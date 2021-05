Programmi stasera in TV: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 19 maggio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 19 maggio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Finale Coppa Italia 2020/2021: Atalanta – Juventus

23:30 Porta a Porta

23:35 TG1 Sera

23:41 Porta a Porta

01:10 RaiNews24

01:42 Che tempo fa

01:45 Movie Mag

02:15 Luigi Ganna Detective – Al di là di quel pioppeto

03:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Non c’è campo

23:10 Re Start

00:35 I Lunatici

01:20 Campionati Europei Para – Nuoto 2021

02:05 Marie Brand e l’eterna gara

03:35 Bates Motel

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Zona Bianca

00:35 Confessione Reporter

01:38 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:02 Il Plenilunio delle Vergini

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:22 Buongiorno, Mamma!, 5

00:00 Tg5

00:34 Meteo.It

00:36 Cosa voglio di più

03:00 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

03:26 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Scienza e Crimine – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Un’ Impresa Da Dio

23:20 Qualcosa di Straordinario

01:28 La Causa – Great News

01:54 Studio Aperto – la Giornata

02:04 Sport Mediaset – la Giornata

02:19 Kevin Spacey – Celebrated

02:41 Matt Damon – Celebrated

03:04 Mega-Demolitori – Uomini & Macchine

03:50 La Petizione – Rise

04:31 Incastrato – Rise

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

22:00 Apocalypse Now

01:00 Tg La7

02:25 Otto e mezzo

02:55 Like – Tutto ciò che Piace

03:25 Ultime dal cielo

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Name That Tune – Indovina la canzone

23:40 Permesso Maisano

00:40 La coniglietta di casa

02:25 Lady Killer

04:30 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Accordi & disaccordi

22:55 Fratelli di Crozza

00:35 Naked Attraction Italia

01:45 Motor Trend Mag

01:50 Airport Security: Europa

20 Venti

20:15 L’ Eccitazione Lunare – The Big Bang Theory III

20:42 La Manipolazione Robotica – The Big Bang Theory IV

21:04 Act Of Valor

23:26 Security

01:21 Doppio Binario – il Sospetto II

02:34 La Verità Uccide – Renegade V

03:14 Rockstar – Renegade V

03:54 Fuoco Incrociato – R.I.S. Delitti Imperfetti II

21 Rai 4

20:30 Criminal Minds V ep.8

21:23 Killerman

23:18 Repeaters

00:51 Marvel’s Daredevil II ep.10

01:49 24: Live Another Day ep.6

02:30 Salvation II ep.3

03:11 Salvation II ep.4

03:50 Cold Case IV ep.10

22 Iris

20:05 La Frontiera dell’Inferno – II Parte – Walker Texas Ranger

20:59 I Tre Giorni del Condor

23:26 Scuola di Cult

23:32 Flight

02:11 L’ Assedio delle Sette Frecce

03:50 Dark Places

23 Rai 5

21:15 Balletto – Onegin

22:52 Cantautori: Antonello Venditti

23:18 Francesco Guccini. La mia Thule

01:13 Rai News Notte

01:15 Darcey Bussel in cerca di Fred Astaire

02:10 Art of… Francia

03:03 Di là dal fiume e tra gli alberi

24 Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – Lavori in corso

21:10 Professore per amore

23:05 Movie Mag

23:30 Tutte lo vogliono

01:05 La prima volta

02:35 Cosmonauta

03:55 Gran varietà

25 Rai Premium

20:15 Un passo dal cielo 2 – Il seme della gelosia ep.4

21:20 Chiamami ancora amore – p.3

23:15 Uniche – Mirta Merlino

23:45 Ispettore Jury – Un delitto irrisolto

01:25 L’Isola – p.10

02:55 Zoom ! – Il cibo in Tv p.1

03:30 Un Ciclone in Convento 7 – Giganti della strada ep.3

04:15 Un Ciclone in Convento 7 – Il pirata della strada ep.4

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Peccato che sia femmina

23:25 Animali feriti

01:00 Anna, quel particolare piacere

02:50 Come sono diventata una stripper

04:15 Strippers – Vite a nudo

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 Il giovane ispettore Morse

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Agatha e la Maledizione di Ishtar

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:45 Meteo

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 Questa è vita!

