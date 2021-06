Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 7 giugno 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 7 giugno 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

ore 18:45 Reazione a catena

ore 20:00 Tg1

ore 20:30 Sogno Azzurro

ore 21:30 A Mano Disarmata

ore 23:25 Settestorie



Rai 2

ore 18:50 SWAT 2×01

ore 19:40 NCIS Los Angeles 9×23

ore 20:30 Tg2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Hawaii Five-0 10×08 1a Tv

ore 22:05 NCIS New Orleans 6×09 1a Tv

ore 22:55 The Blacklist 7×01 1a Tv

ore 23:40 Belle Così – Oltre le avversità

Rai 3

ore 19:30 Tg R

ore 20:00 Blob

ore 20:25 Nuovi Eroi

ore 20:45 Un Posto Al Sole

ore 21:20 Report

ore 23:15 In Barba a tutto

Canale 5

ore 18:45 Caduta libera

ore 20:35 Striscia la notizia (show)

ore 21:25 L’isola dei Famosi – Finale

ore 01:05 Tg5

Italia 1

ore 19:20 CSI (2 ep.)

ore 21:20 Hunter’s Player – In fuga

ore 23:35 Un Poliziotto ancora in prova



Rete 4

ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

ore 20:30 Stasera Italia

ore 21:25 Quarta repubblica

ore 00:45 Mindscape

La7

ore 19:00 The Good Wife

ore 20:00 TgLa7

ore 20:30 Otto e Mezzo

ore 21:15 Il matrimonio che vorrei

ore 23:15 Artemisia passione estrema

Tv8 (ch. 121 Sky)

ore 19:15 4 ristoranti

ore 20:30 Guess My Age

ore 21:30 Gomorra 1×05-06

ore 23:30 Il delitto Varani

Nove (ch. 149 Sky)

ore 18:50 Little Big Italy

ore 20:30 Deal with It

ore 21:30 True Lies

ore 00:00 Operazione NAS

Serie e Film in Tv Guida Tv Lunedì 7 giugno

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Le Indagini di Lolita Lobosco 1×01

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 1×01 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 L’ispettore Barnaby

Le Serie Tv Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Intergalactic 1×03-04 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×03-04 1a Tv Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 911 4×13 1a tv + 911 Lone Star 2×13 1a Tv

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 4×13 1a tv + 2×13 1a Tv FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Delitti in Paradiso 9×01-02

(ch. 116) ore 21:05 9×01-02 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Law & Order True Crime: The Menendez Murders 1×01-02

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 1×01-02 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Manifest 3×08 1a Tv + Shameless 11×08 1a Tv

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 3×08 1a Tv + 11×08 1a Tv Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Agent X 1×07 + The 100 7×09

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 X Men

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Summer of 84

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Bordertown

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Django Unchained

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Ho ucciso mia madre 1a Tv

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Se solo fosse vero

Tv2000 (ch 28 dtt 18 e 157 Sky) ore 21:10 A.D. La Bibbia continua

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Ufficiale e gentiluomo

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento

TopCrime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Agatha Christie Assassinio allo specchio



Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 The Stronghold – La roccaforte

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Security

Cinema Due (ch. 302) ore 21:45 Security



Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 The Blind Side

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Bob un maggiordomo tutto fare

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Monuments Men

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Dream House

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Downton Abbey

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Le cose che verrano l’avenir

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Bad Moms Mamme molto cattive

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Guardains Il risveglio dei guardiani

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Cinquanta sfumature di grigio

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Pensavo fosse amore invece era un calesse



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?