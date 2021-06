Programmi e Guida TV, prima serata di oggi 9 giugno 2021: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 9 giugno 2021 in prima e seconda serata

Rai 1

ore 18:45 Reazione a catena

ore 20:00 Tg1

ore 20:30 Sogno Azzurro

ore 21:30 Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu

ore 23:15 Porta a Porta

Rai 2

ore 18.50 SWAT 2×03

ore 19:55 NCIS Los Angeles 10×01

ore 20:30 Tg2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Va tutto bene

ore 23:350 Re Start

Rai 3

ore 20:00 Blob

ore 20:25 Nuovi Eroi

ore 20:45 Un Posto al Sole

ore 21:30 Chi l’ha visto?

ore 00:00 Linea Notte

Canale 5

ore 18:50 Caduta Libera

ore 20:00 Tg5

ore 20:45 Striscia la notizia

ore 21:40 Grand Hotel – Intrighi e passioni 1×01-02 1a Tv

ore 00:50 Tg5

Italia 1

ore 19:30 CSI (2 ep.)

ore 21:20 Hard Kill 1a Tv

ore 00:30 The Visit

Rete 4

ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Zona Bianca

ore 00:40 Confessione reporter

La7

ore 19:00 The Good Wife

ore 20:00 Tg La7

ore 20:30 Otto e mezzo

ore 21:15 Atlantide – Vermicino un dramma italiano

ore 01:00 Tg La7

Tv8 (Sky 121)

ore 19:30 4 ristoranti

ore 20:30 Guess My Age

ore 21:30 Name That Tune – Indovina la canzone

ore 23:45 Antonino Chef Academy



Nove (Sky 149)

ore 19:00 Little Big Italy

ore 20:30 Deal with It

ore 21:30 Accordi e Disaccordi

ore 23:00 Revenant – Redivivo

Serie tv e film in Tv Guida Tv Mercoledì 9 giugno

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Come una madre 1×05-06

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Come una madre 1×05-06 Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Il giovane ispettore Morse 3×01

(ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Il giovane ispettore Morse 3×01 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Unforgettable 1×17-18

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Unforgettable 1×17-18 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Law & Order: SVU 19×19-20

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Law & Order: SVU 19×19-20 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Spartacus La guerra dei dannati 4×06-07

(ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Spartacus La guerra dei dannati 4×06-07 Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:10Naruto Shippuden 9×11-12-13-14-15 1a Tv

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Omicidio a Easttown – Mare of Easttown 1×01-02 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×01-02 1a Tv Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 The Resident 4×13 1a Tv + This is us 5×13 1a Tv

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 4×13 1a Tv + 5×13 1a Tv FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 NCIS 17×09-10

(ch. 116) ore 21:05 17×09-10 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Law & Order: SVU 22×08 1a Tv + Major Crimes 2×11

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 22×08 1a Tv + Major Crimes 2×11 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Roswell New Mexico 2×08 + Famous in Love 1×06

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 2×08 + 1×06 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Childhood’s end 1×01 + The Brave 1×10

I Film sulle tv in chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Paura Primordiale

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Fuga per la vittoria

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Aspirante vedovo

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Cold Zone – Minaccia ghiacciata



La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Amore a mille…miglia

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Amici come noi

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

laF (ch. 135) ore 21:10 The German Doctor

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Looper – In fuga dal passato

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Lucy in the Sky

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:00 Rimbalzi d’amore

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Ritorno al futuro II

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 SWAT Sotto assedio

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Chloe tra seduzione e inganno

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Appuntamento al parco

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Cattive acque

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Fratelli d’Italia

Premium Cinema 1 ore 21:15 Il signore degli anelli – Le due torri

Premium Cinema 2 ore 21:15 C’è post@ per te

Premium Cinema 3 ore 21:15 Sono pazzo di Iris Blond



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?