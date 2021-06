Programmi stasera in TV: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 31 maggio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 3 giugno 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Ulisse: Un pianeta meraviglioso – Il futuro da salvare

23:50 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

23:58 Porta a Porta

01:30 RaiNews24

02:01 Che tempo fa

02:05 Un ettaro di cielo

03:35 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Piacere, sono un po’ incinta

23:15 Il Mythonauta

00:10 I Lunatici

01:45 Campionati Europei Para

02:15 Radio Corsa

03:15 Rosewood Un’amara sorpresa

03:55 TG 2 Eat Parade

04:10 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

21:20 A Private War

23:15 Blob – Candle in Barbed Wire

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Stem

01:40 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:49 Il Brigante

03:15 Come Eravamo

03:35 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:55 La Terra

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:21 Ultima Gara

23:11 Heart Of The Sea – Le Origini di Moby Dick

01:30 Tg5

02:04 Meteo.It

02:05 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:32 Pericolo di Morte – Distretto di Polizia 3

6 Italia 1

20:24 Viva Las Vegas – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Una Notte Da Leoni 2

23:39 Venus Club

00:52 The Boss

02:40 Studio Aperto – la Giornata

02:52 Sport Mediaset – la Giornata

03:07 Jamie Foxx – Celebrated

03:29 Dennis Quaid – Celebrated

03:53 Il Collegamento Francese – Come Funziona il Canale della Manica

04:40 A Mali Estremi – Shameless

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Inseparabili – Storie a 4 zampe

02:15 Private Practice

04:45 Mistery Files

8 TV8

20:20 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 I delitti del BarLume – Il re dei giochi

23:00 Gomorra – La serie

00:50 The Asian Connection

02:35 Lady Killer

04:10 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Quasi quasi cambio i miei

00:05 Supernanny – Barletta

01:25 Naked Attraction Italia

02:00 Airport Security Ireland

20 Venti

20:15 La Nostra Famiglia – Modern Family

20:42 Ladro di Biciclette – Modern Family

21:04 Transformers: L’Ultimo Cavaliere

00:31 In Viaggio con una Rock Star

02:46 Il Primo Amore – The Goldbergs

03:06 Un Wrestler di Nome Goldberg – The Goldbergs

03:27 Momenti di Gloria – The Goldbergs

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds VI ep. 6

21:20 MacGyver IV ep. 4

22:02 MacGyver IV ep. 5

22:44 MacGyver IV ep. 6

23:30 Largo Winch

01:20 Marvel’s Daredevil III ep.8

02:15 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland ep. 11

02:59 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland ep. 12

03:39 Cold Case V ep. 4

04:22 The dark side ep. 7

22 Iris

20:05 Il Cavaliere Fantasma – Walker Texas Ranger IV

21:00 Die Hard – Vivere O Morire

23:38 Alfabeto

23:54 Codice Magnum

02:21 Tutto in una Notte

04:18 Charlotte Gray

23 Rai 5

20:15 Trans Europe Express

21:15 Opera – Il flauto magico

23:59 Prima della prima – Salome

00:32 Kurt & Courtney

02:03 Rai News Notte

02:05 Jacques Brel live al Casinò di Knokke

02:41 Variazioni su tema

02:52 Save the Date – La Fenice per Venezia

03:17 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

20:05 Stanlio e Ollio – Ospiti inattesi

20:30 Stanlio e Ollio – Stanlio lavandaio

20:45 Stanlio e Ollio – Un’idea geniale

21:10 Red Lights

23:10 Regole d’onore

01:25 Beowulf

02:50 Movie Mag

03:20 Nella rete del serial killer

25 Rai Premium

20:15 Un passo dal cielo 3 – Il veleno dell’ uomo ep. 10

21:20 Rex – Vendetta

22:05 Rex – Profondo blu

23:00 L’Ispettore Coliandro: il ritorno – Salsa & merengue ep. 4

00:55 La Squadra 6 – p.25

02:40 Blu Notte 2: Massimo Vichi – Il professore p. 9

03:25 Un Ciclone in Convento 10 – Il mitico Poldi ep. 12

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 A Dangerous Man – Solo contro tutti

23:05 Femina ridens

00:25 Sex Life

01:30 XXX – Un mestiere a luci rosse

02:25 Arakimentari – L’arte dell’erotismo

03:35 L’Alieno – Conversazioni con Lasse Braun

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Chocolat

23:00 La dura verità

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Il giovane ispettore Morse

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Detective McLean

22:45 Indagine ai confini del sacro

23:20 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Ma come fa a far tutto?

