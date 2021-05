Programmi stasera in TV: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 30 maggio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 30 maggio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Basta un paio di baffi

23:40 TG1 Sera

23:45 Speciale Tg1

00:50 Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:20 RaiNews24

01:55 Sottovoce

02:25 Applausi

03:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 The Rookie – Gestire il rischio – Il Profeta

22:30 Bull Salvare una vita

23:30 La Domenica Sportiva

01:00 Sorgente di vita

01:30 Sulla Via di Damasco

02:00 Rosewood Uno strano incidente

02:45 Helen Dorn Ombre del passato

04:15 Piloti

3 Rai 3

20:00 Che tempo che fa

23:35 TG Regione

23:40 TG3 Mondo

00:06 Meteo 3

00:15 Mezz’ora in più

01:40 Mezz’ora in più – Il mondo che verrà

02:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:20 A Propos De Venise

02:45 The Limits Of Control

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 American Sniper

00:10 La Signora Ammazzatutti

01:59 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:19 Baciami Piccina

03:54 Il Bacio di una Morta

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Avanti un Altro! Pure di Sera

00:10 Tg5

00:44 Meteo.It

00:46 The Danish Girl

03:00 Paperissima Sprint Domenica

03:27 Non Smettere di Sognare

6 Italia 1

20:24 Fuori Dal Tunnel – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Battleship

00:05 Pintus@Club

01:10 E-Planet

01:40 Studio Aperto – la Giornata

01:52 Sport Mediaset – la Giornata

02:08 Extreme e 2021

04:08 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Uozzap

01:50 Totò cerca moglie

03:10 L’aria che tira – Diario

03:50 Mistery Files

8 TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Antonino Chef Academy

23:35 I delitti del BarLume – Tana libera tutti

01:15 Ci vediamo domani

03:00 Lady Killer

03:45 Coppie che uccidono

04:25 Lady Killer

9 NOVE

20:00 Little Big Italy – Buenos Aires

21:35 Supernanny – Melegnano

22:45 Supernanny – Abbiategrasso

00:00 Cambio moglie

01:20 Il gene del male – Tale padre, tale figlio

02:10 Il gene del male – Legame di sangue

03:05 Il gene del male – L’incubo americano

04:00 Il gene del male – Non perdono, non dimentico

20 Venti

21:04 The Keeper

23:13 Highlights Champions League

23:43 Overdrive

01:52 L’ Anello – The Goldbergs

02:08 Halloween – The Goldbergs

02:29 Chiamami Quando Arrivi – The Goldbergs

02:49 I Kremp – The Goldbergs

03:10 Allarme Uragano – Walker Texas Ranger I

03:50 Campo del Paradiso – Walker Texas Ranger I

04:30 Il Sangue Non Mente – R.I.S. Delitti Imperfetti III

21 Rai 4

20:33 MacGyver IV ep.3

21:20 Le colline hanno gli occhi

23:12 Le colline hanno gli occhi 2

00:45 Il furore della Cina colpisce ancora

02:34 Charlie’s Angels

04:04 Cold Case IV ep.22

22 Iris

21:00 Femme Fatale

23:26 Il Buio Nell’Anima

01:29 Le Nombril Du Monde

03:49 Note di Cinema

03:57 La Storia di una Monaca

23 Rai 5

20:50 Racconti di Luce

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:03 Film – L’altra metà della storia

00:48 Tuttifrutti

01:15 Rai News Notte

01:18 Di là dal fiume e tra gli alberi

03:05 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:50 Piano Pianissimo

24 Rai Movie

21:10 Nati stanchi

22:45 Mortdecai

00:30 The Way Back

02:45 Babel

25 Rai Premium

21:20 Miss Scarlet and the Duke – ep.1

22:05 Miss Scarlet and the Duke – ep.2

23:00 Miss Scarlet and the Duke – ep.3

23:45 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.156

00:30 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.157

01:15 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.158

02:00 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.159

02:40 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.160

03:30 Una casa e tanti guai

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Bed Time

23:10 Sex Life

00:15 XXX – Un mestiere a luci rosse

01:15 Arakimentari – L’arte dell’erotismo

02:45 Violently Happy – Piacere estremo

03:40 Webcam Girls

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

21:10 The Truman Show

23:00 Witness – Il testimone

01:00 L’alba della libertà

03:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Soul

21:20 Seaside Hotel

23:15 Once

00:45 Angelus di Papa Francesco

01:00 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:20 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

