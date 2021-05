Coprifuoco alle 23 o alle 24? Decisione definitiva con il nuovo decreto Covid previsto per il 24 maggio 2021. Di certo, si lavora per un leggero posticipo, per poi, pare, rimuoverlo nelle prossime settimane.

Coprifuoco posticipato? Quando? Alle 23 o alle 24? Verrà eliminato?

Molti speravano che già da oggi ci fosse un cambiamento nell’orario di coprifuoco. Tuttavia, sembra che anche a causa delle varie diatribe politiche, la decisione sia slittata di una settimana. A questo punto, la data decisiva è quella del 24 maggio. Nuove linee guida dovrebbero entrare in vigore con il nuovissimo decreto Covid di questa data. Stando alle prime anticipazioni, il coprifuoco slitterà alle 23, quindi di un’ora. Inoltre, si tratta sulla riapertura per i ristoranti al chiuso e si valuta l’ipotesi di riapertura anticipata di diverse attività, tra cui piscine, palestre e quelle legate ai matrimoni. Dunque, sembra che a partire dal 24 maggio il coprifuoco sarà dalle 23 alle 5 anziché dalle 22 alle 5.

Per quanto riguarda altre eventuali aperture, non è ancora detto. La gradualità è per ora una delle linee guida del Governo e a tal proposito è difficile attendersi, quantomeno per questa data, ulteriori novità. Non resta che attendere dunque lunedì prossimo per capire se effettivamente sarà questa l’unica decisione di rilevanza o se ve ne saranno altre degne di nota.

Per quanto riguarda la sua eliminazione, non resterà che attendere l’analisi dei dati per sperare che già nei mesi di giugno o luglio si possa ipotizzare un ulteriore slittamento, ad esempio a mezzanotte, oppure una sua eliminazione; si spera definitiva. E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti o sui nostri canali social.