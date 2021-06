Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 17 giugno 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 17 giugno 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: Euro 2020 Olanda – Austria

23:10 TG1 Sera

23:15 Notti Europee

00:55 RaiNews24

01:30 Calcio: Euro 2020 Olanda – Austria (R.)

03:05 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Tutti i segreti di mio marito

23:00 Amica di salvataggio

00:15 OSN Kubrick: musica e cinema d’autore

01:55 I Lunatici

03:15 Radio Corsa

03:55 TG2 Eat Parade

04:10 Piloti Max sposo

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

21:20 Le Ragazze

23:30 Blob

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:10 Stem – Cemento

01:50 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:47 I Soliti Rapinatori A Milano

02:40 Come Eravamo

03:00 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Viaggio Nella Grande Bellezza Presenta: Grandi Amori

00:15 Tg5

00:49 Meteo.It

00:50 Paperissima Sprint Estate

01:17 Corsa Contro il Tempo – Distretto di Polizia 4

02:25 Paura All’Asilo – Distretto di Polizia 4

6 Italia 1

20:24 Suicidio di Massa Nel Deserto – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Ti Presento i Miei

23:45 Io Sono Tu

01:50 Il Ringraziamento – Brooklyn Nine Nine

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:27 Sport Mediaset – la Giornata

02:42 Avventura Alle Hawaii/Abbuffata Infernale – Lamù, la Ragazza dello Spazio

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

22:00 The Dissident

01:50 Tg La7

02:00 Otto e mezzo

02:40 Inseparabili – Storie a 4 zampe

03:10 Private Practice

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 I delitti del BarLume – La tombola dei troiai

23:20 Gomorra – La serie

01:10 Gone – Scomparsa

02:55 Lady Killer

04:25 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:15 Deal With It – Stai al gioco

21:30 Quasi quasi cambio i miei

00:05 Supernanny – Palazzolo sull’Oglio

01:15 Naked Attraction Italia

02:30 Operazione N.A.S.

02:55 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 Auto Vecchia, Castello Nuovo – Modern Family II

20:42 Il Bacio – Modern Family II

21:04 Repo Men

23:28 Wild Wild West

01:33 Carnefice O Vittima – Game Of Silence

02:13 L’ Intruso – Game Of Silence

02:52 Il Killer – I Parte – Walker Texas Ranger II

03:32 Il Killer – II Parte – Walker Texas Ranger II

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds VII ep.2

21:20 MacGyver IV ep.10

22:10 MacGyver IV ep.11

22:50 MacGyver IV ep.12

23:45 La maschera di cera

01:45 Marvel’s Jessica Jones ep.5

22 Iris

20:05 Regalo di Natale – Walker Texas Ranger IV

21:00 Resa Dei Conti A Little Tokyo

22:45 Alfabeto

23:01 Machine Gun Preacher

01:36 Il Grande Jake

03:25 Mindscape

23 Rai 5

20:15 Great Australian Railway Journeys – Pros

21:15 Bruckner: Sinfonia n.4

22:30 Anton Bruckner: il genio incompreso

00:00 Crosby, Stills, Nash & le leggende di La

01:50 Rai News Notte

01:55 Rock legends – Abba

02:15 Save the date. Shoah Memorie Italiane

03:10 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:55 Wildest Antartic

24 Rai Movie

21:10 La regola del silenzio

23:20 Closed Circuit

01:00 The Giver – Il mondo di Jonas

02:40 Movie Mag

25 Rai Premium

20:05 Un passo dal cielo 4

21:20 Rex – Una vita per una vita

22:05 Rex – Il terzo uomo

23:00 L’Ispettore Coliandro: il ritorno

00:55 La Squadra 6 – p.27

02:35 Blu Notte 4: Il Caso Graziella Campagna

03:25 Un Ciclone in Convento 13

04:10 Un Ciclone in Convento 13

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Born to Raise Hell

23:15 Nerone e Poppea

00:55 Sex Life

02:00 XXX – Un mestiere a luci rosse

02:50 Tokyo Girls – Le nuove geishe

03:45 Tanto sesso per nulla – Le case chiuse del Canton Ticino

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Laws of Attraction – Matrimonio in appello