03:20 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 123

21:10 Il Ritorno di un Amore – That’s Amore

22:55 L’ Amore Sa Dove Trovarti

00:40 X-Style

01:15 Verissimo – Le Storie

31 Real Time

20:30 The Real Housewives di Napoli

22:20 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti

00:10 La clinica della pelle

34 Cine34

21:05 L’ allenatore nel pallone

22:59 Il presidente del Borgorosso Football Club

01:15 Prima notte del dottor danieli industriale col complesso del… giocattolo

02:48 Le voci bianche

04:36 Decameron ‘300

35 Focus

20:15 L’ Acquedotto di Nimes – Segreti di Marmo

21:15 Il Cairo – Le Città Nascoste

22:15 Città in Pericolo – Amsterdam

23:15 La Golden Coast – Wild Nord America I

00:15 La Valle della Morte – Wild Nord America II

01:15 Morte A Narita – Indagini Ad Alta Quota XIV

02:00 Nelle Profondità della Terra – Mega Metro

02:43 30/05/2021 – Meteo Focus

02:45 Armageddon Usa: Uomo Vs Natura – Cose di Questo Mondo VI

03:30 Mostri Da Fuoristrda – Mega-Ingegneria I

04:35 Yucatan Selvaggio – Focus Natura

38 Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood – i morti non sparano alle anatre

23:10 Vera

01:00 Mary Higgins Clark Collection – un colpo al cuore

01:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Assicurazione sulla morte

02:00 Law & Order – i due volti della giustizia – L’eredità

02:50 Nightmare Next Door – Omicidio a Honor Farm

02:55 A Crime To Remember

03:45 Nightmare Next Door – Rapimento sulla via di casa

03:50 A Crime To Remember

04:30 Nightmare Next Door – L’omicidio del distributore d’acqua

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e la Stretta di Mano – Monk V

21:10 Il Segreto di Nora Chandler – Colombo

22:45 Il Mistero della Cuoca Scomparsa – Poirot I

23:45 Omicidio Perfetto – Poirot I

00:45 Vacanze di Primavera – C.S.I. Miami VIII

01:35 L’ Incendio – C.S.I. Miami VIII

02:15 Nessuna Traccia – C.S.I. Miami VIII

02:55 Cara Mamma? – C.S.I. Miami VIII

03:40 L’ Autobomba – C.S.I. Miami VIII

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Criminal Intent

21:30 Il giovane ispettore Morse

01:30 Top Gear

03:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:20 Border Security: terra di confine

23:10 Ce l’avevo quasi fatta – L’inganno

00:10 Ce l’avevo quasi fatta – Country Girls

01:05 Ce l’avevo quasi fatta – la ricca vedova

02:05 Ce l’avevo quasi fatta – MacGyver

03:00 112: Fire Squad

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Eraldo Affinati

20:30 Passato e presente Carlo VIII in Italia

21:10 Jackie

22:45 SeDici Storie – London Valour e Sergio Lenci

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e presente Carlo VIII in Italia

01:00 14-18 Grande Guerra cento anni dopo Sarajevo: 28 giugno 1914

02:00 Un’ipotesi di libertà. L’unità difficile

03:00 Roma Imago Urbis De spectaculis: gli spettacoli

03:50 Res -Piena estate – Week end

04:30 Le montagne della luce. Il fiume della luna

55 Mediaset Extra

21:10 Le Iene Presentano : Rosa e Olindo, Due Innocenti All’Ergastolo

00:55 Caduta Libera

01:58 Tgcom24

02:00 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:20 Mega trasporti – in Norvegia

21:15 Mega trasporti – i container

22:10 Mega trasporti – Spostare una casa

23:10 Mega trasporti

00:05 Marchio di fabbrica

02:50 Cortesie per l’auto – la rivincita del brutto anatroccolo

03:40 Cortesie per l’auto – Tuning

04:25 Cortesie per l’auto – Lusso

66 Italia 2

20:20 Ridateci Robin! – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 Tutti Al Palazzo di Giustizia – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Un’ Emergenza di Matematica e Le Palme Mosce – Young Sheldon

21:40 Una Confezione di Pane e una Grande Vecchia Bandiera – Young Sheldon

22:05 Albert Einstein e una Notizia Inaspettata – Young Sheldon

22:35 Un Punteggio Perfetto e un Marshmallow Cotto Al Becco Bunsen – Young Sheldon

23:00 Shark

00:50 L’ Inganno – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:15 Ridateci Robin! – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:35 Tutti Al Palazzo di Giustizia – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:00 Simulcast Radio 101