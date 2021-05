Programmi stasera in TV: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 17 maggio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 17 maggio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Chiamami ancora amore – La promessa – La prova

23:35 SetteStorie

23:50 TG1 Sera

23:53 SetteStorie

00:45 RaiNews24

01:15 Che tempo fa

01:20 Il caffè di Rai 1

02:15 Cultura presenta Storie della TV La tv di Biagio Agnes

03:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Prima di lunedì

23:00 Vita, cuore, battito

00:35 I Lunatici

01:50 Sport: Campionati Europei Para – Nuoto 2021

02:20 Calcio Totale

03:20 Bates Motel

04:05 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:15 In barba a tutto

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Cultura presenta Terza Pagina

01:40 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:47 Dracula

02:57 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:01 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Isaiah – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Atomica Bionda

23:45 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Drive Up

02:35 Studio Aperto – la Giornata

02:47 Sport Mediaset – la Giornata

03:02 Brendan Fraser – Celebrated

03:25 Steve Martin – Celebrated

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Tootsie

23:30 Milk

02:00 Otto e mezzo

02:40 Camera con vista

03:10 Ultime dal cielo

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:10 Antonino Chef Academy

02:15 Loving Ibiza

04:10 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 King Arthur

23:55 Redemption – Identità nascoste

01:40 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Carenza delle Paperelle Adesive – The Big Bang Theory III

20:42 La Formula della Vendetta – The Big Bang Theory III

21:04 I Guardiani del Destino

23:18 First Strike

00:59 Il Fuggitivo – il Sospetto II

02:16 L’ Angelo Custode – Renegade IV

02:56 L’ Apprendista – Renegade V

03:36 Follia Omicida – I Parte – R.I.S. Delitti Imperfetti II

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds V ep.5

21:23 Resident Alien ep.5

22:12 Resident Alien ep.6

23:04 Ragazzi perduti

00:47 Marvel’s Daredevil II ep.8

01:51 24: Live Another Day ep.3

02:31 24: Live Another Day ep.4

03:11 Salvation ep.13

03:52 Salvation II ep.1

04:31 The dark side pt.2

22 Iris

20:05 Libera Come L’Aria – Walker Texas Ranger

21:00 U-571

23:33 Dorian Gray

01:46 Note di Cinema

01:52 L’ Urlo della Battaglia

03:31 L’ Uomo Nel Mirino

23 Rai 5

20:19 Civilisations, l’arte nel tempo

21:15 Sciarada – Il circolo delle parole Ritratti: Mario Rigoni Stern

22:12 Film – Up & Down – Un film normale

23:28 Pink Floyd Behind the Wall

00:48 Rai News Notte

00:50 L’Agenda di Enrico Lucherini

01:59 Civilisations, l’arte nel tempo

02:59 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:43 Piano Pianissimo

24 Rai Movie

20:30 Stanlio e Ollio – I monelli

20:50 Stanlio e Ollio – Ladroni

21:10 Fiume rosso

23:35 Assalto Finale

01:05 Yankee

02:50 Il palazzo del Viceré

25 Rai Premium

20:00 Un passo dal cielo – La lacrima del gigante ep.12

21:20 Ispettore Jury – Un delitto irrisolto

22:55 Mio Figlio

01:05 Blu Notte 9: La Mafia del Nord p.1

02:55 Un Ciclone in Convento 6 – Un sindaco in mutande ep.11

03:35 Un Ciclone in Convento 6 – Un giudice in scarpe da tennis ep.12

04:15 Un Ciclone in Convento 6 – Il Conte Von Woller ep.13

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Gamberetti per tutti

23:15 Mother’s Balls: il mondo di Amber Vineyard

00:15 Venus

01:50 Love, Scott

03:10 The Artist & the Pervert

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Un amore di strega

22:50 Cool dog – Rin Tin Tin a New York

00:35 Law & Order: Criminal Intent

02:10 Il giovane ispettore Morse

03:45 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 A.D. – La Bibbia continua

22:45 Zona Rossa sempre

23:15 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Like – Tutto ciò che Piace

