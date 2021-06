Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 11 giugno 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 11 giugno 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: Euro 2020. Turchia – Italia

23:10 TG1 Sera

23:15 Notti Europee

00:55 RaiNews24

01:27 Che tempo fa

01:30 Calcio: Euro 2020 Turchia – Italia (R.)

03:05 Sottovoce in campo

03:35 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Stai lontano da mia figlia Ra

23:00 Belve

00:00 O anche no

00:30 I Lunatici

01:50 Squadra volante

03:20 Rosewood – Ars longa vita brevis

03:59 Nuovi partners e autopsie negative

04:40 Nessuno è ciò che sembra

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Un posto al sole

21:20 Sissi, destino di un’imperatrice

23:15 Da quel giorno

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:20 La calda amante

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Le Storie di Quarto Grado

00:45 Cronologia di un Omicidio – Motive

01:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:14 Vizio di Forma

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:21 Una Folle Passione

23:31 Vizi di Famiglia

01:30 Tg5

02:04 Meteo.It

02:05 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:32 Fino All’Ultimo Respiro – Distretto di Polizia 3

6 Italia 1

20:24 Raptus Violento – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Mamma Ho Preso il Morbillo

23:31 Role Models

01:30 Vendetta, Dolce Vendetta – Brooklyn Nine Nine

01:50 Studio Aperto – la Giornata

02:02 Sport Mediaset – la Giornata

02:17 La Luna – Space Colonies

03:08 Marte – Space Colonies

03:59 Studio Aperto – la Giornata

04:10 La Festa – Shameless

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Startup Economy

03:00 Private Practice

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Italia’s Got Talent

23:25 Shall We Dance?

01:30 Hitch – Lui sì che capisce le donne

03:35 Coppie che uccidono

04:15 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 I migliori Fratelli di Crozza

23:10 La confessione

00:15 I segreti dell’Egitto

01:20 Il gene del male

02:10 Airport Security Spagna

03:55 Il gene del male

04:15 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 Giochi Pericolosi – Modern Family

20:42 Paure e Fobie – Modern Family

21:04 Alex Rider – Stormbreaker

23:14 Bastardi Senza Gloria

02:04 Aboliamo L’Ora di Nuoto – The Goldbergs III

02:22 Boy Barry – The Goldbergs III

02:42 Maschera di Coppia – The Goldbergs III

03:03 Lucky: il Nuovo Arrivato – The Goldbergs III

03:24 Il Guerriero dell’Arcobaleno – Walker Texas Ranger II

04:04 Linea di Fuoco – Walker Texas Ranger II

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds VI ep.18

21:20 Daughter of the Wolf

22:50 The Strain ep.3

23:35 The Strain ep.4

00:25 Wonderland pt.36

01:00 Marvel’s Jessica Jones ep.1

02:00 Tribes and Empires: Le profezie di Novol

03:20 Cold Case V ep.14

04:00 Cold Case V ep.15

22 Iris

20:06 Il Canto del Cigno – Walker Texas Ranger IV

21:00 L’ Esorcista

23:41 L’ Uomo del Giorno Dopo

02:57 Wonderland

04:34 Walker Texas Ranger: la Leggenda di Cooper

23 Rai 5

20:15 Great Continental Railway Journeys – Pro

21:15 Art Night: Art Rider/ Castelli

23:05 Terza pagina

01:30 Quincy Jones, Birth of a Band live, 1961

01:55 Rai News Notte

02:00 Great Continental Railway Journeys – Pro

03:00 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:45 Piano Pianissimo

24 Rai Movie

20:15 Stanlio e Ollio – Andando a spasso

20:40 Stanlio e Ollio – Polli, tornate a casa

21:10 La risposta è nelle stelle

23:25 L’ora più bella

01:35 Comportamenti molto… cattivi

03:05 Saw III – L’enigma senza fine

25 Rai Premium

20:20 Un passo dal cielo 4

21:20 Il Giovane Montalbano – Il Capodanno

23:25 Nero a metà – Una volta di troppo

00:25 Nero a metà – Una notte senza stelle

01:25 Dio Mio – p.1

02:00 Aiutami a sognare – p. 1

02:55 Intramontabili – p. 3

03:30 Un Ciclone in Convento 11 – Rapimento

04:15 Un Ciclone in Convento 11 – La talpa

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Belle époque

23:30 Valérie – Diario di una ninfomane

01:25 Scambisti Made in Usa

03:00 Sex Club 101

03:50 No Democracy Here: una questione di dominio

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Agatha e la Verità sull’Omicidio del Treno

