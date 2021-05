L’inizio della prossima settimana potrebbe essere cruciale per le riaperture: confermata dal Premier Draghi la Cabina di Regia lunedì 17 maggio 2021, quando dovrebbero essere decisi i punti del nuovo Decreto.

Le dichiarazioni di Draghi al Question Time

Stando alle risposte rilasciate ieri, 12 maggio 2021, durante il Question Time della Camera dei Deputati, Draghi invita tutti ad avere ancora pazienza.

Il coprifuoco non sarà del tutto abolito, molto probabilmente verrà posticipato di un’ora, fino quindi alle 23:00 e a partire dal 24 maggio prossimo.

Inoltre, il Premier ha dichiarato che non ci saranno accelerazioni neanche nell’ambito delle cerimonie, in particolare per i matrimoni: nonostante la vicinanza al settore e a tutte le coppie in procinto di convolare a nozze, per Palazzo Chigi l’Italia non può ancora permettersi feste o assembramenti.

Importanti dichiarazioni anche per il settore del turismo: “Il nostro obiettivo è riaprire al più presto l’Italia al turismo nostro e a quello straniero. Sono d’accordo che il turismo sia un settore di enorme importanza per il nostro Paese. La pandemia ha avuto sugli operatori effetti economici ingenti, e siamo all’opera per permettere loro di ripartire quanto prima, e con la massima sicurezza”, è quanto dichiarato sempre ieri da Draghi durante la Question Time.

L’indice RT

Inoltre, un’altra fondamentale decisione riguarda l‘indice RT: potrebbero, infatti, cambiare i parametri per la classificazione delle Regioni. Decisivo potrebbe essere il tasso di occupazione degli ospedali, in particolar modo delle terapie intensive.

Foto di repertorio