23:00 Letters to Juliet

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Quattro donne e un funerale

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Detective McLean

22:45 Indagine ai confini del sacro

23:20 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Amori e disastri

23:20 Robinson Crusoe

01:10 Startup Economy

02:20 The Dr. Oz Show

03:05 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 157

21:10 Dolce Novembre

23:40 Pleasantville

02:05 Il Ballo delle Debuttanti – una Mamma per Amica II

02:47 Tale Madre, Tale Figlia – una Mamma per Amica II

31 Real Time

20:20 Love Island Italia

21:25 L’atelier delle meraviglie

23:25 Piedi al limite – Amputazione

00:20 Piedi al limite – Doppio dito

01:15 Piedi al limite – 12 dita

02:05 Piedi al limite – i dottori sono i peggiori pazienti

03:00 Piedi al limite – Piedi da ET

03:55 Piedi al limite – Frankenstein

04:50 Junior Bake Off Italia

34 Cine34

21:05 Ci vuole un gran fisico

22:56 Il comandante e la cicogna

01:08 La casa dalle finestre che ridono

03:09 Dentro lo schermo – filler cine34

03:35 Snack bar Budapest

35 Focus

20:15 Egypt Air 990 – Indagini Ad Alta Quota III

21:15 L’ Isola del Diavolo – Cose di Questo Mondo VI

22:15 Il Tempio Occulto Dei Nazisti – Cose di Questo Mondo VI

23:15 Istambul – Le Città Nascoste

00:15 Ney York – Città in Pericolo

01:15 Un Tragico Equivoco – Indagini Ad Alta Quota III

02:00 La Scienza Perduta della Bibbia – Ancient Discoveries III

02:43 17/06/2021 – Meteo Focus

02:45 I Due Comandanti – Let’s Cruise!

03:30 L’ Isola delle Conchiglie – Viaggiatori – uno Sguardo sul Mondo

38 Giallo

21:10 Alice Nevers – Professione giudice – la mia vita per la tua

22:15 Alice Nevers – Professione giudice – una donna che condiziona

23:15 Elementary – Criogenesi

00:10 Elementary – Onniscenza

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Faccia a faccia

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – un divorzio difficile

03:00 Nightmare Next Door – Peli di cane

03:55 Nightmare Next Door – Terrore sulla collina

04:45 Nightmare Next Door – Nel bosco

39 TOP Crime

20:15 Ritrattazione Fatale – The Closer I

21:10 Dalle Otto Alle Quattro – The Closer III

22:00 Caccia All’Uomo – The Closer III

23:00 Spettacoli Indecenti – Law & Order: Unità Speciale XV

23:55 Prova di Coraggio – Law & Order: Unità Speciale XV

00:45 Il Tutore – Law & Order: Unità Speciale XIX

01:35 Mamma – Law & Order: Unità Speciale XIX

02:25 Nascosto Alla Vista – C.S.I. New York VII

03:05 Morta di Paura – C.S.I. New York VII

03:49 Tgcom24

03:50 Sei Mesi Dopo – Motive III

04:30 L’ Apparenza Inganna – Motive III

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Robocop

23:30 The Son of No One

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:20 Nudi e crudi – la giungla

21:20 Metal Detective – Dolomiti

22:25 Predatori di gemme

00:25 112: Fire Squad

03:15 Meteo disastri

54 Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

20:30 Passato e presente – Carlo Azeglio Ciamp

21:10 a.C.d.C. – La grande corsa dei carri p.2

22:00 a.C.d.C. – Ferro e sangue. La guerra dei

23:05 Testimoni di Auschwitz

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

00:40 #maestri – Puntata 83

01:20 Passato e presente – Carlo Azeglio Ciamp

02:10 Italia Viaggio nella bellezza – La vera

03:00 1941-1966. Memorie del nostro tempo. Dal

04:00 L’Italia Dei Dialetti: Le Parole del Mar

55 Mediaset Extra

20:30 Amicissimi – Camera Cafè

20:35 Camera Cafè

21:20 Zelig

23:48 Tgcom24

23:55 Colorado

02:40 Colpo Grosso

04:15 19 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:25 Affari a quattro ruote – 1988 Jeep Grand Wagoneer

21:20 Affari a quattro ruote – On the Road – Citroen

22:15 Texas Metal – Storia di due Ford

23:10 Texas Metal – Fake Impala

00:05 Texas Metal – Cab Custom

66 Italia 2

20:15 La Leggenda delle Sirene – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 La Disperazione di Franky – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Rise Of The Legend – la Nascita della Leggenda

23:45 Legami – Naruto Shippuden

00:05 Ninja Che Danzano Nell’Ombra – Naruto Shippuden

00:35 Coloro Che Tutto Sanno – Naruto Shippuden

01:05 Hashirama e Madara – Naruto Shippuden

01:35 La Guerra Dei Clan – Naruto Shippuden

02:00 Il Passato di Lucci – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:20 La Leggenda delle Sirene – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:40 La Disperazione di Franky – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

03:03 Simulcast Radio 101