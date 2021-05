Programmi stasera in TV: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 27 maggio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 27 maggio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Ulisse: il piacere della scoperta

23:50 Porta a Porta

01:30 RaiNews24

02:05 Il bandito

03:25 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 Tg 2 20.30

21:05 Campionato Italiano serie B 2020/21. Finale playoff ritorno Venezia-Cittadella

23:15 Il Mythonauta

00:25 I Lunatici

01:45 Radio corsa

02:20 Strike Back

03:50 Tg 2 Eat parade

04:05 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 Tg3 – Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 Rai Parlamento. Magazine

01:10 1940 L’Italia in guerra. La dichiarazione

02:05 Rai News 24: Rassegna Stampa

02:05 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:47 Sedotti e Bidonati

02:48 Come Eravamo

03:07 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:28 La Vita Come Viene

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:22 Buongiorno, Mamma!, 6

00:00 Tg5

00:34 Meteo.It

00:36 Figli delle Stelle

02:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

03:06 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:36 Furia Omicida – C.S.I. – Scena del Crimine

21:32 Una Notte Da Leoni

23:45 Venus Club

00:30 Un Disastro di Ragazza

02:49 Studio Aperto – la Giornata

02:59 Sport Mediaset – la Giornata

03:14 Naomi Watts – Celebrated

03:36 Dustin Hoffman – Celebrated

03:58 Parte Prima – la Northen Line

04:44 Zio Carl – Shameless

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Inseparabili – Storie a 4 zampe

02:20 Amore mio aiutami

04:20 Mistery Files

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 I delitti del BarLume – Tana libera tutti

23:15 Tomb Raider

01:25 Push

03:30 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:30 Sei giorni, sette notti

23:30 Corpi da reato

01:30 Naked Attraction Italia

02:40 Motor Trend Mag

02:45 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 Il Catalizzatore Guittesco – The Big Bang Theory IV

20:42 Il Fattore Benefattore – The Big Bang Theory IV

21:04 Sopravvissuti

23:19 Codice Mercury

01:29 Tutto per Te – il Principe – un Amore Impossibile II

02:47 Lo Iettatore – Renegade V

03:27 Una Moto D’Oro – Renegade V

04:07 Il Colore della Pelle – R.I.S. Delitti Imperfetti III

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds

21:20 Antigang – Nell’ombra del crimine

22:55 Standoff – Punto morto

00:25 Marvel’s Daredevil

01:20 24: Live Another Day

02:50 Salvation

04:10 The dark side

22 Iris

20:05 L’ Appeso – Walker Texas Ranger

21:00 L’ Eliminatore

23:24 Alfabeto

23:40 The Reunion

01:31 L’ Infernale Quinlan

03:10 Strangerland

23 Rai 5

20:25 L’arte dell’ingegno

21:15 Riccardo Chailly e la riapertura della Scala

22:30 Con le note sbagliate

23:35 Il fenomeno Bob Dylan

00:35 Madonna And The Breakfast Club

01:35 Rai News – Notte

01:40 Dionne Warwick live, 1964

02:10 Piano Pianissimo

02:20 L’arte dell’ingegno

03:10 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

20:20 Stanlio e Ollio – Concerto di violoncello

20:40 Stanlio e Ollio – Un nuovo imbroglio

21:10 Fuori controllo

23:10 L’uomo nell’ombra

01:25 Quel giorno il mondo tremerà

03:00 Movie Mag

03:30 Il figlio del gangster

03:30 Flic Story

25 Rai Premium

20:15 Un passo dal cielo

21:20 Rex

23:00 L’Ispettore Coliandro

00:50 La squadra

02:35 Blu notte – Misteri italiani

03:30 Un ciclone in convento

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Ice Quake

23:00 Tranquille donne di campagna

00:35 La Novizia

02:15 Porn on the Brain – Quando il porno dà alla testa

03:05 I miei 100.000 amanti

03:50 Sexplora

04:15 More Sex Please, We’re British

27 Paramount Network

20:00 Strega per amore

21:10 La dura verità

23:00 Beauty Shop

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Will Hunting – Genio ribelle

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Detective McLean

22:45 Indagine ai confini del sacro

23:20 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:45 La cucina di Sonia

21:00 Volleyball Nations League femminile

23:00 Private Practice

01:30 Startup Economy

02:40 The Dr. Oz Show

03:30 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

21:10 Tutto Può Succedere – Funny Night

23:30 Cuori in Volo

01:27 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Giulia e Alessia vs. Davide e Alessio

