Programmi stasera in TV: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 31 maggio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 2 giugno 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Il Volo – Canto degli Italiani

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:30 Rino Gaetano Ma il cielo è sempre più blu

00:05 Porta a Porta

01:40 RaiNews24

02:12 Che tempo fa

02:15 Movie Mag

02:45 Luigi Ganna Detective – Scarabocchio

03:55 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La Partita

23:45 Re Start

01:10 I Lunatici

3 Rai 3

20:00 Blob presenta Gaetanorepublic

20:25 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 1940 Italia in guerra. Attacco alla Francia

02:05 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Zona Bianca

00:35 Confessione Reporter

01:40 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:00 Il Sindacalista

03:43 Vado, l’ammazzo e torno

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:21 Bentornato Presidente

23:25 Tg5

23:59 Meteo.It

00:01 Benvenuti A Marwen

02:15 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:42 Insolito Addio – Distretto di Polizia 3

6 Italia 1

20:24 Rien Ne Va Plus – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Batman V Superman: Dawn Of Justice

00:25 Capitan Harlock

02:30 Studio Aperto – la Giornata

02:42 Sport Mediaset – la Giornata

02:57 Val Kilmer – Celebrated

03:20 Kevin Kline – Celebrated

03:42 L’ Ora di Punta – Come Funziona il Canale della Manica

04:28 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

22:00 Roma, città aperta

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Like – Tutto ciò che Piace

02:15 Private Practice

04:45 Mistery Files

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Name That Tune – Indovina la canzone

23:40 Antonino Chef Academy

01:45 Io vengo ogni giorno

03:30 Coppie che uccidono

04:10 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Accordi & disaccordi

22:55 Fratelli di Crozza

00:25 Naked Attraction Italia

01:50 Airport Security Spagna

03:30 Rubio alla ricerca del gusto perduto

03:55 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Trasmutazione del Coinquilino – The Big Bang Theory IV

20:50 Amichevole: Inghilterra-Austria

22:56 Transformers 4: L’Era dell’Estinzione

02:01 Un Difensore Indifeso – The Goldbergs

02:19 Solo per il Tuo Bene – The Goldbergs

02:39 Paure Da Superare – The Goldbergs

03:00 Il Bacio-Party – The Goldbergs

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds VI ep.4

21:23 Blood Money – A qualsiasi costo

22:55 Maximum Risk

00:37 Marvel’s Daredevil III ep.7

01:31 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland ep.9

02:19 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland ep.10

03:00 Cold Case V ep.2

03:43 Cold Case V ep.3

04:25 The dark side pt.6

22 Iris

20:05 La Brigata della Libertà – Walker Texas Ranger IV

20:59 Nella Valle di Elah

23:28 I Tre Giorni del Condor

01:46 Effie Gray

03:36 The Courier

23 Rai 5

20:16 Trans Europe Express

21:16 Concerto per il 75° anniversario della Repubblica Italiana

22:47 Opera – Le nozze di Figaro

01:54 Rai News Notte

01:57 Cantautori: Francesco De Gregori

02:51 Chez Vous Francoise Hardy

04:01 Di là dal fiume e tra gli alberi

24 Rai Movie

21:10 Una stagione da ricordare

23:05 Movie Mag

23:35 Tutto tutto niente niente

01:05 Imogene

02:50 Blood Ties – La legge del sangue

25 Rai Premium

20:10 Un passo dal cielo 3 – Sepolta viva ep.8

21:20 Come una madre – p.2

23:05 Uniche – Paola Saluzzi

23:35 I ragazzi dello zecchino d’oro

01:35 L’Isola – p.12

03:05 Disokkupati

03:30 Un Ciclone in Convento 10 – Super miss ep.10

04:15 Un Ciclone in Convento 10 – L’uomo sandwich ep.11

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Tempesta di ghiaccio

23:00 Justine ovvero le disavventure della virtù

01:10 Passione violenta

02:55 Strippers – Vite a nudo

03:45 Webcam Girls

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

21:10 Ghostbusters – Acchiappafantasmi

23:00 Ghostbusters II

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Il Natale di Carol!

