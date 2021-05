Programmi stasera in TV: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 14 maggio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 14 maggio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1 20:00 TG 1

TG 1 20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Top Dieci

Top Dieci 00:05 TG1 Sera

00:10 TV7

TV7 01:15 RaiNews24

01:44 Che tempo fa

Che tempo fa 01:50 Sottovoce

02:20 Cinematografo

Cinematografo 03:20 RaiNews24

2 Rai 2 20:30 TG2 20.30

TG2 20.30 21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. 1 millimetro

N.C.I.S. 1 millimetro 22:05 Blue Bloods Gli errori dei Reagan

22:55 Belve

Belve 23:50 O anche no

00:20 I Lunatici

I Lunatici 01:20 La ragazza del mio miglior amico

02:55 She’s The Man

She’s The Man 04:30 N.C.I.S. Nell’oscurità

3 Rai 3 20:00 Blob

Blob 20:20 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

Un posto al sole 21:20 Lontano lontano

23:00 I dieci comandamenti La porta aperta

I dieci comandamenti La porta aperta 00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

TG Regione 00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

Meteo 3 01:05 Parlamento Magazine

01:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Fuori Orario. Cose (mai) viste 01:20 Pietà

03:00 Mattone e specchio

4 Rete 4 20:30 Stasera Italia

Stasera Italia 21:20 Quarto Grado

00:45 Relazioni Internazionali – Motive

Relazioni Internazionali – Motive 01:45 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:07 Steve Mcqueen: una Vita Spericolata

5 Canale 5 20:00 Tg5

Tg5 20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza 21:20 L’Isola Dei Famosi

01:00 Tg5

Tg5 01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza 02:01 Uomini e Donne

03:48 Centovetrine

6 Italia 1 20:24 Il Branco – C.S.I. – Scena del Crimine

Il Branco – C.S.I. – Scena del Crimine 21:20 Io VI Troverò

23:20 Fire With Fire

Fire With Fire 01:20 Un Natale Perfetto – Great News

01:44 Seminario Sulla Sensibilità – Great News

Seminario Sulla Sensibilità – Great News 02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:20 Sport Mediaset – la Giornata

Sport Mediaset – la Giornata 02:35 Tommy Lee Jones – Celebrated

02:58 Uma Thurman – Celebrated

Uma Thurman – Celebrated 03:20 Quel Mostro di Gru – Uomini & Macchine

04:06 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7 20:00 Tg La7

Tg La7 20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

Propaganda Live 01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

Otto e mezzo 01:50 Ultime dal cielo

8 TV8 20:30 Guess My Age – Indovina l’età

Guess My Age – Indovina l’età 21:30 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

23:50 Sotto assedio – White House Down

Sotto assedio – White House Down 02:15 Italia’s Got Talent

04:05 Lady Killer

9 NOVE 20:15 Deal With It – Stai al gioco

Deal With It – Stai al gioco 21:25 Fratelli di Crozza

22:55 La confessione

La confessione 00:10 Airport Security Spagna

01:05 Airport Security Ireland

20 Venti 21:04 Doom

Doom 23:21 R.I.P.D. – Poliziotti Dall’Aldilà

01:19 Il Cerchio Si Stringe – il Sospetto II

Il Cerchio Si Stringe – il Sospetto II 02:36 Rio Reno – Renegade IV

03:16 Paradisi Perduti – Renegade IV

Paradisi Perduti – Renegade IV 03:56 Inganni della Scienza – R.I.S. Delitti Imperfetti II

04:38 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4 20:33 Criminal Minds V ep.3

Criminal Minds V ep.3 21:19 Il furore della Cina colpisce ancora

23:09 Manhunt

Manhunt 01:04 Wonderland pt.32

01:42 Marvel’s Daredevil II ep.7

Marvel’s Daredevil II ep.7 02:40 24: Live Another Day ep.2

03:21 Salvation ep.11

Salvation ep.11 04:02 Salvation ep.12

22 Iris 20:06 Il Ritorno di Laurie – Walker Texas Ranger

Il Ritorno di Laurie – Walker Texas Ranger 21:00 Poseidon

23:11 Assassins

Assassins 01:44 Spie Oltre il Fronte

03:30 Testimone Involontario

23 Rai 5 20:21 Civilisations, l’arte nel tempo

Civilisations, l’arte nel tempo 21:15 Art Night : Art Rider/Marini

23:01 Save the Date

Save the Date 23:32 Terza pagina

00:13 Pink Floyd Behind the Wall

Pink Floyd Behind the Wall 01:32 Rai News Notte

01:35 Classic Albums: Carly Simon – No Secrets

Classic Albums: Carly Simon – No Secrets 02:34 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:15 Save the Date Speciale – In viaggio nei luoghi del cuore del FAI

