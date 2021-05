Programmi stasera in TV: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 28 maggio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 28 maggio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Amichevole: Italia – San Marino

23:00 TG1 Sera

23:05 TV7

00:10 RaiNews24

00:40 Che tempo fa

00:45 Sottovoce

01:15 Cinematografo

02:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. Fedele a chi?

22:05 Blue Bloods Podcast pericoloso

22:55 Belve

23:50 O anche no

00:20 I Lunatici

01:55 Strike Back

03:25 Bates Motel

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

21:20 La Principessa Sissi

23:15 Da quel giorno

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:20 Guarda in alto Prima Visione Tv

03:15 Baikonur, terra

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Le Storie di Quarto Grado

00:45 Sotto Gli Occhi – Motive

01:35 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:57 Carnage

03:19 L’ Uomo Che Non Seppe Tacere

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:21 Riassunto – il Segreto

21:22 Il Segreto XXXVI

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It

01:05 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

01:31 Uomini e Donne

03:40 Pirati della Strada – Distretto di Polizia 3

6 Italia 1

20:24 La Collezionista di Farfalle – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Taken 3 – L’Ora della Verità

23:40 Act Of Valor

01:45 Pensionamento Anticipato – Great News

02:09 Studio Aperto – la Giornata

02:19 Sport Mediaset – la Giornata

02:34 Viggo Mortensen – Celebrated

02:54 Kevin Bacon – Celebrated

03:17 Parte Seconda – la Central Line

04:02 La Prima Condanna di Carl – Shameless

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 I complessi

03:45 Mystery Files

04:15 I Kennedy

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Il Codice Da Vinci

00:15 Italia’s Got Talent – Best Of

02:25 Just a Gigolo

03:50 Coppie che uccidono

04:40 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza

22:55 La confessione

00:10 Apocalypse – L’ascesa di Hitler

02:10 Motor Trend Mag

02:15 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Formula della Coabitazione – The Big Bang Theory IV

20:42 La Derivazione del Brindisi – The Big Bang Theory IV

21:04 Yes Man

23:25 Sopravvissuti

01:25 L’ Ultima Ora – il Principe – un Amore Impossibile II

02:43 Il Seme Cattivo – Renegade V

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds V ep.21

21:22 Triple Threat

23:03 Ben Hur

01:07 Speciale Wonderland – Il giallo e la nera: Sessanta anni di mafia

01:54 Marvel’s Daredevil III ep.4

02:44 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland ep.3

03:29 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland ep.4

04:13 The dark side pt.1

22 Iris

20:05 La Leggenda del Lupo Magico – Walker Texas Ranger

21:00 I Nuovi Eroi

23:16 L’ Avvocato del Diavolo

01:57 L’ Oca Selvaggia Colpisce Ancora

03:37 Le Sabbie del Kalahari

23 Rai 5

20:23 L’Arte dell’Ingegno

21:15 Art Night: MAXXI

23:04 Save the Date

23:35 Terza pagina

00:16 Kurt & Courtney

01:47 Rai News Notte

01:50 Rock Legends – Cher

02:34 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:20 Save the Date – Speciale Pomeriggi Musicali

24 Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – Un’idea geniale

21:10 Il mio Godard

23:05 Professore per amore

01:00 La parrucchiera

02:50 Il giocattolo

25 Rai Premium

20:10 Un passo dal cielo 3 – Il figlio delle stelle 2° parte – ep.2

21:20 La guerra è finita – p.4

23:25 Un passo dal cielo 6, i guardiani – p.8

01:35 Blu Notte 8: Piazza Della Loggia – Il luogo della memoria p.4

03:30 Un Ciclone in Convento 10 – Amore a rate ep.4

04:15 Un Ciclone in Convento 10 – Le Scarpette di Venere ep.5

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 Lo sguardo dell’altro

23:15 Passione violenta

01:00 Public Sex, Private Lives

02:15 Le ragazze dell’est – Tra sogno e realtà

03:10 Le allegre ragazze del Montana

04:15 Incinta con un click

27 Paramount Network

20:00 Strega per amore

21:10 I misteri di Shadow Island – L’ultimo Natale

23:00 Garage Sale Mystery 14: Fotografia di un omicidio

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 The Grey

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Guerra e Pace

21:10 Woodlawn

23:15 Effetto Notte – TV2000

23:40 Retroscena

00:00 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Inseparabili – Storie a 4 Zampe

