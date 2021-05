Programmi stasera in TV: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 26 maggio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 La luna di carta

23:40 Porta a Porta

01:20 RaiNews24

01:55 Italia: viaggio nella bellezza

02:55 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 Tg2 – 20.30

21:00 Tg2 Post

21:20 Dove eravamo rimasti

23:10 Re Start

00:35 I Lunatici

02:00 Strike Back

03:25 Bates Motel

04:05 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 Tg3 – Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 Rai Parlamento. Magazine

01:10 1940 L’Italia in guerra. La dichiarazione

02:05 Rai News 24: Rassegna Stampa

02:05 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Zona Bianca

00:35 Confessione Reporter

01:51 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:13 La Legge della Vendetta – Faddija

03:31 Ancora Dollari per i Mac Gregor

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:21 Il Gladiatore

00:15 Tg5

00:49 Meteo.It

00:50 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

01:16 Uomini e Donne

03:40 Sequestro Lampo – Distretto di Polizia 3

6 Italia 1

20:24 Dopo Lo Spettacolo – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Baggio: L’Uomo Dietro il Campione – Anteprima

21:23 Alice Attraverso Lo Specchio

23:40 Baggio: L’Uomo Dietro il Campione – Speciale

00:11 Fuga di Cervelli

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:15 Sport Mediaset – la Giornata

02:30 Elijah Wood – Celebrated

02:53 Lindsay Lohan – Celebrated

03:15 Arte – Leonardo: L’Uomo Che Anticipò il Futuro

04:06 Amore Folle – Shameless

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

22:55 The Social Network

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Like – Tutto ciò che Piace

02:20 Mussolini ultimo atto

04:20 Mistery Files

8 TV8

20:30 UEFA Europa League Prepartita

20:55 UEFA Finale Europa League Manchester United – Villareal

23:00 Uefa Europa League Postpartita

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Elysium

02:30 Kick-Ass

04:40 Lady Killer

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Accordi & disaccordi

23:00 Fratelli di Crozza

00:30 Naked Attraction Italia

01:40 Motor Trend Mag

01:45 Airport Security Spagna

02:10 Highway Security: Spagna

02:35 Airport Security Spagna

03:05 Highway Security: Spagna

04:45 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Utilizzo Dei Pantaloni Da Autobus – The Big Bang Theory IV

20:42 Il Dislocamento Nell’Auto dell’Amore – The Big Bang Theory IV

21:04 Codice Mercury

23:26 Run All Night – una Notte per Sopravvivere

01:41 Rinascere Dalle Ceneri – il Principe – un Amore Impossibile II

02:59 Il Vampiro – Renegade V

03:39 Il Migliore dell’Anno – Renegade V

04:19 Il Vicino di Casa – R.I.S. Delitti Imperfetti III

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds

21:20 Antigang – Nell’ombra del crimine

22:55 Standoff – Punto morto

00:25 Marvel’s Daredevil

01:20 24: Live Another Day

02:50 Salvation

04:10 The dark side

22 Iris

20:05 L’ Assedio – Walker Texas Ranger

20:59 Third Person

23:46 State Of Play

02:12 Ivanhoe

04:00 Nikita

23 Rai 5

20:25 L’arte dell’ingegno

21:15 L’altra metà della storia

23:05 The Story Of Quadrophenia

00:05 Rock Legends

00:50 Thelonious Monk Quartet live, 1963 Prima e Seconda parte

01:20 Rai News – Notte

01:25 Franco Zeffirelli, una vita da regista

02:20 L’arte dell’ingegno

03:10 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

20:35 Stanlio e Ollio – La bugia

21:10 Il vegetale

22:45 Movie Mag

23:10 Nessuno si salva da solo

01:00 Per vivere meglio, divertitevi con noi

02:55 Ruba al prossimo tuo

02:55 Il grande trasporto

25 Rai Premium

20:15 Un passo dal cielo

21:20 Come una madre

23:05 Uniche

23:35 La bambina che non voleva cantare

01:30 L’isola

03:00 Intramontabili

03:30 Un ciclone in convento

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 La tête en friche – La testa tra le nuvole

22:55 Grosse bugie

00:50 Perdita Durango

03:10 Hardcore: Larry Flint, il re dello scandalo

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 Strega per amore

21:10 Il giovane ispettore Morse

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Cassandre 8: Il fante nero

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:45 Meteo

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 Questa è vita!

