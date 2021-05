Lariano, ritrovato ordigno bellico della seconda guerra mondiale

Una bomba di ben 81 cm è stata ritrovata sul Monte Maschio, a Lariano. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del 6° Reggimento genio pionieri dell’Esercito.

Trovata una bomba risalente alla seconda guerra mondiale

Tutto è accaduto in piena sicurezza. È successo nella giornata di oggi, venerdì 14 maggio 2021, a Lariano. Nella zona del Monte Maschio (Acqua Donzella) è stata ritrovato un ordigno appartenente alla seconda guerra mondiale. Non è la prima volta che in queste zone vengono ritrovate armi da guerra.

Grazie all’intervento del 6° Reggimento genio pionieri dell’Esercito la bomba è stata fatta brillare in massima sicurezza.