01:40 The Dr. Oz Show

03:10 I Kennedy

04:40 Hawthorne – Angeli in corsia

30 La 5

21:10 Il Grande Cuore di Clara

23:17 Nei Miei Sogni

01:07 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

31 Real Time

20:25 Cortesie in famiglia – Giulia e Azalea vs. Francesca e Massimiliano

21:25 Sorelle al limite – Gravidanza a rischio

22:20 Sorelle al limite – il COVID

23:20 Vite al limite – la storia di Tracey

01:05 Vite al limite – la storia di Steven e Justin

04:25 Vite al limite – Rena e Lee

34 Cine34

21:05 Il signor quindicipalle

22:57 Ti vogliamo bene Francesco Nuti

23:32 Caruso, zero in condotta

01:18 Occhiopinocchio

03:35 Fellini monografie

35 Focus

20:15 Cattive Abitudini – Mayday: Air Disaster – The Accident Files I

21:15 Il Nilo – Antico Egitto: Civiltà Eterna

22:15 Le Città Scomparse del Delta – Civiltà Sepolte: i Misteri del Nilo

23:15 Clima Pazzo, Pazzo Clima, 3 – Clima Pazzo, Pazzo Clima I

00:15 Clima Pazzo, Pazzo Clima, 4 – Clima Pazzo, Pazzo Clima I

01:15 Pressione Mortale – Indagini Ad Alta Quota VI

02:00 Trasporti di Precisione – Mega Shippers II

02:45 L’ Impero Perduto – Cose di Questo Mondo III

03:30 1941: L’Attacco di Pearl Harbor – Campi di Battaglia IV

04:15 Quel Mostro di Gru – Uomini & Macchine

38 Giallo

20:05 I misteri di Murdoch – la macchina della verità

21:10 I misteri di Murdoch – Murdoch alla conquista di Manhattan

22:05 I misteri di Murdoch – la setta degli ammiratori del Detective Murdoch

23:05 L’ispettore Barnaby – Compagne di scuola

01:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Alex e Jamal

01:50 Law & Order – i due volti della giustizia – la seconda volta

02:45 Torbidi delitti – un tragico destino

03:35 Torbidi delitti – Lungo le sponde del Missouri

04:25 Torbidi delitti – Mistero a Palm Beach

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e la Grossa Ricompensa – Monk IV

21:10 Collisione – C.S.I. Miami IV

22:00 Doppio Processo – C.S.I. Miami IV

22:50 Il Senso delle Cose – C.S.I. Miami IV

23:45 Servizi per L’Infanzia – Law & Order: Unità Speciale XIII

00:35 Giustizia Negata – Law & Order: Unità Speciale XIII

01:25 Progetto per un Delitto – Colombo

02:50 Terreno di Caccia – C.S.I. Miami IX

03:30 Consegna Speciale – C.S.I. Miami IX

04:10 Tra Le Lamiere – C.S.I. New York V

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Top Gear

23:30 True Justice

01:30 Top Gear

03:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Vado a vivere nel bosco – Vulcano

21:25 Lupi di mare – per un pugno di pesci

22:20 Lupi di mare – O tonno o niente!

23:20 WWE Raw

01:20 Ce l’avevo quasi fatta – Maglietta rosa

02:10 Ce l’avevo quasi fatta – il testimone

03:00 Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto – Sahara

04:40 Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto – Panama. 1a parte

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

20:30 Passato e presente L’Imperatore Domiziano

21:10 Italia viaggio nella bellezza. Sulle tracce del patrimonio

22:10 Travelogue – Destinazione Italia J.W.Goethe

23:00 La bussola e la clessidra – La disfatta di Gettysburg

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

00:30 #maestri Puntata 61

01:05 Passato e presente L’Imperatore Domiziano

01:50 Io sono Venezia p.2

02:40 Diario Civile con Franco Roberti – Vera Pegna

03:30 Roma Imago Urbis Flumen: il Tevere

04:30 Indie di quaggiù. Il maiale di S.Antonio

55 Mediaset Extra

21:10 Avanti un Altro! Pure di Sera

23:55 Avanti un Altro

00:58 Tgcom24

01:00 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:05 Vintage Garage – Triumph Tr4

21:05 Vintage Garage – Peugeot 304

22:05 Affari a quattro ruote – Casa dolce casa

23:00 Affari a quattro ruote – BMW Z3 M Coupè del ’99

23:55 Motor Trend Mag

00:00 Affari a quattro ruote – Triumph TR4

00:55 Affari a quattro ruote – Triumph TR7 del ’79

01:50 Affari a quattro ruote – Chevrolet Camaro

02:35 Fast N’ Loud – Top 50

03:25 Fast N’ Loud – il Microbus

04:15 Fast N’ Loud – Chevrolet Impala del ’65

66 Italia 2

20:15 Iceberg di Fronte Alla Verità – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 Il Sogno di Robin – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Shadowhunters – Città di Ossa

23:45 Datazione Al Carbonio Ed un Procione Impagliato – Young Sheldon

00:20 Una Principessa A 8 Bit e un Genio delle Gomme Bucate – Young Sheldon

00:45 Dinamiche Familiari e una Fiero Rossa – Young Sheldon

01:10 Un’ Infanzia Bloccata e un Barattolo di Frutta Secca – Young Sheldon

01:35 Identità Segreta della Cp9 Viene Smascherata – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:55 Iceberg di Fronte Alla Verità – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:15 Il Sogno di Robin – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:35 Simulcast Radio 101