Programmi e Guida TV, prima serata di oggi 18 maggio 2021: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 18 maggio 2021 in prima e seconda serata

Rai 1

ore 18:45 L’Eredità

ore 20:00 Tg 1

ore 20:35 I Soliti Ignoti

ore 21:25 Il Commissario Montalbano – La Danza del Gabbiano

ore 23:55 Porta a Porta

Rai 2

ore 18:00 Europei di Nuoto

ore 19:40 NCIS Los Angeles 9×09

ore 20:30 Tg2

ore 21:00 Tg 2 Post

ore 21:20 Un’ora sola vi vorrei

ore 22:50 Fuori Tema

ore 23:50 Una Pezza di Lundini

Rai 3

ore 20:00 Blob

ore 20:25 Rai Parlamento

ore 21:20 #Cartabianca

ore 00:00 Linea Notte

Canale 5

ore 18.45 Avanti un altro

ore 20.00 Tg5

ore 20:30 Striscia la notizia

ore 21:45 Ricomincio da Me 1a Tv

ore 23:50 X-Style



Italia 1

ore 19:30 CSI (2 ep.)

ore 21:20 Le Iene Show

ore 1:05 AP Bio 1×11-12 1a Tv

Rete 4

ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:30 Fuori dal Coro

ore 00:50 Non sono stata io

La7

ore 18:50 Lie to me

ore 20:00 Tg La7

ore 20:30 Otto e Mezzo

ore 21:15 diMartedì

ore 1:00 TgLa7

Tv8

ore 19:30 Cuochi d’Italia

ore 20:30 Guess My Age

ore 21:30 Italia’s Got Talent Best Of

ore 23:30 Mappe Criminali 1a tv

Nove

ore 19:00 Little Bit Italy

ore 20:30 Deal with It

ore 21:30 Attacco al Potere

ore 23:40 Dietro le sbarre

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Elementary 3×09-10

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Elementary 3×09-10 TopCrime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 The Mentalist 1×05-06

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 The Mentalist 1×05-06 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 True Justice 2×01

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 John Adams 1×05-06 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×05-06 1a Tv Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 Station 19 4×10 1a Tv +Grey’s Anatomy 17×11

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 4×10 1a Tv 17×11 FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Balthazar 3×05-06

(ch. 116) ore 21:05 3×05-06 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Animal Kingdom 4×11-12

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 4×11-12 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Shameless 11×06 1a Tv + Legacies 3×06 1a Tv

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 11×06 1a Tv 3×06 1a Tv Premium Action ore 21:15 The 100 7×07

ore 21:15 7×07 LaF (ch 135 Sky) ore 21:00 Hammarvik 1×05-06 1a Tv

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:40 Security

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Sfida oltre il fiume rosso

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 21:15 Loving

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Suburbicon

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 E alla fine l’amore

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Peccato che sia femmina

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 The Green Hornet

Tv 2000 (ch 28 dtt 18 tivusat e 157 Sky) ore 21:10 Return to Me

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:05 Io so che tu sai che io so

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:10 Scemo & Più scemo

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Comedy Central (ch. 128 Sky) ore 21.00 Una pallottola spuntata

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Calibro 9

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Il miglio verde

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Ci vediamo domani

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Arctic – Un’avventura glaciale

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Spider-Man Far From Home

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 The Boy

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Due cuori e una provetta

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 The Farewell Una bugia buona

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Spia per caso

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Ocean’s Thirteen

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Pleasantville

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Come tu mi vuoi