24 Rai Movie 21:10 P.S. I Love You

P.S. I Love You 23:20 La leggenda di un amore – Cinderella

01:30 Swimming Pool

Swimming Pool 03:10 Charlie Countryman deve morire

25 Rai Premium 20:20 Un passo dal cielo – L’ape regina ep.10

Un passo dal cielo – L’ape regina ep.10 21:20 La guerra è finita – p.2

23:15 Un passo dal cielo 6, i guardiani – p.6

Un passo dal cielo 6, i guardiani – p.6 01:25 Fregoli – p.3

02:30 Fregoli – p.4

Fregoli – p.4 03:45 Intramontabili – p.7

04:15 Un Ciclone in Convento 6 – Spese folli ep.10

26 Cielo 20:25 Affari di famiglia

Affari di famiglia 21:20 Animali feriti

23:10 Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio

Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio 00:40 L’orgasmo perfetto

01:35 Amore facciamo sesso? I segreti del desiderio femminile

Amore facciamo sesso? I segreti del desiderio femminile 02:50 Sexy Missionaries – Redenzione a Las Vegas

03:25 Come sono diventata una stripper

Come sono diventata una stripper 04:40 Sexplora

27 Paramount Network 20:15 Strega per amore

Strega per amore 21:10 Chronicle Mysteries: Legami di famiglia

23:00 Garage Sale Mystery 12: I delitti del vaso di Pandora

Garage Sale Mystery 12: I delitti del vaso di Pandora 01:00 Law & Order: Criminal Intent

28 TV2000 20:00 Santo Rosario

Santo Rosario 20:30 TG 2000

20:50 Meteo

Meteo 20:55 Guerra e Pace

21:10 Tucker – Un uomo e il suo sogno

Tucker – Un uomo e il suo sogno 23:05 Effetto Notte – TV2000

23:30 Retroscena

Retroscena 23:50 La compieta preghiera della sera

23:50 Santo Rosario

29 LA7d 20:10 I menù di Benedetta

I menù di Benedetta 20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

Joséphine, Ange Gardien 01:10 La Mala Educaxxxion

02:30 The Dr. Oz Show

The Dr. Oz Show 03:20 I menù di Benedetta

04:40 In cucina con Vissani

30 La 5 21:10 Inga Lindstrom – Ritorno A Casa

Inga Lindstrom – Ritorno A Casa 23:05 Miss Detective

01:05 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

L’Isola Dei Famosi – Extended Edition 04:06 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time 20:20 Cortesie in famiglia – Cristiana e Mey vs. Clara e Francesca

Cortesie in famiglia – Cristiana e Mey vs. Clara e Francesca 21:25 Fuori menù

22:30 Jodie Marsh: chirurgia estetica

Jodie Marsh: chirurgia estetica 23:25 Il re del bisturi

00:25 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Decisioni

Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Decisioni 01:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Salpiamo

02:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cicatrici

Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cicatrici 03:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Le gemelle

03:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Avventure

34 Cine34 21:05 La moglie vergine

La moglie vergine 22:49 Mia moglie torna a scuola

00:21 Le amorose notti di ali babà

Le amorose notti di ali babà 01:46 Mamma Roma

03:36 Dentro lo schermo – filler cine34

Dentro lo schermo – filler cine34 04:30 Beffe, licenze et amori del Decamerone segreto

35 Focus 20:16 Nessuno Al Comando – Indagini Ad Alta Quota VI

Nessuno Al Comando – Indagini Ad Alta Quota VI 21:15 Engineered, 5 – Engineered

22:15 Engineered, 6 – Engineered

Engineered, 6 – Engineered 23:15 Tesori Nascosti I, 1 – Tesori Nascosti i

00:16 Il Mistero delle Reliquie di San Pietro

Il Mistero delle Reliquie di San Pietro 01:06 Tg5 Start

01:10 Una Svista Mortale – Indagini Ad Alta Quota VI

Una Svista Mortale – Indagini Ad Alta Quota VI 02:00 E-Planet, 4 – E-Planet

02:28 14/05/2021 – Meteo Focus

14/05/2021 – Meteo Focus 02:30 Tecnologia Su Strada – Tech Toys: Ingegneria Al Top

02:55 Aids: Le Origini del Virus

Aids: Le Origini del Virus 03:35 Aids: Quando Lo Sconfiggeremo?