21:25 L’atelier delle meraviglie – una notizia sconvolgente

22:30 L’atelier delle meraviglie – un nuovo arrivo in famiglia

23:30 Piedi al limite

00:25 Piedi al limite – Piedi da ET

01:20 Piedi al limite – Alligatori

02:15 Piedi al limite – 12 dita

03:05 Piedi al limite – Dita dei piedi

04:00 Piedi al limite – i dottori sono i peggiori pazienti

34 Cine34

21:05 Una donna per amica

22:42 La cura del gorilla

00:32 Tandem

02:27 Mak pigreco 100

35 Focus

20:15 Test Mortale – Indagini Ad Alta Quota XIII

21:15 Vulcani: Costruttori della Terra

22:15 Bardarbunga : il Risveglio del Gigante

23:15 Hubble: 30 Anni di Scoperte – Universo Misterioso: Le Ultime Scoperte

00:15 Stonehenge Rivelata

01:15 Etiopia: Pietre Misteriose

02:00 Viaggio Nel Sottosuolo – Mega Metro

02:43 27/05/2021 – Meteo Focus

02:45 La Maledizione dell’Isola Fantasma – Cose di Questo Mondo VI

03:30 1916 – la Battaglia della Somme – Campi di Battaglia V

04:15 Giganti Da Miniera – Uomini & Macchine

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – Chiediamolo alla ragazza

21:10 Alice Nevers – Professione giudice – il genere sbagliato

22:20 Alice Nevers – Professione giudice – Ribelle

23:30 Elementary – L’illustre cliente

01:15 Law & Order – i due volti della giustizia – il donatore

02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – la trappola

03:05 Nightmare Next Door – Omicidio

04:00 Nightmare Next Door – Morte in fattoria

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e il Nuovo Psicologo – Monk V

21:10 Massacro di Famiglia – The Closer III

22:20 Forti Dubbi – The Closer III

23:20 Sogni Rinviati – Law & Order: Unità Speciale XIV

00:15 Fino A Prova Contraria – Law & Order: Unità Speciale XIV

01:05 Giustizia Scolastica – Law & Order: Unità Speciale XIX

01:45 Una Vita per Un’Altra – Law & Order: Unità Speciale XIX

02:30 Fino Alla Fine – C.S.I. New York V

03:10 Epilogo – C.S.I. New York VI

03:50 Punto di Rottura – C.S.I. Miami X

04:35 Buone Azioni – C.S.I. Miami X

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Terminator

23:30 Jackie Brown

01:30 Top Gear

03:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Metal Detective – Gli Arditi sul col Moschin

22:20 Metal Detective – i diavoli neri

23:25 Undercut: l’oro di legno

00:25 Lockup: sorvegliato speciale

03:10 Cose di questo mondo – il cannibale

04:00 Cose di questo mondo

54 Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente

21:10 a.C.d.C.

23:10 Speciali Storia

00:00 Rai News – Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri

00:50 Passato e Presente

01:30 Italia viaggio nella bellezza

02:00 Piccolo Re. La regina di maggio

03:00 Imago Urbis

04:00 Res Tore Non Specifici 60

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:40 Caduta Libera

01:43 Tgcom24

01:45 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:05 Vintage Garage – Mercedesbenz 600

21:10 Vintage Garage – Simca Aronde P60

22:15 Salt Lake Garage: sfida in officina – una nuova sfida

23:00 Salt Lake Garage: sfida in officina – Improvvisare

23:55 Motor Trend Mag

00:05 Salt Lake Garage – una semplice riverniciatura

01:00 Salt Lake Garage – un C10 abbandonato

01:55 Salt Lake Garage – un progetto insolito

02:50 Fast N’ Loud – 72 Cool Kingwood/Retro Replicar

03:40 Fast N’ Loud – Shelby Mustang

66 Italia 2

20:15 Preparativi per L’Attacco – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 Attacco A Enies Lobby – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Anarchia – la Notte del Giudizio

23:20 Una Maschera Che Nasconde il Cuore – Naruto Shippuden

23:50 La Morte di Minato – Naruto Shippuden

00:20 Le Cellule di Hashirama – Naruto Shippuden

00:50 Orochimaru, il Ninja Oscuro – Naruto Shippuden

01:20 Gli Esperimenti di Orochimaru – Naruto Shippuden

01:45 L’ Isola Giudiziaria – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:05 Preparativi per L’Attacco – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:25 Attacco A Enies Lobby – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:45 Simulcast Radio 101