23:00 Caccia a Ottobre Rosso

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Quattro donne e un funerale

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Guerra e Pace

21:10 The Tree of Life

23:35 Nel mezzo del cammin

00:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Inseparabili – Storie a 4 Zampe

01:50 The Dr. Oz Show

03:30 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 145

21:10 Qualcosa di Cui… Sparlare – Battibecchi D’Amore

23:20 Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2

00:59 La Scelta di Luke – una Mamma per Amica

01:43 Fuga Dai Nonni – una Mamma per Amica

02:27 6 – Caterina e Le Sue Figlie 2

04:02 Pizza Girls

31 Real Time

20:25 Love Island Italia

21:25 Fuori menù

22:30 Primo appuntamento crociera

00:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – L’unicorno

01:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la rosacea

01:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Sfigurata

02:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il tumore

03:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Tumori in viso

04:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Braccio di ferro

34 Cine34

21:05 Amarsi un po’

22:48 La bocca

00:45 Desiderando Giulia

01:56 Il delitto Matteotti

03:57 Segreti di cinema – cine34 ’21

04:26 Africa Express

35 Focus

20:15 Indagini Ad Alta Quota V, 10 – Indagini Ad Alta Quota V

21:15 Mega-Costruzioni: il Tunnel del Gottardo

22:15 Meraviglia: il Gigante Dei Mari – Mega-Costruzioni

23:15 Progettare il Futuro – il Gigante del Cielo: L’Airbus A380

00:15 Il Deserto – Antico Egitto: Civiltà Eterna

01:08 Tg5 Start

01:15 I Trasporti sul Fiume Sacro – Civiltà Sepolte: i Misteri del Nilo

02:00 Indagini Ad Alta Quota V, 7 – Indagini Ad Alta Quota V

02:41 Tgcom24

02:43 11/06/2021 – Meteo Focus

02:45 E-Planet, 8 – E-Planet

03:11 Ultima Frontiera – Come Funziona il Canale della Manica

04:05 Meno Plastica, Più Sorrisi – Green Storytellers

38 Giallo

20:05 Cherif – Urla del silenzio

21:10 Vera

23:05 L’ispettore Barnaby – Scacco all’assassino

01:00 Law & Order – i due volti della giustizia – il colore dell’odio

01:55 Law & Order – i due volti della giustizia – Ombre

02:55 Nightmare Next Door – Misterioso omicidio a Madison

03:55 Nightmare Next Door – Segreti di provincia

04:45 Nightmare Next Door – L’arte di uccidere

39 TOP Crime

20:15 Appuntamento Al Buio – The Closer i

21:10 La Pista della Calibro 40 – Chicago P.D. III

22:00 Kasual con la K – Chicago P.D. III

22:55 Diffamazioni – Law & Order: Unità Speciale XV

23:50 Una Vittima Inaspettata – Law & Order: Unità Speciale XV

00:40 L’ Archivio – The Closer III

01:30 Fortuna Cieca – The Closer III

02:20 Punto di Vista – C.S.I. New York VI

03:00 In Vacanza – C.S.I. New York VI

03:45 Una Bionda Assassina – Motive II

04:25 Caduta Libera – Motive II

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Trappola sulle Montagne Rocciose

23:30 True Justice

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Ingegneria degli Epic Fail

23:20 Il codice del Boss – i misteri del Pantheon

00:25 112: Fire Squad

03:15 Wild Frank Australia

54 Rai Storia

20:05 Il referendum istituzionale

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Passato e presente. Il compromesso storico

21:15 Sedici storie -Nave Cavtat – Cardinal Fe

22:10 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo

23:00 Il referendum istituzionale

23:10 Enrico Berlinguer 1984-2014

23:20 SeDici Storie – Il metodo Falcone

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #maestri Puntata 79

01:00 Passato e presente. Il compromesso storico

55 Mediaset Extra

20:30 Camera Cafè

21:20 Tu Si Que Vales

01:18 Tgcom24

01:20 La Pupa e il Secchione

04:25 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:15 Affari a quattro ruote – Volkswagen Rabbit GTI

21:15 Affari a quattro ruote – On the Road – Mercedes-Benz R107

22:15 Reperti d’assalto

02:55 Fast N’ Loud – Cutlass Lowrider. 1a parte

03:50 Fast N’ Loud – Cutlass Lowrider. 2a parte

04:40 Fast N’ Loud – Big Red Caddy. 1a parte

66 Italia 2

20:15 La Battaglia Continua – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 Miraggi e Bolle di Sapone – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Con Gli Occhi dell’Assassino

23:30 L’ Uomo con i Pugni di Ferro

01:30 Bolle – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:50 La Battaglia Continua – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:10 Miraggi e Bolle di Sapone – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:35 Simulcast Radio 101