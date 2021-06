Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 13 giugno 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 13 giugno 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai

20:00 TG 1

20:30 Calcio: Euro 2020 Olanda – Ucraina

23:10 TG1 Sera

23:15 Notti Europee

00:55 RaiNews24

01:30 Calcio: Euro 2020 Inghilterra – Croazia (R.)

03:05 Sottovoce in campo

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:05 Delitti in Paradiso

23:20 The Blacklist – Louis T. Steinhil

00:13 Le Fleurs du Mal

00:55 Felicità – La stagione della rinascita

01:50 Sorgente di vita

02:20 Sulla Via di Damasco

02:50 Rosewood Uno scomodo passato

03:35 Piloti

03:50 Ci Vediamo in Tribunale – Amori clandestini

04:14 Casa di famiglia

3 Rai 3

20:00 Blob

20:10 Frontiere Speciale Estate 2021 Vermicino

21:20 Kilimangiaro Estate

23:20 TG Regione

23:25 TG3 Mondo

23:59 Meteo 3

00:05 Cosa dirà la gente

01:40 Mezz’ora in più

03:00 Mezz’ora in più – Il mondo che verrà

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Inconceivable

23:50 Mine

01:59 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:21 Amore Vuol Dire Gelosia

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:21 Instant Family

23:41 Che Cosa Aspettarsi Quando Si Aspetta

01:50 Tg5

02:24 Meteo.It

02:25 Paperissima Sprint Domenica

6 Italia 1

20:24 Ai Limiti della Follia – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Un’ Estate Al Mare

23:50 Vita Smeralda

01:50 E-Planet

02:20 Studio Aperto – la Giornata

02:32 Sport Mediaset – la Giornata

02:48 Requiem For A Dream

04:20 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Startup Economy

02:20 Uozzap

03:00 L’aria che tira – Diario

8 TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Antonino Chef Academy

23:30 Name That Tune – Indovina la canzone

02:00 Duetto a tre

03:35 Lady Killer

04:25 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:05 Little Big Italy – Miami

21:40 Supernanny

00:20 Quasi quasi cambio i miei

01:35 Il gene del male

20 Venti

21:04 Oldboy

23:27 Final Score

01:33 Stringiamoci la Mano – The Goldbergs III

01:51 Giochi e Sentimenti – The Goldbergs III

02:11 San Valentino – The Goldbergs III

02:29 Il Concerto Rock – The Goldbergs III

02:49 Bingo! – Walker Texas Ranger II

03:29 Un Vagone D’Oro – Walker Texas Ranger II

21 Rai 4

20:30 Criminal Minds: Suspect Behavior ep.5

21:18 I bambini di Cold Rock

23:09 The Monster

00:45 La casa delle bambole – Ghostland

02:15 The Burma Conspiracy – Largo Winch 2

04:05 Cold Case VI ep.3

22 Iris

21:00 Il Postino Suona Sempre Due Volte

23:31 Scuola di Cult

23:37 La Talpa

02:06 Male D’Amore

03:37 Pagato per Uccidere

04:47 Il Distillatore Clandestino – Hazzard IV

23 Rai 5

20:00 Rumori del ‘900

21:00 Visioni – Alessandra Ferri: Les beaux jo

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi

00:50 Tuttifrutti

01:20 Rai News Notte

01:25 Di là dal fiume e tra gli alberi

03:10 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 Il cammino per Santiago

23:30 Django Unchained

02:25 Mystère

03:45 Terrore sul Mar Nero

25 Rai Premium

21:20 Purché finisca bene – Una coppia modello

23:10 Le indagini di Lolita Lobosco – La circo

01:15 Quattro notti di un sognatore

02:35 Blu Notte 2: Massimo Vichi – Il professo

03:20 La Squadra 8 – Legami p.19

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 The Double

23:10 Sex Life

00:15 XXX – Un mestiere a luci rosse

01:10 Sex Workers

02:45 Bixa Travesty: la voce di Linn

03:55 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

21:10 Serendipity – Quando l’amore è magia

23:00 Chocolat

01:00 A-Team

03:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Soul

21:20 Seaside Hotel

23:10 Incantesimo

01:15 Angelus di Papa Francesco

01:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:20 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