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:45 Meteo

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 La Casa degli Italiani

00:00 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:20 Cuochi e fiamme

21:00 Volleyball Nations League femminile

23:20 I Tudors

01:20 The Dr. Oz Show

03:50 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 129

21:10 Cenerentola in Passerella (Di S. Garrity) – Love Education

23:25 Cinderella Story – Se la Scarpetta Calza – Love Education

01:24 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:24 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Erica e Giuseppe vs. Maria e Giorgia

21:25 Abito da sposa cercasi Puglia

23:10 90 giorni per innamorarsi: Darcey e Stacey – Scontri

00:05 90 giorni per innamorarsi: Darcey e Stacey

01:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cisti

01:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Non preoccuparti

02:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Dolore al collo

03:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Le gemelle

04:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Decisioni

34 Cine34

21:05 Baaria

00:01 Ladri di biciclette

01:42 Carabinieri si nasce

03:12 Sono positivo

04:53 Il richiamo del lupo

35 Focus

20:15 Panico sul Pacifico – Indagini Ad Alta Quota IV

21:15 Sulle Orme Dei Mandriani – Wild Nord America II

22:15 Sotto il Sole del Deserto – Wild Nord America II

23:15 Difetto Fatale – Indagini Ad Alta Quota XX

00:15 Nessun Segnale – Indagini Ad Alta Quota XX

01:15 Incendio A Bordo – Indagini Ad Alta Quota IV

02:00 Il Terrore Dei Sette Mari – Ancient Discoveries II

02:43 02/06/2021 – Meteo Focus

02:45 Le Tombe Perdute del Regno di Kush – Cose di Questo Mondo VI

03:30 I Giganti dell’Agricoltura – Mega-Ingegneria I

04:35 La Forza di un Cucciolo – Africa: Predatori Letali I

38 Giallo

20:05 Cherif – Diagnosi omicidio!

21:10 Unforgettable – Testimone scomparso

22:10 Unforgettable – Non spezzarmi il cuore

23:10 I misteri di Brokenwood – i morti non sparano alle anatre

01:05 Law & Order – i due volti della giustizia

02:55 Nightmare Next Door – il sindaco assassino

03:50 Nightmare Next Door – il campo della morte

04:40 Nightmare Next Door – Omicidio sotto la pioggia

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk è in Onda – Monk V

21:10 Che Entrino i Pagliacci – Law & Order: Unità Speciale XIX

22:00 Spirito di Servizio – Law & Order: Unità Speciale XIX

22:55 Rischi del Mestiere – Law & Order: Unità Speciale XIV

23:50 Uno Stupro Legittimato – Law & Order: Unità Speciale XIV

00:40 Rosso Fuoco – The Mentalist I

01:30 Mattone Rosso Ed Edera – The Mentalist I

02:10 Il Nido del Cuculo – C.S.I. New York VI

02:55 L’ Alba di Manhattan – C.S.I. New York VI

03:35 Nemico Pubblico – Motive I

04:15 Depistaggio – Motive I

49 Spike TV

21:30 Spartacus

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:20 Vado a vivere nel bosco: casa Raney – Più sicurezza

22:20 Vado a vivere nel bosco: casa Raney – Lockdown

23:15 Bushman Giuseppe

23:30 Metal Detective – i diavoli neri

00:35 112: Fire Squad

03:25 Wild Frank: alla ricerca del drago

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. 1946 La nascita della Repubblica

21:10 L’Italia È una Repubblica

21:20 Volere votare

21:55 L’Italia della Repubblica. Costruire la Repubblica

22:50 a.C.d.C. La vera storia dei Cavalieri Templari p.2

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:30 #maestri Puntata 73

01:10 Passato e Presente. 1946 La nascita della Repubblica

01:55 a.C.d.C. Ferro e sangue. La guerra dei Trent’anni

02:50 L’Italia della Repubblica. L’Alba della Repubblica

03:50 Duegiugno46 – Il giorno che divenne festa

04:40 Le montagne del mondo. Le Ande

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:35 Caduta Libera

01:38 Tgcom24

01:40 Colpo Grosso

04:10 39 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:20 I maghi del garage

21:15 I maghi del garage – Fiat Dino

22:15 I maghi del garage

02:45 Fast N’ Loud – Sacro Graal

03:40 Fast N’ Loud – Pickup Ford F100

66 Italia 2

20:15 Il Ritorno di Olvia – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 La Tragedia di Ohara – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Ognuno per la Sua Strada – Naruto Shippuden

21:45 Missione: Sharingan – Naruto Shippuden

22:15 Un Ninja della Foglia – Naruto Shippuden

22:45 Un Anbu del Clan Uchiha – Naruto Shippuden

23:15 Colpo di Stato – Naruto Shippuden

23:40 Agente Smart – Casino Totale

01:45 La Bambina Emarginata – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:05 Il Ritorno di Olvia – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:25 La Tragedia di Ohara – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:45 Simulcast Radio 101