 A Lezione Da Rory – una Mamma per Amica II

31 Real Time

20:25 Love Island Italia

21:25 Primo appuntamento crociera

00:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Attenzione

01:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – 20 lunghi anni

02:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Crescite sospette

03:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzo da record

04:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Avventure

34 Cine34

21:05 Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo

23:12 Sottozero

00:59 Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda

02:25 E tu vivrai nel terrore! L’aldilà

35 Focus

20:16 Lockerbie – Indagini Ad Alta Quota VII

21:15 Traslochi Da Record – C’Era una Volta il Futuro I

22:15 Costruzioni Impossibili – C’Era una Volta il Futuro I

23:15 Spiccare il Volo – il Gigante del Cielo: L’Airbus A380

00:15 Le Oscure Verità Dei Templari – la Storia Proibita IV

01:08 Tg5 Start

01:15 Il Culto di Satana – la Storia Proibita III

02:00 Aereo in Stallo – Indagini Ad Alta Quota X

02:43 25/06/2021 – Meteo Focus

02:45 E-Planet, 10 – E-Planet

03:11 Trasporti di Precisione – Mega Shippers II

04:05 Attila, il Flagello di Dio – Barbarians – Roma Sotto Attacco

38 Giallo

20:05 Cherif – Scambio di persona

21:10 Vera

23:10 L’ispettore Barnaby – la ballata di Midsomer County

01:05 Law & Order – i due volti della giustizia – L’esca

02:00 Law & Order – i due volti della giustizia – la fuga

02:55 Delitti di provincia

39 TOP Crime

20:15 Omicidio A Luci Rosse – The Closer II

21:10 Giustizia – Chicago P.D. III

22:00 Strade Pericolose – Chicago P.D. III

22:50 Comincia A Scavare – Chicago P.D. III

23:45 Il Divano del Produttore – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:35 Il Manifesto di Holden – Law & Order: Unità Speciale XVI

01:25 Colti di Sorpresa – The Closer III

02:10 Shock Culturale – The Closer III

02:50 Cibo Esplosivo – C.S.I. New York VII

03:30 La Valigia – C.S.I. New York VII

04:10 Lorenza Ghinelli – Donne in Noir

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 True Justice

23:30 Spartacus

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi – in Nicaragua

21:20 Ingegneria degli Epic Fail

23:15 Il codice del Boss – il palazzo perduto di Nerone

00:25 Il codice del Boss – i segreti della torre di Pisa

01:30 Cacciatori di fantasmi – Hollywood infestata

02:20 Case infestate: fuori in 72 ore – Monroe House

03:20 Case infestate: fuori in 72 ore – il St. Ignatius Hospital

04:10 Meteo disastri

54 Rai Storia

20:00 Il voto alle donne

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente

21:10 SeDici storie

22:10 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo

23:00 Così lontani così vicini

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri pt 89

01:00 Passato e presente

01:45 Dimmi chi sono

03:00 La rivoluzione russa. Il palazzo d’Inverno

04:00 Storia dell’economia – Un mondo globale

55 Mediaset Extra

20:30 Camera Cafè

21:10 Tu Si Que Vales

00:55 La Pupa e il Secchione

03:48 Tgcom24

03:50 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:15 Affari a quattro ruote – 2004 Mini Cooper S MC40

21:15 Affari a quattro ruote – Saab 9-3

22:15 Reperti d’assalto

02:55 Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:15 Addio, Miei Cari Seguaci! – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 Addio, Water Seven! Bentornato, Usopp! – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 1921- il Mistero di Rookford

23:20 True Legend

01:29 La Nave Dei Sogni è Finita! – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:49 Addio, Miei Cari Seguaci! – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:09 Addio, Water Seven! Bentornato, Usopp! – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:32 Simulcast Radio 101