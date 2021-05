Lariano, 25enne morto oggi nonostante i tentativi di soccorso

Lariano, 25enne morto per cause ancora da accertare. Inutili i tentativi di soccorso giunti proprio poche ore fa.

Lariano, morto un giovane: cause da appurare

Il ragazzo di 25 anni è morto per motivi ancora da accertare. Per ora, si affaccia l’ipotesi del malore, nello specifico l’arresto cardiaco. Come detto, le motivazioni restano ancora da chiarire e questa per adesso è soltanto una flebile ipotesi ancora da appurare.

A ogni modo, il giovane 25enne avrebbe iniziato a sentirsi male intorno la tarda mattinata di oggi, domenica 16 maggio 2021. Intorno alle 12:30, il ragazzo avrebbe accusato dei dolori e così sono giunti subito sul posto, tra le zone di via Colle Cagioli e uno degli incroci con via Colle Fontana, a Lariano, i soccorsi. Oltre l’ambulanza, si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso. Tuttavia, per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare. Il pronto intervento non è riuscito a salvargli la vita e il giovane sarebbe così defunto per cause naturali.

Il giovane non era nato a Lariano, ma si era trasferito nella città dei Castelli Romani assieme alla famiglia soltanto da poco, da diversi mesi. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito a questa vicenda sconcertante, che sta rattristando i residenti di Lariano. Stroncata così una giovane vita ancora una volta a distanza di pochi giorni da un simile episodio di cronaca, avvenuto però ad Artena.

