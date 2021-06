Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 20 giugno 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 20 giugno 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1 20:00 TG 1

TG 1 20:35 Il suono della Bellezza

21:30 Storia di Nilde

Storia di Nilde 23:15 TG1 Sera

23:20 Notti Europee

Notti Europee 01:00 RaiNews24

01:35 Calcio: Euro 2020 Italia – Galles (R.)

Calcio: Euro 2020 Italia – Galles (R.) 03:10 Sottovoce in campo

03:40 RaiNews24

2 Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

TG2 – 20.30 21:05 Delitti in Paradiso

23:20 The Blacklist – Norman Devane

The Blacklist – Norman Devane 00:08 Il dottor Lewis Powell

00:50 Felicità – La stagione della rinascita

Felicità – La stagione della rinascita 01:45 Protestantesimo In principio fu il pallo

02:15 Sulla Via di Damasco

Sulla Via di Damasco 02:45 Rosewood La scelta giusta

03:30 Piloti

Piloti 03:50 Ci Vediamo in Tribunale Io ti rinnego

04:15 Ci Vediamo in Tribunale Conti senza oste

3 Rai 3 20:00 Blob

Blob 20:30 Sapiens Files, un solo pianeta

21:20 Kilimangiaro Estate

Kilimangiaro Estate 23:25 TG Regione

23:30 TG3 Mondo

TG3 Mondo 23:57 Meteo 3

00:00 La profezia dell’armadillo

La profezia dell’armadillo 01:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

4 Rete 4 20:30 Stasera Italia Weekend

Stasera Italia Weekend 21:29 Vendetta: una Storia D’Amore

23:37 Gran Torino

Gran Torino 01:54 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

5 Canale 5 20:00 Tg5

Tg5 20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

Paperissima Sprint Estate 21:21 Conta Su di Me

23:31 What They Had

What They Had 01:30 Tg5

02:04 Meteo.It

Meteo.It 02:05 Paperissima Sprint Estate

02:32 Dipendenze/Oltre Le Apparenze – Nati Ieri

Dipendenze/Oltre Le Apparenze – Nati Ieri 04:41 Addio Al Celibato – Distretto di Polizia 4

6 Italia 1 20:24 Il Rapimento – C.S.I. – Scena del Crimine

Il Rapimento – C.S.I. – Scena del Crimine 21:20 Colorado

00:22 Tutto Molto Bello

Tutto Molto Bello 02:10 E-Planet

02:41 Campionato Formula e Mexico – Campionato Formula E 2021

Campionato Formula e Mexico – Campionato Formula E 2021 03:42 Studio Aperto – la Giornata

03:54 Sport Mediaset – la Giornata

Sport Mediaset – la Giornata 04:09 Ep. 3 – Dune

7 LA7 20:00 Tg La7

Tg La7 20:35 La7 – 20 Un racconto italiano

21:30 Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra?

Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra? 01:40 Tg La7

01:50 Uozzap

Uozzap 02:30 Private Practice

8 TV8 20:00 Paddock Live

Paddock Live 21:30 Formula 1

23:35 Paddock Live

Paddock Live 00:05 Belly of the Beast – Ultima missione

01:50 Universal Soldier – Il giorno del giudizio

Universal Soldier – Il giorno del giudizio 03:50 Lady Killer

04:40 Coppie che uccidono

9 NOVE 20:05 Little Big Italy – New Orleans

Little Big Italy – New Orleans 21:40 Supernanny – Barletta

22:55 Supernanny

Supernanny 00:10 Quasi quasi cambio i miei

01:30 Case infestate: fuori in 72 ore – Oliver House

Case infestate: fuori in 72 ore – Oliver House 02:20 Case infestate: fuori in 72 ore – la prigione di Shrewsbury