23:20 Lady Henderson presenta

01:25 Startup Economy

02:35 The Dr. Oz Show

04:10 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 131

21:10 Something Borrowed – L’Amore Non Ha Regole – Funny Night

23:30 Il Fascino Indiscreto dell’Amore

01:35 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:44 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Alberta e Elisabetta vs. Francesco e Tiziano

21:25 L’atelier delle meraviglie – un fiocco azzurro

22:25 L’atelier delle meraviglie – una notizia sconvolgente

23:25 Piedi al limite – Catastrofe

00:20 Piedi al limite

01:10 Piedi al limite – Brutte cose

02:00 Piedi al limite – Dita dei piedi

02:50 Piedi al limite – Alligatori

03:45 Piedi al limite – Doppio dito

04:30 Piedi al limite – 12 dita

34 Cine34

21:04 Tiramisù

22:52 Una donna per amica

00:38 E allora mambo

02:21 Due contro tutti

35 Focus

20:15 Il Jet Scomparso – Indagini Ad Alta Quota IV

21:15 Cerchi Nel Grano O Retaggio Bellico? – Cose di Questo Mondo VI

22:15 L’ Isola della Melma Aliena – Cose di Questo Mondo VI

23:15 Il Cairo – Le Città Nascoste

00:15 Città in Pericolo – Amsterdam

01:15 Pericolo Nascosto – Indagini Ad Alta Quota IV

02:00 Le Prime Bocche di Fuoco – Ancient Discoveries II

02:43 03/06/2021 – Meteo Focus

02:45 La Città Dei Cannibali – Cose di Questo Mondo VI

03:30 Colossi in Viaggio – Mega-Ingegneria II

04:35 Il Branco Degli Adolescenti – Africa: Predatori Letali I

38 Giallo

20:00 Cherif – BlackJack

21:10 Alice Nevers – Professione giudice – Combatti!

22:20 Alice Nevers – Professione giudice – una vita in più

23:30 Elementary – Cicuta

00:20 Elementary – L’esemplare femmina

01:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Cane rabbioso

02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – un abile espediente

03:05 Nightmare Next Door – Morte nella stalla

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk Nella Vecchia Fattoria – Monk V

21:10 Salvare la Faccia – The Closer III

22:00 Ruby – The Closer III

23:10 Omicidio Annunciato – Law & Order: Unità Speciale XIV

00:00 La Fabbrica Degli Stupri – Law & Order: Unità Speciale XIV

00:50 Che Entrino i Pagliacci – Law & Order: Unità Speciale XIX

01:35 Spirito di Servizio – Law & Order: Unità Speciale XIX

02:20 La Casa della Morte – C.S.I. New York VI

03:05 Due Anni in Più – C.S.I. New York VI

03:45 Ritorno Dal Passato – Motive I

04:25 Favori Mortali – Motive I

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 A-Team

23:30 Stone

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Metal Detective – la trappola di Salerno

22:25 Metal Detective – Gli Arditi sul col Moschin

23:25 Undercut: l’oro di legno

00:25 112: Fire Squad

03:10 Wild Frank: Africa

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente. Dunkerque operazione Dynamo

21:10 a.C.d.C. La vera storia dei Cavalieri Templari p.3

22:10 a.C.d.C. Ferro e sangue. La guerra dei Trent’anni

23:10 Catilina – Cronaca di una congiura

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:30 #maestri Puntata 74

01:10 Passato e presente. Dunkerque operazione Dynamo

02:00 Italia Viaggio nella bellezza. Il patrimonio in gioco

02:55 Tre città in guerra. Londra

03:45 Roma Imago Urbis De fortuna Romae: l’immagine di Roma

04:30 Le montagne del mondo. Atlante, la colonna del cielo

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:40 Caduta Libera

01:43 Tgcom24

01:45 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:10 Vintage Garage – Sunbeam Alpine Harrington Serie C

21:10 Vintage Garage – BMW Z1

22:15 Salt Lake Garage: sfida in officina – Paraurti ammaccato

23:00 Salt Lake Garage: sfida in officina – Gli ultimi quattro

23:55 Salt Lake Garage – una volta nella vita

00:50 Salt Lake Garage – un cliente rock’n’ roll

01:50 Salt Lake Garage – Taglia, sostituisci, ripeti

66 Italia 2

20:15 Fuga Dall’Isola di Ohara – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 Un Tuffo Nel Passato – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 La Notte del Giudizio – Election Year

23:25 Ognuno per la Sua Strada – Naruto Shippuden

23:50 Missione: Sharingan – Naruto Shippuden

00:20 Un Ninja della Foglia – Naruto Shippuden

00:50 Un Anbu del Clan Uchiha – Naruto Shippuden

01:20 Colpo di Stato – Naruto Shippuden

01:45 La Tragedia di Ohara – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:05 Fuga Dall’Isola di Ohara – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:25 Un Tuffo Nel Passato – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:45 Simulcast Radio 101