23:40 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 I Tudors

01:30 The Dr. Oz Show

03:05 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

21:10 My First Miracle – Love Education

23:20 Più Forte delle Parole

01:08 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

03:57 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:25 Cortesie in famiglia – Vita e Mattia vs. Anna e Miriam

21:25 Abito da sposa cercasi Puglia

23:15 90 giorni per innamorarsi: Darcey e Stacey – Tutto cambia

00:10 90 giorni per innamorarsi: Darcey e Stacey – Arrivi e partenze

01:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la cisti

01:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Non preoccuparti

02:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzi incredibili

03:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Grandi scoppi

34 Cine34

21:04 Vip

23:11 E adesso sesso

00:53 La cerimonia dei sensi

02:23 Attenti al buffone

35 Focus

20:16 Piloti Suicidi – Mayday: Air Disaster – The Accident Files I

21:15 La Terra Dei Ghiacciai – Wild Nord America I

22:15 All’Ombra delle Montagne Rocciose – Wild Nord America I

23:15 Atterraggio Esplosivo – Indagini Ad Alta Quota XX

00:15 Collisione Mortale – Indagini Ad Alta Quota XX

01:15 Gli Eroi Dei Cieli – Mayday: Air Disaster – The Accident Files I

02:00 Trasporti Eco-Sostenibili – Mega Shippers II

02:41 Tgcom24

02:43 19/05/2021 – Meteo Focus

02:45 Alla Ricerca di El Dorado – Cose di Questo Mondo III

03:30 Dieci Giorni di Fuoco – Campi di Battaglia IV

04:15 Giganti Da Miniera – Uomini & Macchine

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – una vendetta reale

21:10 Unforgettable – Le voci degli spiriti

22:10 Unforgettable – Effetto farfalla

23:10 I misteri di Brokenwood – un festival esplosivo

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – la colpa di Sharon

02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Schiavo

03:05 Torbidi delitti

04:45 Nightmare Next Door – la casa del terrore

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk Va Dal Dentista – Monk IV

21:10 Terra Inesplorata – Law & Order: Unità Speciale XIX

22:00 Caccia Ai Demoni – Law & Order: Unità Speciale XIX

22:55 Carissimo Papà – Law & Order: Unità Speciale XIII

23:50 Dietro la Maschera – Law & Order: Unità Speciale XIII

00:40 Foresta Rosso Sangue – The Mentalist I

01:25 Mano Rossa – The Mentalist I

02:10 Il Male dell’Artista – C.S.I. Miami IX

02:50 Fine del Gioco – C.S.I. Miami IX

03:30 Giudizio Affrettato – C.S.I. New York V

04:10 Lei Era Qui – C.S.I. New York V

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Spartacus

01:30 Top Gear

03:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch – Vivere o morire

21:25 Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch – Verso il Paradiso

22:20 Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch – Uniti

23:15 Shark Week Package – Alla deriva con gli squali

01:00 Lockup: sorvegliato speciale

02:45 Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto – Siberia

04:20 Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto – Uomo vs. Natura: come sfamarsi

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente Sibilla Aleramo

21:10 Italiani – Nicola Caracciolo

22:10 Italiani – Anna Lorenzetto

23:00 a.C.d.C. I figli del Sole p.3 Gli Inca

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri Puntata 63

01:00 Passato e presente Sibilla Aleramo

01:40 a.C.d.C Conquistadores – p.8 – Il cerchio si chiude

02:30 Palermo come Beirut. Storia di Rocco Chinnici

03:30 Roma Imago Urbis Mythus: il mito

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:40 Avanti un Altro

01:43 Tgcom24

01:45 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:15 Vintage Garage – Corvette Stingray

21:15 Vintage Garage – Triumph Bonneville T120

22:15 Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni

23:10 Youngtimer Duel

00:05 Motor Trend Mag

00:15 Youngtimer Duel

01:10 Sfida a quattro ruote

66 Italia 2

20:15 La Storia di Franky – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:42 Il Complotto di Spandam – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 La Hero Billboard Chart Jp – My Hero Academia

21:45 Un Nuovo Inizio – My Hero Academia

22:15 Resistete! la Prova di Sopravvivenza – My Hero Academia

23:15 Scemo & Più Scemo

01:15 Le Lacrime di Usopp – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:35 La Storia di Franky – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:55 Il Complotto di Spandam – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:15 Simulcast Radio 101