03:15 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 149

21:10 Le Mie Nozze Country – That’s Amore

23:00 Amori in Città… e Tradimenti in Campagna

00:55 X-Style

01:30 Verissimo – Le Storie

31 Real Time

20:15 Il castello delle cerimonie

20:45 The Real Housewives di Napoli

22:35 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti

00:30 La clinica della pelle

34 Cine34

21:05 Ultimo tango a Zagarol

23:02 Due mafiosi contro goldginger

00:58 Franco e Ciccio superstars

02:44 Gli scontenti

35 Focus

20:15 Obiettivo Tutankhamon

21:15 Istambul – Le Città Nascoste

22:15 Ney York – Città in Pericolo

23:15 Il Regno Dei Pipistrelli – Wild Nord America II

00:15 La Terra Degli Alligatori – Wild Nord America II

01:15 Il Boeing di Niki Lauda – Indagini Ad Alta Quota XIV

02:00 I Tunnel Degli Uomini-Talpa – Ancient Discoveries III

02:43 13/06/2021 – Meteo Focus

02:45 Isole Eolie, Tesori di Terra e Fuoco – Viaggiatori

03:50 Mega Incendi – Le Furie della Natura I

04:35 Il Branco del South Luwanga – Africa: Predatori Letali II

38 Giallo

20:15 Elementary – Amnesia

21:10 I misteri di Brokenwood – Morte di un antiquario

23:05 Vera

01:00 Tandem – Via Tolosiana

02:05 Tandem – Contro corrente

03:00 A Crime To Remember

04:00 A Crime To Remember – un serial killer nel college

39 TOP Crime

20:15 L’ Importanza di un Gioiello – The Closer I

21:10 Testimone di Se Stesso – Colombo

22:40 Omicidio Al Terzo Piano – Poirot I

23:50 Triangolo A Rodi – Poirot I

00:55 La Regola del Sospetto – Murder in The First II

01:40 Oltre il Confine – Murder in The First II

02:25 L’ Unione Fa la Forza – Murder in The First II

03:05 Giù la Maschera – Murder in The First II

03:44 Tgcom24 C1

03:45 La Notte della Pizzica – il Giudice Mastrangelo

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Criminal Intent

21:30 Il giovane ispettore Morse

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Border Security: Polonia

23:20 Airport Control

00:15 Ce l’avevo quasi fatta – Su una sola gamba

01:15 Ce l’avevo quasi fatta – il mercato nero

02:10 Ce l’avevo quasi fatta – il banco dei pegni

03:05 112: Fire Squad

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Professor Massimo

20:30 Passato e presente L’Imperatore Costantino

21:10 Torneranno i prati

22:25 Testimoni di Auschwitz

23:40 Sedici storie

00:30 Rai News Notte

00:35 Il giorno e la storia

00:50 Passato e presente L’Imperatore Costantino

01:30 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo

02:35 De sus querida presencias

03:30 La croce e la spada Santa Rosalia

04:40 La straordinaria Storia d’ Italia

55 Mediaset Extra

20:30 Camera Cafè

21:05 Tu Si Que Vales

00:38 Tgcom24

00:40 Buona Domenica

04:25 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:20 Mega veicoli

00:05 Marchio di fabbrica

02:50 Affari a quattro ruote – BMW 635 CSI

03:40 Affari a quattro ruote – Corvette C4

04:25 Affari a quattro ruote – Lexus LS400

66 Italia 2

20:20 Calci Vincenti – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 A Spada Tratta – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Strambi Cervelloni e Palle di Neve del Texas – Young Sheldon

21:40 Uno Sgabuzzino e il Monopoli di Satana – Young Sheldon

22:05 Adescamento – A.P. Bio

22:35 Il Carcere Degli Insegnanti – A.P. Bio

23:00 Arac Attack-Mostri A Otto Zampe

00:55 Sanji, il Cacciatore – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:20 Calci Vincenti – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:40 A Spada Tratta – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:03 Simulcast Radio 101