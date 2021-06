Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 21 giugno 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 21 giugno 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: Euro 2020 Finlandia – Belgio

23:10 TG1 Sera

23:15 Notti Europee

00:55 RaiNews24

01:30 Calcio: Euro 2020 Finlandia – Belgio (R.)

03:05 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Hawaii Five-0

22:05 N.C.I.S. New Orleans

22:55 The Blacklist Hanna Hayes

23:40 Belle così Nuove generazioni

00:40 I Lunatici

02:05 Rosewood – Un’amara sorpresa

02:48 Vecchi conflitti

03:28 Legami di sangue

04:10 Piloti Il virtuoso

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:10 Digital World – Digitale: femminile plurale

01:40 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Quarta Repubblica

00:47 Volano Coltelli

02:49 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:09 In Nome del Popolo Italiano

04:49 Superclassifica Show 1982 – Best 3

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Riassunto – Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:21 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

00:00 Cinema My Love

01:30 Tg5

02:04 Meteo.It

02:05 Paperissima Sprint Estate

6 Italia 1

20:24 La Piccina di Papà – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 La Furia Dei Titani

23:20 Beowulf & Grendel

01:20 La Scommessa – Brooklyn Nine Nine

01:45 Il Falcone D’Ebano – Brooklyn Nine Nine

02:11 Studio Aperto – la Giornata

02:23 Sport Mediaset – la Giornata

02:38 Due Ataru/L’Incubo di Ataru – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:01 Festa di Fidanzamento – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:24 Re delle Rane/Perduti Nelle Grotte – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:47 I Paraorecchi Magici – Lamù, la Ragazza dello Spazio

04:10 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Un colpo perfetto

23:30 Il giurato

02:00 Otto e mezzo

02:40 Camera con vista

03:10 Bell’Italia in viaggio

8 TV8

20:25 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:35 Gomorra – La serie

23:20 Il mostro di Udine

00:20 Scomparsi

01:25 L’Immortale

03:30 Coppie che uccidono

04:10 Lady Killer

9 NOVE

20:15 Deal With It – Stai al gioco

21:35 La mia vita è uno zoo

23:50 Il codice del Boss – i segreti della torre di Pisa

01:05 Il codice del Boss – i misteri del Pantheon

02:05 Case infestate: fuori in 72 ore – il Waverley Hills

03:00 Case infestate: fuori in 72 ore – Bellaire House

03:50 Case infestate: fuori in 72 ore – Statler City Hotel

04:40 Case infestate: fuori in 72 ore – White Hill Mansion

20 Venti

20:15 L’ Analisi del Riflesso della Sgualdrina – The Big Bang Theory V

20:42 L’ Ipotesi dell’Infestazione – The Big Bang Theory V

21:04 Focus – Niente è Come Sembra

23:26 The Warriors Gate

01:35 Apocalypse Now – Training Day

02:15 Therangeles – Training Day

02:54 Istinto di Giustizia – Walker Texas Ranger III

03:34 Il Linciaggio – Walker Texas Ranger III

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds VII ep.6

21:20 The Cell – La Cellula

23:15 Eli Roth’s History of Horror II ep.3

00:10 Rupture

01:55 Marvel’s Jessica Jones ep.7

02:45 Tribes and Empires: Le profezie di Novol

04:10 Cold Case VI ep.12

22 Iris

20:05 Il Campeggio – Walker Texas Ranger IV

21:00 Elizabeth

23:26 Bordertown

01:34 Note di Cinema

01:39 Il Cucciolo

03:45 Paura e Delirio A Las Vegas

23 Rai 5

20:15 Great Australian Railway Journeys – Pros

21:15 Sciarada – Il circolo delle parole: Hemi

22:00 Film – Dei

00:10 Rock Legends – Tina Turner

00:55 Variazioni su tema

01:05 Rai News Notte

01:10 Warren Beatty Hollywood Playboy

02:05 Great Australian Railway Journeys – Pros

03:05 Piano Pianissimo

03:25 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

20:25 Stanlio e Ollio – Sporco lavoro

20:45 Stanlio e Ollio – Vita in campagna

21:10 Per un pugno di dollari

23:00 The Hateful Eight

02:05 La gang del parigino

03:40 Due euro l’ora

25 Rai Premium

20:00 Un passo dal cielo 4 – Radici ep.14

21:20 Le indagini di Lolita Lobosco

23:15 La musica del silenzio

01:15 Blu Notte 9: Messina, un enigma da decifrare

02:50 Intramontabili – p.4

03:20 Un Ciclone in Convento 13 – Web e gelosi

04:10 Un Ciclone in Convento 13 – Dalla Grecia

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Laurence Anyways e il desiderio di una donna…

00:30 Né Eva, né Adamo – Una storia intersessuale

01:35 Greta

03:10 Venus

04:35 Sexplora

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Un principe per l’estate

23:00 L’età dell’innocenza

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Il giovane ispettore Morse

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Le poche cose che contano

22:30 Don Milani – Il priore di Barbiana

00:20 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:15 Like – Tutto ciò che Piace

