Programmi e Guida TV, prima serata di oggi 11 maggio 2021: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 11 maggio 2021 in prima e seconda serata

Rai 1

ore 18:45 L’Eredità

ore 20:00 Tg 1

ore 20:35 I Soliti Ignoti

ore 21:25 David di Donatello

ore 23:55 Porta a Porta

Rai 2

ore 18:50 SWAT 1×10

ore 19:40 NCIS Los Angeles 9×04

ore 20:30 Tg2

ore 21:00 Tg 2 Post

ore 21:20 Un’ora sola vi vorrei

ore 22:50 Fuori Tema

ore 23:50 Una Pezza di Lundini

Rai 3

ore 20:00 Blob

ore 20:25 Rai Parlamento

ore 21:20 #Cartabianca

ore 00:00 Linea Notte

Canale 5

ore 18.45 Avanti un altro

ore 20.00 Tg5

ore 20:30 Striscia la notizia

ore 21:45 Buongiorno Mamma 1×04 1a Tv

ore 23:40 X-Style



Italia 1

ore 19:00 Amici

ore 19:30 CSI (2 ep.)

ore 21:20 Le Iene Show

ore 1:05 AP Bio 1×09-10 1a Tv

Rete 4

ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:30 Fuori dal Coro

ore 00:50 Una figlia in vendita

La7

ore 18:50 Lie to me

ore 20:00 Tg La7

ore 20:30 Otto e Mezzo

ore 21:15 diMartedì

ore 1:00 TgLa7

Tv8

ore 19:30 Cuochi d’Italia

ore 20:30 Guess My Age

ore 21:30 Italia’s Got Talent Best Of

ore 23:30 Mappe Criminali 1a tv

Nove

ore 19:00 Little Bit Italy

ore 20:30 Deal with It

ore 21:30 Redemption Identità Nascoste

ore 23:25 In the Name of the Kings

Serie Tv e Film in Tv Guida Tv Guida Tv Martedì 11 maggio 2021

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Elementary 3×07-08

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Elementary 3×07-08 TopCrime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 The Mentalist 1×03-04

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 The Mentalist 1×03-04 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 True Justice 1×06

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 John Adams 1×03-04 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×03-04 1a Tv Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 Station 19 4×09 1a Tv +Grey’s Anatomy 17×10

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 4×09 1a Tv 17×10 FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Balthazar 3×03-04

(ch. 116) ore 21:05 3×03-04 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Animal Kingdom 4×09-10

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 4×09-10 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Shameless 11×05 1a Tv + Legacies 3×05 1a Tv

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Premium Action ore 21:15 The 100 7×06

ore 21:15 7×06 LaF (ch 135 Sky) ore 21:00 Hammarvik 1×03-04 1a Tv

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:40 La fredda luce del giorno

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Pelham 123 Ostaggi in metropolitana

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Il pistolero di Dio

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 21:15 The Captive Scomparsa

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Il Sacrificio del cervo sacro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 I ragazzi dello zecchino d’Oro

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 La cuoca del Presidente

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 The Punisher

Tv 2000 (ch 28 dtt 18 tivusat e 157 Sky) ore 21:10 Un marito ideale

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:05 In viaggio con papà

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:10 Benvenuti nella giungla

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Comedy Central (ch. 128 Sky) ore 21.00 Notte prima degli esami

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 The Tax Collector

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Mal di pietre

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Tolo Tolo

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Cattivissimo Me 2

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Justice League

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Friend Request la morte ha il tuo profilo

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Ritorno a Cold Mountain

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 La sfida delle mogli

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Cinquanta sbavature di nero

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Ocean’s Twelve

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Il vizio della speranza

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Il peggior Natale della mia vita



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?