04:15 Il Mondo di Khufu: Nuove Evidenze Su Chi Ha Costruito Le Piramidi

38 Giallo 20:05 I misteri di Murdoch – Le colpe dei padri

I misteri di Murdoch – Le colpe dei padri 21:10 Vera

22:55 I misteri di Murdoch – Giorni di gloria

I misteri di Murdoch – Giorni di gloria 23:50 I misteri di Murdoch – per tutti i matrimoni, Murdoch!

00:45 Law & Order – i due volti della giustizia – il trofeo

Law & Order – i due volti della giustizia – il trofeo 01:40 Law & Order – i due volti della giustizia – Baltimora e New York

02:35 Torbidi delitti – Attrazione fatale

Torbidi delitti – Attrazione fatale 03:30 Torbidi delitti – la pesca fatale

04:20 Torbidi delitti – un tragico destino

39 TOP Crime 20:15 Il Sig. Monk Va Ad una Sfilata di Moda – Monk IV

Il Sig. Monk Va Ad una Sfilata di Moda – Monk IV 21:10 Non Dimenticare Che Ti Voglio Bene – Chicago P.D. III

22:00 Sono Dio – Chicago P.D. III

Sono Dio – Chicago P.D. III 22:50 Violazione di Domicilio – Law & Order: Unità Speciale XIII

23:45 Terreno di Caccia – Law & Order: Unità Speciale XIII

Terreno di Caccia – Law & Order: Unità Speciale XIII 00:35 Atto di Coraggio – The Closer II

01:25 Sopra Le Righe – The Closer II

Sopra Le Righe – The Closer II 02:10 Lapidata – C.S.I. Miami IX

02:50 Sete di Sangue – C.S.I. Miami IX

Sete di Sangue – C.S.I. Miami IX 03:30 La Morte Dentro – C.S.I. New York V

04:10 Omonimia – C.S.I. New York V

49 Spike TV 20:40 Merlin

Merlin 21:30 Spia per caso

23:30 Il serpente all’ombra dell’aquila

Il serpente all’ombra dell’aquila 01:30 Top Gear

03:20 Police Interceptors

52 DMAX 20:30 Vado a vivere nel bosco – Arizona

Vado a vivere nel bosco – Arizona 21:25 Ingegneria perduta – Morte dietro le sbarre

22:20 Ingegneria perduta – Base sotterranea

Ingegneria perduta – Base sotterranea 23:15 Mega ingegneria: la sfida

00:15 Lockup: sorvegliato speciale

Lockup: sorvegliato speciale 02:55 Uomini di pietra

54 Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

Il giorno e la storia 20:30 Passato e presente Sophie Scholl la rosa bianca

21:10 Einstein in Italia

Einstein in Italia 22:00 No intenso agora – 1^ parte

23:00 No intenso agora – 2^ parte

No intenso agora – 2^ parte 00:25 Rai News Notte

00:30 #maestri Puntata 60

#maestri Puntata 60 01:00 Passato e presente Sophie Scholl la rosa bianca

02:10 Genitori

Genitori 03:10 Yalta. La grande illusione pt.4

04:10 Napoli 1860. La fine dei Borboni p. 1

55 Mediaset Extra 21:10 Maria Montessori una Vita per i Bambini

Maria Montessori una Vita per i Bambini 01:00 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend 20:15 Vintage Garage – Matra 530

Vintage Garage – Matra 530 21:15 Vintage Garage – BMW R 755

22:15 Reperti d’assalto

Reperti d’assalto 02:40 Fast N’ Loud – Australiane da capogiro

03:35 Fast N’ Loud – Dragster

Fast N’ Loud – Dragster 04:20 Fast N’ Loud – Ford Galaxie