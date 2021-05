Programmi stasera in TV: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 16 maggio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 16 maggio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 La Compagnia del Cigno 2 – La forza nella tempesta – La verità

23:40 TG1 Sera

23:45 Speciale Tg1

00:50 RaiNews24

01:21 Che tempo fa

01:25 Sottovoce

01:55 Applausi

03:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 The Rookie Lockdown

21:50 Bull Miti infranti

22:40 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:00 Sorgente di vita

01:30 Sulla Via di Damasco

02:00 Marie Brand e il profumo della morte

03:30 N.C.I.S. Nove vite

04:10 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Che tempo che fa

23:35 TG Regione

23:40 TG3 Mondo

00:06 Meteo 3

00:10 Mezz’ora in più

01:45 Mezz’ora in più – Il mondo che verrà

02:15 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:25 La casa è nera

02:45 To the Wonder

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Il Gladiatore

00:19 La Signora Ammazzatutti

02:05 Tg4 L’Ultima Ora

02:27 L’ Amante Pura

04:10 Le Amanti del Mostro

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Avanti un Altro! Pure di Sera

00:10 Tg5

00:44 Meteo.It

00:46 Il Grande Gatsby

03:20 Paperissima Sprint Domenica

03:46 Non Smettere di Sognare

6 Italia 1

20:24 Assassini per Caso – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Gemini Man

23:45 Pressing Serie

02:00 E-Planet

02:30 Studio Aperto – la Giornata

02:42 Sport Mediaset – la Giornata

03:03 Anno 2020 – i Gladiatori del Futuro

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Uozzap

01:50 Startup Economy

03:00 Quien Sabe?

8 TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Antonino Chef Academy

23:40 Name That Tune – Indovina la canzone

02:15 Non è un’altra stupida commedia americana

03:50 Lady Killer

9 NOVE

20:10 Little Big Italy – Santiago del Cile

21:35 Supernanny – Ischia

22:55 Supernanny – Palazzolo sull’Oglio

23:50 Cambio moglie

01:15 Finché morte non ci separi – Amore in bancarotta

02:05 Finché morte non ci separi – Annoiato a morte

02:50 Finché morte non ci separi – Porte chiuse

03:35 Finché morte non ci separi – Mela marcia

20 Venti

21:04 First Strike

23:01 Poliziotti Fuori – Due Sbirri A Piede Libero

01:13 Cambio Al Vertice – il Sospetto II

02:30 Casa di Bambole – Renegade IV

03:10 Voci – Renegade IV

03:50 La Trappola – R.I.S. Delitti Imperfetti II

04:31 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:35 MacGyver III ep.6

21:23 The Illusionist-L’illusionista

23:18 Wake Up – Il risveglio

00:59 Ip Man 4

02:46 Freaks

04:23 The dark side ep.1

22 Iris

21:00 By The Sea

23:33 Dark Places

01:46 Confine A Nord

03:29 Quando il Sole Scotta

04:53 La Sonnambula

23 Rai 5

20:48 Ritorno alla natura

21:16 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:01 Film – The Captive – Scomparsa

00:50 Tuttifrutti

01:16 Rai News Notte

01:19 Di là dal fiume e tra gli alberi

03:04 Piano Pianissimo

03:20 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 Quello che veramente importa

23:05 Sirene

01:00 Scemo & + scemo 2

02:50 Il caro estinto

25 Rai Premium

21:20 Cavalli di Battaglia – p.3

00:40 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.146

01:25 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.147

02:05 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.148

02:45 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.149

03:25 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.150

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 The Loft

23:15 Sex Life

00:10 XXX – Un mestiere a luci rosse

01:05 Escort Boys

02:00 Vita da escort

03:25 I’m a Stripper So What? – Vita da spogliarellista

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

21:10 The International

23:20 Trappola sulle Montagne Rocciose

01:05 A-Team

03:10 Law & Order: Criminal Intent

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Soul

21:20 Seaside Hotel

23:10 Un marito ideale

00:50 Regina Coeli di Papa Francesco

01:05 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:35 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

