Programmi stasera in TV: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 31 maggio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 4 giugno 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Amichevole Italia – Repubblica Ceca

23:00 TG1 Sera

23:05 TV7

00:10 RaiNews24

00:40 Che tempo fa

00:45 Sottovoce

01:15 Cinematografo

02:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Quel bambino non sarà mai tuo

23:00 Belve

23:55 O anche no

00:25 I Lunatici

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

21:20 Sissi, la giovane imperatrice

23:15 Da quel giorno

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:20 Tirate sul pianista

02:40 La donna del bandito

04:12 Fuori Orario. Cose (mai) viste

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Le Storie di Quarto Grado

00:45 Selezione Naturale – Motive

01:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:12 L’ Ultimo Inquisitore

04:08 L’ Uomo Che Sfidò L’Organizzazione

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:21 La Scelta

23:30 Tg5

00:04 Meteo.It

00:06 Segui il Tuo Cuore

02:05 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:32 Colpiti Al Cuore – Distretto di Polizia 3

6 Italia 1

20:24 False Accuse – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Interstellar

00:51 Il Pianeta Rosso

02:45 Studio Aperto – la Giornata

02:57 Sport Mediaset – la Giornata

03:12 Angelina Jolie – Celebrated

03:32 Arnold Schwarzenegger – Celebrated

03:55 La Battaglia per la Manica – Come Funziona il Canale della Manica

04:39 Il Ragazzo di Casa – Shameless

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Startup Economy

03:00 Private Practice

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

23:25 Italia’s Got Talent

23:30 Io prima di te

01:30 La sposa fantasma

03:10 Coppie che uccidono

03:50 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

22:55 La confessione

23:55 Airport Security Ireland

00:25 Highway Security: Spagna

00:55 Airport Security: Europa

01:25 Highway Security: Spagna

01:50 Airport Security: Europa

02:15 Highway Security: Spagna

02:40 Sono le venti

03:30 Airport Security: Europa

03:55 Highway Security: Spagna

04:20 Airport Security: Europa

20 Venti

20:15 Vola Via con Me – Modern Family

20:42 L’ Incidente – Modern Family

21:04 Robin Hood

00:01 Transformers: L’Ultimo Cavaliere

03:01 Adam Superstar – The Goldbergs II

03:19 La Famiglia Si Prende Cura della Famiglia – The Goldbergs II

03:39 Pupo Spalla la Palla – The Goldbergs II

04:00 Ringraziamento in Casa Goldberg – The Goldbergs II

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds VI ep.8

21:24 Traffik

23:04 The Strain ep.1

00:18 The Strain ep.2

01:07 Wonderland pt.35

01:51 Marvel’s Daredevil III ep.9

02:40 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland ep.13

03:22 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland ep.14

22 Iris

20:06 Il Codice del Silenzio – Walker Texas Ranger IV

21:00 1997 Fuga Da New York

23:11 Invasion

01:12 Psycho II

03:04 Walker Texas Ranger: Colpo Grosso A Fort Worth

04:35 I Figli del Secolo

23 Rai 5

20:14 Trans Europe Express

21:15 Art Night: Art rider/ Mastroianni

23:01 Terza pagina

23:43 Bb King Of Riley

01:21 Rock Legends – Coldplay

02:04 Rai News Notte

02:07 Trans Europe Express

03:08 Piano Pianissimo

03:23 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 In nome di mia figlia

22:45 Una stagione da ricordare

00:35 Barbecue

02:20 Freaked – Sgorbi

03:30 Bleeding Heart – Cuore tenero

25 Rai Premium

20:05 Un passo dal cielo 3 – Il toro ep.12

21:15 Il Giovane Montalbano – La prima indagine di Montalbano ep.1

23:25 Nero a metà – L’apparenza inganna 1°parte – ep.1

00:20 Nero a metà – L’apparenza inganna 2°parte – ep.2

01:20 Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra

03:30 Un Ciclone in Convento 11 – Nobiltà in convento ep.1

04:15 Un Ciclone in Convento 11 – Overdose di bugie ep.2

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Amor idiota

23:05 Sex: una commedia sentimentalmente scorretta

00:45 Orge di lusso

01:40 Porn Inc.