03:10 Case infestate: fuori in 72 ore – Monroe House

20 20 Venti 20:30 The Warriors Gate

The Warriors Gate 22:44 Formula e 2021: Puebla-Mexico. Pregara

22:59 Formula E: Puebla-Mexico

Formula E: Puebla-Mexico 00:01 Formula E: Puebla-Mexico. Podio

00:23 Getaway – Via di Fuga

Getaway – Via di Fuga 02:13 Il Patto – Game Of Silence

02:54 La Resa Dei Conti – Game Of Silence

La Resa Dei Conti – Game Of Silence 03:32 Scommesse Clandestine – Walker Texas Ranger III

04:12 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4 20:35 Criminal Minds: Suspect Behavior ep.7

Criminal Minds: Suspect Behavior ep.7 21:20 Sei ancora qui – I Still See You

23:05 Millennium – Uomini che odiano le donne

22 Iris 21:00 Defiance-I Giorni del Coraggio

Defiance-I Giorni del Coraggio 23:48 Profumo-Storia di un Assassino

23 Rai 5 20:15 Prima della prima – Pelleas et Melisande

Prima della prima – Pelleas et Melisande 20:45 Y’Africa

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi

Di là dal fiume e tra gli alberi 00:45 Rai News Notte

00:50 Tuttifrutti

Tuttifrutti 01:15 Save the Date Pillola Venezia allo Specc

01:30 Di là dal fiume e tra gli alberi

Di là dal fiume e tra gli alberi 03:20 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie 21:10 Ayla – La figlia senza nome

Ayla – La figlia senza nome 23:25 Tutta colpa dell’amore – Sweet home Alab

25 Rai Premium 21:20 Un’estate a Capri

Un’estate a Capri 23:00 Le indagini di Lolita Lobosco

01:00 Spazio 1999 – Separazione ep.1

Spazio 1999 – Separazione ep.1 01:50 Spazio 1999 – Destinazione obbligata

02:35 Blu Notte 2: La bottiglia di Rosolio

Blu Notte 2: La bottiglia di Rosolio 03:25 La Squadra 8 – Zone d’ombra p.21

26 Cielo 20:05 Affari al buio

Affari al buio 20:30 Affari di famiglia

21:25 Legittima offesa – While She Was Out

Legittima offesa – While She Was Out 22:55 Sex Life

23:55 XXX – Un mestiere a luci rosse

XXX – Un mestiere a luci rosse 00:50 Webcam Girls

02:05 A Cam Life – La pornostar della porta accanto

A Cam Life – La pornostar della porta accanto 03:25 Sexy Missionaries – Redenzione a Las Vegas

03:55 Sexplora

Sexplora 04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network 21:10 Prima o poi mi sposo

Prima o poi mi sposo 23:00 Se solo fosse vero

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000 20:00 Rosario da Lourdes

Rosario da Lourdes 20:30 TG 2000

20:50 Meteo

Meteo 20:55 Soul

21:20 Seaside Hotel

Seaside Hotel 23:10 Nessuno si salva da solo

00:10 Angelus di Papa Francesco

Angelus di Papa Francesco 00:25 La compieta preghiera della sera

29 LA7d 20:30 I menù di Benedetta

I menù di Benedetta 21:30 Grey’s Anatomy

30 La 5 20:10 Non Sto Bene – Council Of Dads

Non Sto Bene – Council Of Dads 21:10 Animagemella.Com

23:05 Colpo di Fulmine

Colpo di Fulmine 01:20 X-Style

01:52 Verissimo – Le Storie

31 Real Time 20:00 Il castello delle cerimonie – Comunione Karol

Il castello delle cerimonie – Comunione Karol 20:35 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti – il costo…

22:25 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti – Non smettere…

90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti – Non smettere… 00:10 La clinica della pelle

34 Cine34 21:06 7 chili in 7 giorni

7 chili in 7 giorni 23:54 Il lupo di mare

01:45 La sposa americana

La sposa americana 03:06 Elena sì, ma… di troia

04:32 Mal d’africa

35 Focus 20:15 Bardarbunga: il Risveglio del Gigante

Bardarbunga: il Risveglio del Gigante 21:15 Il Genio Degli Antichi Romani – Enigmi Svelati II

22:15 Il Futuro Nelle Stelle – Enigmi Svelati II

Il Futuro Nelle Stelle – Enigmi Svelati II 23:15 Il Maestoso Mississippi – Wild Nord America III

00:15 Dalle Black Hills Alle Badlands – Wild Nord America III

Dalle Black Hills Alle Badlands – Wild Nord America III 01:15 Il Volo del Ministro – Indagini Ad Alta Quota XIV

02:00 Medicina Estrema – Ancient Discoveries III

Medicina Estrema – Ancient Discoveries III 02:43 20/06/2021 – Meteo Focus

02:45 Giorno di Imbarco – Let’s Cruise!