03:10 I Kennedy

04:40 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 119

21:10 L’ Amore Sa Dove Trovarti – That’s Amore

23:00 Storia D’Inverno

01:10 X-Style

01:45 Verissimo

04:19 Il Matrimonio Più Bello

31 Real Time

21:25 The Real Housewives di Napoli

22:20 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti – Ignoranza

00:05 La clinica della pelle

34 Cine34

21:04 Serafino

22:54 Sing Sing

01:06 Storie d’amore con i crampi

02:45 Le amorose notti di Ali Babà

04:08 Segreti di cinema – cine34 ’21

35 Focus

20:15 Il Mondo di Khufu: Nuove Evidenze Su Chi Ha Costruito Le Piramidi

21:15 Pompei Senza Veli, 1 – Pompei Senza Veli

22:33 I Segreti di Pompei

23:34 Alle Pendici del Vulcano – Wild Nord America i

00:35 Il Regno delle Sequoie Giganti – Wild Nord America I

01:30 Carneficina A San Paolo – Indagini Ad Alta Quota XV

02:15 Corsa Contro il Tempo – Mega Shippers II

03:05 Il Sangue di Petra – Cose di Questo Mondo III

03:50 1918: la Seconda Battaglia della Marna – Campi di Battaglia IV

04:35 Talpe D’Acciaio XXL – Uomini & Macchine

38 Giallo

20:15 Elementary – Fine turno

21:10 I misteri di Brokenwood – un festival esplosivo

23:00 Vera

00:50 Law & Order – i due volti della giustizia – L’abito da sera

02:50 A Crime To Remember – Chiudete in casa le vostre figlie

03:45 A Crime To Remember – un bel faccino

04:30 A Crime To Remember – la scorsa notte

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e il Matrimonio del Capitano – Monk IV

21:10 Progetto per un Delitto – Colombo

22:50 Poirot: il Mistero del Treno Blu – TV Movie

00:35 Dissolto – C.S.I. Miami VII

01:25 L’ Evasione – C.S.I. Miami VII

02:10 Tempo Scaduto – C.S.I. Miami VIII

02:50 L’ Ultima Chance – C.S.I. Miami VIII

03:30 Azione Fulminante – C.S.I. Miami VIII

04:11 La Preda – la Mia Vendetta

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 Il giovane ispettore Morse

01:30 Top Gear

03:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Border Security: terra di confine

23:15 Ce l’avevo quasi fatta – Saldare i debiti

00:15 Ce l’avevo quasi fatta – la strada per la libertà

01:05 Ce l’avevo quasi fatta – la fuga

02:00 Ce l’avevo quasi fatta – Follia

02:50 112: Fire Squad

54 Rai Storia

20:05 Giorgio Gaber e Mina a Teatro 10

20:10 Giochiamo al varietè: Milanesissimo

21:10 Totò, Peppino e…la malafemmina

22:50 La Milano di Ambrogio

23:20 Milano di notte 1965-1987

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

00:25 Scritto, letto, detto. Claudio Petruccioli

00:40 Passato e presente Nikita Krusciov

01:20 No intenso agora

03:25 Viaggio in Italia. Sotto le Marche – Le grotte di Frasassi

04:00 Res 78-82 – p.28

55 Mediaset Extra

21:10 Io Non Dimentico

23:15 Tg5 – Speciale

00:15 Avanti un Altro

01:18 Tgcom24

01:20 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:30 Ingegneria al top – Mega aereo

21:20 Ingegneria al top – Italo

22:15 Ingegneria al top – Mega ruota

23:10 Ingegneria al top – Montagne russe

00:05 Marchio di fabbrica

02:35 Cortesie per l’auto – Auto d’epoca

03:30 Cortesie per l’auto – Auto sportive

04:20 Cortesie per l’auto – 4×4

66 Italia 2

20:20 L’ Attacco Alla Galley Company – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:45 Identità Segreta della Cp9 Viene Smascherata – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Datazione Al Carbonio Ed un Procione Impagliato – Young Sheldon

21:40 Una Principessa A 8 Bit e un Genio delle Gomme Bucate – Young Sheldon

22:05 Dinamiche Familiari e una Fiero Rossa – Young Sheldon

22:35 Un’ Infanzia Bloccata e un Barattolo di Frutta Secca – Young Sheldon

23:00 Blu Profondo 2

00:55 Ritroviamo Nico Robin! – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:20 L’ Attacco Alla Galley Company – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:40 Identità Segreta della Cp9 Viene Smascherata – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:00 Simulcast Radio 101