23:40 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

21:30 I Tudors

01:30 The Dr. Oz Show

03:05 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

21:10 A un Miglio Da Te – Love Education

23:21 Un Sogno per Domani

01:41 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:20 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Mario e Alice vs. Valentina e Claudia

21:25 Abito da sposa cercasi Puglia

23:10 90 giorni per innamorarsi: Darcey e Stacey – il passato

00:10 90 giorni per innamorarsi: Darcey e Stacey – Business infinito

01:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Riapertura

01:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Dolore al collo

02:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il meglio

03:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cisti

04:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – 20 lunghi anni

34 Cine34

21:05 10 regole per fare innamorare

22:47 Vip

00:54 La scorta

02:30 Ettore lo fusto/il drittone

35 Focus

20:15 Nell’Occhio del Ciclone – Indagini Ad Alta Quota XIII

21:15 La Golden Coast – Wild Nord America I

22:15 La Valle della Morte – Wild Nord America II

23:15 L’ Isola della Morte – Indagini Ad Alta Quota XX

00:15 Discesa Ghiacciata – Indagini Ad Alta Quota XX

01:15 Stato D’Ebbrezza – Indagini Ad Alta Quota XIII

02:00 Ai Posti di Combattimento – Mega Metro

02:43 26/05/2021 – Meteo Focus

02:45 I Mostri Nucleari di Chernobyl – Cose di Questo Mondo VI

03:30 1944 – la Liberazione della Provenza – Campi di Battaglia V

04:15 L’ Elisoccorso – Mega-Ingegneria I

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – la convalescenza

21:10 Unforgettable – la confraternita

22:05 Unforgettable – Gioca con me

23:05 I misteri di Brokenwood – Omicidio d’autore

00:55 Law & Order – i due volti della giustizia – la mela marcia

01:50 Law & Order – i due volti della giustizia – la cavia

02:45 Nightmare Next Door – Tradimento

03:40 Nightmare Next Door – Incubo

04:25 Nightmare Next Door – Scritta sul muro

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e la Riunione di Classe – Monk V

21:10 Giustizia Scolastica – Law & Order: Unità Speciale XIX

22:00 Una Vita per Un’Altra – Law & Order: Unità Speciale XIX

22:50 Il Falò delle Vanità – Law & Order: Unità Speciale XIV

23:45 Una Reputazione Impeccabile – Law & Order: Unità Speciale XIV

00:35 Visione in Rosso – The Mentalist I

01:25 La Sottile Linea Rossa – The Mentalist I

02:10 Il Bene Supremo – C.S.I. New York V

02:50 Fondi di Caffè Greco – C.S.I. New York V

03:30 Col Passare del Tempo – C.S.I. Miami X

04:10 Piccole Miss – C.S.I. Miami X

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Spartacus

01:30 Top Gear

03:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch – Uniti

22:20 Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch – il destino

23:25 Shark Week Package – Squali contro tutti

01:15 Lockup: sorvegliato speciale

03:05 Cose di questo mondo – Relitti

03:55 Cose di questo mondo – Sangue nell’Eden

04:40 Cose di questo mondo – Fantasmi

54 Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente

21:10 Speciali Storia

22:10 Italiani

23:10 a.C.d.C.

00:00 Rai News – Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri

00:50 Passato e Presente

01:30 a.C.d.C.

02:30 Piccolo Re. Le grandi scelte

03:30 Roma Imago Urbis

04:30 Oceano Canada

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:40 Caduta Libera

01:43 Tgcom24

01:45 Colpo Grosso

04:15 33 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:15 Vintage Garage – Zundapp Ks 750 Sidecar

21:10 Vintage Garage – Peugeot 504

22:15 Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni

23:10 Youngtimer Duel

00:10 Motor Trend Mag

00:20 Youngtimer Duel

02:15 Fast N’ Loud

03:10 Fast N’ Loud – Ford Galaxie

04:00 Fast N’ Loud – Chevy Nomad

66 Italia 2

20:15 Un Semplice Piano di Fuga – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 L’ Isola Giudiziaria – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Una Maschera Che Nasconde il Cuore – Naruto Shippuden

21:45 La Morte di Minato – Naruto Shippuden

22:15 Le Cellule di Hashirama – Naruto Shippuden

22:45 Orochimaru, il Ninja Oscuro – Naruto Shippuden

23:15 Gli Esperimenti di Orochimaru – Naruto Shippuden

23:40 Mr. Bean: L’Ultima Catastrofe

01:25 Duello Tra Spadaccini – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:45 Un Semplice Piano di Fuga – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:05 L’ Isola Giudiziaria – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:25 Simulcast Radio 101