01:50 The Dr. Oz Show

03:30 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

21:10 Tre All’Improvviso – Battibecchi D’Amore

23:45 Tutto Può Succedere

02:18 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Grazia e Lorena vs. Cristiana e Tina

21:25 Fuori menù

22:30 Primo appuntamento crociera

00:00 Il re del bisturi

00:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Salpiamo

01:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Riapertura

02:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la cisti

03:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cicatrici

04:25 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Dolore al collo

34 Cine34

21:05 La Vergine, il Toro e il Capricorno

22:41 Vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono

00:30 La minorenne

01:59 Una macchia rosa

35 Focus

20:15 Mistero A380 – Indagini Ad Alta Quota XIII

21:15 Engineered, 9 – Engineered

22:15 Engineered, 10 – Engineered

23:15 An – 28/An – 225 – Bestioni del Cielo I

00:15 L’ Aldilà – Antico Egitto: Civiltà Eterna

01:08 Tg5 Start

01:15 La Piramide Allagata – Civiltà Sepolte: i Misteri del Nilo

02:00 Ustica: una Tragedia Italiana – Indagini Ad Alta Quota XIII

02:43 28/05/2021 – Meteo Focus

02:45 E-Planet, 6 – E-Planet

03:11 Il Collegamento Francese – Come Funziona il Canale della Manica

04:05 Il Secolo Breve del Partito Comunista – Focus Libri

38 Giallo

20:05 I misteri di Murdoch – Tutto ciò che puoi fare

21:10 Vera

23:05 I misteri di Murdoch – Le verità sepolte

00:00 I misteri di Murdoch – Alta tensione

00:55 Law & Order – i due volti della giustizia – il buon amico

01:50 Law & Order – i due volti della giustizia – la minaccia

02:45 Nightmare Next Door – il diavolo celato

03:40 Nightmare Next Door – Omicidio sul menù

04:25 Nightmare Next Door – Nel cuore della notte

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e il Concerto Rock – Monk V

21:10 Colpiscimi – Chicago P.D. III

22:00 La Canzone di Gregory Williams Yates – Chicago P.D. III

22:50 La Trappola – Law & Order: Unità Speciale XIV

23:45 Vite Parallele – Law & Order: Unità Speciale XIV

00:35 Massacro di Famiglia – The Closer III

01:40 Forti Dubbi – The Closer III

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Thunderbolt – Gara mortale

23:30 The Medallion

01:30 Top Gear

03:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:30 Ingegneria perduta

22:25 Ingegneria perduta – Arsenale top secret

23:25 Mega ingegneria: la sfida

00:20 Lockup: sorvegliato speciale

03:05 I signori della neve

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente. Fascismo e repressione

21:10 SeDici Storie – Sergio Lenci e Rinaldo Enrico

22:10 14-18 Grande Guerra cento anni dopo Sarajevo: 28 giugno 1914

23:00 Fango e gloria

00:25 Rai News Notte

00:30 Il giorno e la storia

01:00 #maestri – Puntata 70

01:20 Passato e presente. Fascismo e repressione

02:00 Registro di classe – Libro secondo 1968 – 2000

03:00 Piccolo Re. La fine di un regno

04:00 Roma Imago Urbis – Genius loci – Natura e mito

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:15 Caduta Libera

01:18 Tgcom24

01:20 Colpo Grosso

04:15 35 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:15 Vintage Garage – Facel Vega Facellia

21:15 Vintage Garage – Chevrolet Camaro

22:15 Reperti d’assalto

00:05 Motor Trend Mag

00:15 Reperti d’assalto

03:00 Fast N’ Loud – Bandit Car

04:45 Fast N’ Loud – Rolls-Royce

66 Italia 2

20:15 I Guardiani Giganti – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 Tattica di Sfondamento – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 The Hitcher

22:58 Anarchia – la Notte del Giudizio

00:56 Attacco A Enies Lobby – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:21 I Guardiani Giganti – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:41 Tattica di Sfondamento – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:01 Simulcast Radio 101