02:35 Violently Happy – Piacere estremo

03:30 Strippers – Vite a nudo

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Il cliente

23:00 L’arte di vincere

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Il giovane ispettore Morse

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Guerra e Pace

21:10 Swimming Upstream – Una bracciata per la vittoria

22:55 Nel mezzo del cammin

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Inseparabili – Storie a 4 Zampe

01:50 The Dr. Oz Show

03:30 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 133

21:10 Che Cosa Aspettarsi Quando Si Aspetta – Battibecchi D’Amore

23:25 Something Borrowed – L’Amore Non Ha Regole

01:42 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:42 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti – Francesca e Alex vs. Eva e Guido

21:25 Fuori menù

22:40 Primo appuntamento crociera

00:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Nuovi protocolli

00:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il lipoma

01:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Enorme bozzo

02:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la cisti

03:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il linfoma

34 Cine34

21:05 L’ infermiera nella corsia dei militari

22:48 La Vergine, il Toro e il Capricorno

00:30 Quella provincia maliziosa

01:58 Melodrammore

35 Focus

20:15 L’ Aereo Fantasma – Indagini Ad Alta Quota IV

21:15 Nausicaa – L’Acquario Più Grande D’Europa

22:15 Il Canale di Suez: un Trionfo della Tecnica – Mega-Costruzioni

23:15 Dc 10 Ten Tanker/747 – Sofia – Bestioni del Cielo

00:15 L’ Eredità Culturale – Antico Egitto: Civiltà Eterna

01:08 Tg5 Start

01:15 Sulle Tracce Dei Faraoni di Luxor – Civiltà Sepolte

02:00 Indagini Ad Alta Quota Iv, 7 – Indagini Ad Alta Quota IV

02:43 04/06/2021 – Meteo Focus

02:45 E-Planet, 7 – E-Planet

03:11 La Battaglia per la Manica – Come Funziona il Canale della Manica

04:05 Cocos Island: la Casa Degli Squali

38 Giallo

20:05 Cherif – Pressioni

21:10 Vera

23:10 L’ispettore Barnaby – Ferite di guerra

01:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Bravo Mike!

02:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Passione

02:55 Nightmare Next Door – Morire a Philadelphia

03:50 Nightmare Next Door – il delitto quasi perfetto

04:40 Nightmare Next Door – L’ultimo viaggio

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e L’Uomo Più Morto Che Mai – Monk V

21:10 Animale Notturno – Chicago P.D. III

22:00 Un Caso Da Risolvere – Chicago P.D. III

22:55 Il Branco – Law & Order: Unità Speciale XIV

23:50 Il Cecchino – Law & Order: Unità Speciale XIV

00:35 Salvare la Faccia – The Closer III

01:25 Ruby – The Closer III

02:20 Giustizia Criminale – C.S.I. New York VI

03:00 Belle Da Morire – C.S.I. New York VI

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Trappola in alto mare

23:30 The Contractor – Rischio supremo

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Ingegneria perduta

22:20 Ingegneria perduta – Nazione distrutta

23:20 Metal Detective – Gli Arditi sul col Moschin

00:20 112: Fire Squad

03:05 I signori della neve

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente. 1944 Roma città liberata

21:10 Sedici storie – Giovanni Borghi e Giovanni Michelucci

22:10 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo. L’attacco: la Guerra ha inizio

23:00 Spose di guerra

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri Puntata 75

01:00 Passato e presente. 1944 Roma città liberata

01:45 Documentario d’autore. Fosco Maraini. Il Miramondo

02:40 Tre città in guerra. Leningrado

03:30 Signorie. Firenze – I Medici

04:30 Le montagne del mondo. Le montagne sacre

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:20 Caduta Libera

01:23 Tgcom24

01:25 Colpo Grosso

04:15 5 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:15 Vintage Garage – Austinhealey Sprite Frogeye

21:15 Vintage Garage – Ferrari 330 Gt 22

22:15 Reperti d’assalto

66 Italia 2

20:15 La Ciurma Agli Albori – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 Le Lacrime di Nami – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 The Skeleton Key

23:20 La Notte del Giudizio – Election Year

01:15 Un Tuffo Nel Passato – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:35 La Ciurma Agli Albori – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:55 Le Lacrime di Nami – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:15 Simulcast Radio 101