01:45 The Dr. Oz Show

03:20 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Ti Presento un Amico

23:16 Se Devo Essere Sincera – Romantico Italiano

01:11 Bloccati Dalla Neve – una Mamma per Amica II

01:58 Il Rovescio della Medaglia – una Mamma per Amica II

31 Real Time

20:20 Love Island Italia

21:25 Vite al limite: e poi – Jeanne e Brandon

23:10 Vite al limite – Holly

01:00 Vite al limite – Lacey

02:50 Vite al limite – Brandon

04:25 Vite al limite – Maja

34 Cine34

21:05 Vita Smeralda

23:09 Il ragazzo del pony express

00:58 Chicken Park

02:44 Mal d’africa

04:23 Fellini monografie

35 Focus

20:15 Collisione Ferroviaria – Indagini Ad Alta Quota III

21:15 Le Oscure Verità Dei Templari – la Storia Proibita IV

22:15 Il Culto di Satana – la Storia Proibita III

23:15 L’ Isola del Diavolo – Cose di Questo Mondo VI

00:15 Il Tempio Occulto Dei Nazisti – Cose di Questo Mondo VI

01:15 Un Treno Fuori Controllo – Indagini Ad Alta Quota III

02:00 L’ Arte della Tortura – Ancient Discoveries III

02:43 21/06/2021 – Meteo Focus

02:45 Il Nuovo Spettacolo – Let’s Cruise!

03:50 Cicloni – Le Furie della Natura II

04:35 La Terra del Rinoceronte Misterioso – Into The Wild: India

38 Giallo

20:00 Cherif

21:10 L’ispettore John Barnaby – il club del volo

23:05 L’ispettore John Barnaby – Gli omicidi di Copenhagen

00:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Scomparsi

01:45 Law & Order – i due volti della giustizia – un fardello troppo pesante

02:40 Nightmare Next Door – Delitti incrociati

03:40 Nightmare Next Door – Lettera dall’assassino

04:25 Nightmare Next Door – Amori da incubo

39 TOP Crime

20:15 Passo Falso – The Closer II

21:10 Agatha Christie: Delitto in 3 Atti – Tp – TVm

23:10 Infanzia Violata – Law & Order: Unità Speciale XV

00:05 L’ Ossessione della Bestia – Law & Order: Unità Speciale XV

00:55 L’ Omicidio del Professore – Colombo

02:15 A Che Pro? – C.S.I. New York VII

03:00 Di Padre in Figlio – C.S.I. New York VII

03:45 L’ Albero Dei Suicidi – Motive III

04:25 Caduta Libera – Motive III

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Top Gear

23:30 Spartacus

01:30 True Justice

02:00 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi – Gelosie

21:25 Lupi di mare – Ostacoli da superare

22:20 Lupi di mare – una brutta sorpresa

23:20 WWE Raw

01:20 Case infestate: fuori in 72 ore – la casa di Hinsdale

02:15 Case infestate: fuori in 72 ore – il castello di Franklin

03:10 Meteo disastri

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente – Operazione Barbaros

21:10 Cronache dall’impero – Agrippina

21:45 Cronache dal Rinascimento

22:10 Italia Viaggio nella bellezza

23:10 Steinbeck e il Vietnam in guerra

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:30 #maestri – Puntata 85

01:10 Passato e presente – Operazione Barbarossa

02:00 Maxi il Grande Processo Alla Mafia

03:00 1941-1966. Memorie del nostro tempo

03:50 Storia dell’economia

04:35 La straordinaria Storia d’Italia

55 Mediaset Extra

20:30 Camera Cafè

21:10 Felicissima Sera

00:18 Tgcom24

00:21 Emigratis

02:45 Colpo Grosso

04:15 27 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:15 Affari a quattro ruote – Porsche 924

21:15 Affari a quattro ruote – Jaguar E-Type serie 3

22:15 Affari a quattro ruote Francia

23:25 Affari a quattro ruote – Dodge Coronet 500 del ’65

00:20 Affari a quattro ruote – Toyota MR2

01:15 Affari a quattro ruote – Peugeot 205 GTI

02:10 Affari a quattro ruote – Suzuki SJ410

03:05 Fast N’ Loud – Modello A

04:00 Fast N’ Loud – Australiane da capogiro

66 Italia 2

20:15 Una Famiglia Molto Potente – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 Il Suo Nome è Nuovo Mondo – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Un Ponte per Terabithia

23:13 Un Imprenditorialista e una Sculacciata – Young Sheldon

23:38 Hobbit, Fisica e una Palla Da Baseball – Young Sheldon

00:03 Vergini Eccellenti – A.P. Bio

00:33 Al Rogo Miles! – A.P. Bio

00:58 Rimorchiare A Toledo – A.P. Bio

01:23 Pazzamente Innamorato – A.P. Bio

01:48 La Pace è Finita! – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:05 Una Famiglia Molto Potente – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:25 Il Suo Nome è Nuovo Mondo – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:48 Simulcast Radio 101