38 Giallo 20:10 Elementary – Onniscenza

Elementary – Onniscenza 21:10 I misteri di Brokenwood – L’anello della discordia

23:10 Vera

Vera 00:55 Tandem – la foto rubata

01:55 Tandem – il diamante nero

Tandem – il diamante nero 02:55 A Crime To Remember – Cuori di tenebra

03:50 A Crime To Remember – i brutti e vecchi tempi

A Crime To Remember – i brutti e vecchi tempi 04:45 A Crime To Remember – il posto di una donna

39 TOP Crime 20:15 Dovere di Madre – The Closer II

Dovere di Madre – The Closer II 21:10 L’ Omicidio del Professore – Colombo

22:45 Crociera con il Morto – Poirot i

Crociera con il Morto – Poirot i 23:45 Furto di Idee – Poirot i

00:55 La Donna di Normandy – Murder in The First III

La Donna di Normandy – Murder in The First III 01:40 Tropico del Cancro – Murder in The First III

02:25 Blu e Nero – Murder in The First III

Blu e Nero – Murder in The First III 03:07 I Barbieri di Siviglia – Murder in The First III

49 Spike TV 20:40 Law & Order: Criminal Intent

Law & Order: Criminal Intent 21:30 Il giovane ispettore Morse

01:30 Top Gear

Top Gear 04:20 Police Interceptors

52 DMAX 21:25 Border Security: Polonia

Border Security: Polonia 23:15 Airport Control

00:15 Ce l’avevo quasi fatta – Bonnie e Clyde

Ce l’avevo quasi fatta – Bonnie e Clyde 01:15 Ce l’avevo quasi fatta – il barone verde

02:05 Ce l’avevo quasi fatta – il fuggitivo

Ce l’avevo quasi fatta – il fuggitivo 03:05 112: Fire Squad

54 Rai Storia 20:00 Il giorno e la storia

Il giorno e la storia 20:20 Scritto, letto, detto: Gabriella Airaldi

20:30 Passato e Presente. Gli stupri di guerra

Passato e Presente. Gli stupri di guerra 21:10 Cheri

22:40 Francesco Baracca – L’aviatore rampante

Francesco Baracca – L’aviatore rampante 23:30 SeDici Storie – Seveso e Laura Conti

00:25 Rai News Notte

Rai News Notte 00:30 Il giorno e la storia

00:45 Passato e Presente. Gli stupri di guerra

Passato e Presente. Gli stupri di guerra 01:30 14-18 Grande Guerra cento anni dopo

02:20 1941-1966. Memorie del nostro tempo

55 Mediaset Extra 20:30 Camera Cafè

Camera Cafè 21:10 Tu Si Que Vales

00:58 Tgcom24

Tgcom24 01:00 Buona Domenica

04:55 25 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend 20:20 Fabbriche X-Large – Escavatori

Fabbriche X-Large – Escavatori 21:15 Fabbriche X-Large – Pirelli

22:10 Fabbriche X-Large – Pierce Fire Trucks

Fabbriche X-Large – Pierce Fire Trucks 23:10 Fabbriche X-Large – Camion Volvo

00:05 Fabbriche X-Large – Aeromobili

Fabbriche X-Large – Aeromobili 01:00 Marchio di fabbrica

02:50 Affari a quattro ruote – Mazda MX5

Affari a quattro ruote – Mazda MX5 03:40 Affari a quattro ruote – Mercedes Cosworth

04:30 Affari a quattro ruote – Porsche 928