Programmi stasera in TV: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 13 maggio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Un passo dal cielo 6

23:40 Porta a Porta

23:50 TG1 Sera

23:56 Porta a Porta

01:20 RaiNews24

01:52 Che tempo fa

01:55 Anime nere

03:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Anni 20

23:05 Il Mythonauta

00:25 I Lunatici

01:25 Radio Corsa

01:50 Squadra Speciale Colonia

03:55 TG 2 Eat Parade

04:10 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

21:20 Amore criminale Storie di femminicidio

23:25 Sopravvissute

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:47 Nella Città L’Inferno

02:28 Come Eravamo

02:47 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:10 Il Macellaio

04:35 L’ Ultimo Squalo

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:21 First Man – il Primo Uomo

00:00 Tg5

00:34 Meteo.It

00:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

01:01 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 La Notte della Boxe – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Gli Album di Freedom

00:20 Venus Club

01:20 Halloween – Great News

01:45 Spettacolo Acquatico – Great News

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:20 Sport Mediaset – la Giornata

02:35 Hugh Grant – Celebrated

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:20 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Ultime dal cielo

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Sotto assedio – White House Down

23:55 Antonino Chef Academy

02:05 Tre uomini e una bara

03:40 Coppie che uccidono

04:25 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Tutte contro lui – The Other Woman

23:35 Tra le nuvole

01:35 Naked Attraction Italia

02:30 Airport Security Spagna

20 Venti

21:04 R.I.P.D. – Poliziotti Dall’Aldilà

23:14 10.000 A.C.

01:23 Reazione A Catena – il Sospetto II

02:40 Segugio di Città – Renegade IV

03:20 Il Giudice Nel Mirino – Renegade IV

04:00 L’ Ultimo Saluto – R.I.S. Delitti Imperfetti II

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds V ep.1

21:22 Wake Up – Il risveglio

23:00 Inheritance – Eredità

00:59 Marvel’s Daredevil II ep.6

02:01 24: Live Another Day ep.1

22 Iris

20:05 L’ Uomo di Ghiaccio – Walker Texas Ranger

21:00 Invasion

23:10 Alfabeto

23:26 Videodrome

01:26 Volver-Tornare

03:25 Flight

23 Rai 5

20:20 Civilisations, l’arte nel tempo

21:15 Osn – Sinfonia Dante

22:22 Con le note sbagliate: L’emozione e il mentore

23:23 Francesco Guccini. La mia Thule

01:18 Rai News Notte

01:20 Rock legends – Dire Straits

01:43 Stars of the Silver Screen

02:28 Save the Date – Speciale #laculturanonsiferma

24 Rai Movie

21:10 Regole d’onore

23:20 Kingsman: Il cerchio d’oro

01:55 Solstice

03:15 Movie Mag

25 Rai Premium

20:20 Un passo dal cielo – Un salto nel vuoto ep.8

21:20 Rex – La ragazza scomparsa

22:05 Rex – La maledizione del Caravaggio

22:55 Il coraggio del perdono

23:20 L’Ispettore Coliandro: il ritorno – Black Mamba p.1

01:15 La Squadra 6 – p.22

03:00 Gamma – p.4

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Belly of the Beast – Ultima missione

23:05 Anna, quel particolare piacere

00:50 Sex Life

01:55 XXX – Un mestiere a luci rosse

02:50 Matrimonio a luci rosse

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 Kate & Leopold

23:00 Will Hunting – Genio ribelle

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Il giovane ispettore Morse

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Rita da Cascia

23:00 Il cielo di Fatima

00:45 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Eden, un Pianeta da salvare

00:30 1985 La fine della Rainbow Warrior

01:20 Startup Economy

02:40 The Dr. Oz Show

03:30 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Miss Detective – Funny Night

23:20 Le squillo della porta accanto

01:04 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:05 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:25 Cortesie in famiglia – Stefanie e Giuseppe vs. Ester e Alexia

21:25 Il regno di Katia Salzano

21:55 L’uomo di 450 kg

23:35 La clinica della pelle

34 Cine34

21:05 Baciato dalla fortuna

22:47 Fausto & Furio

00:28 Bluff – Storia di truffe e di imbroglioni

02:20 Meo Patacca

04:19 Il fantasma dell’opera

35 Focus

20:15 Il Volo Copa Airlines – Indagini Ad Alta Quota XIV

21:15 Clima Pazzo, Pazzo Clima, 3 – Clima Pazzo, Pazzo Clima I

22:15 Clima Pazzo, Pazzo Clima, 4 – Clima Pazzo, Pazzo Clima I

23:16 Siamo Polvere di Stelle… e del Big Bang

00:15 Gladiatori: Tra Storia e Leggenda, 3 – Gladiatori

01:35 Motori A Reazione – Aerei Da Combattimento – Wings Of War

02:20 High Tech Airport

03:03 13/05/2021 – Meteo Focus

03:05 La Lancia Sacra – Cose di Questo Mondo III

03:50 1918: la Linea Hindenburg – Campi di Battaglia IV

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – Incontro con gli spiriti

21:10 Alice Nevers – Professione giudice – A briglie sciolte

22:10 Alice Nevers – Professione giudice – Chut!

23:10 Elementary – Omicidi alla noce moscata

00:10 Elementary – Fine turno

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Caso Costello

02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Morte equina

03:05 Torbidi delitti

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e la Vendetta Sotto L’Albero – Monk IV

21:10 Atto di Coraggio – The Closer II

22:00 Sopra Le Righe – The Closer II

22:50 Versione Ufficiale – Law & Order: Unità Speciale XIII

23:45 L’ Ombra del Padre – Law & Order: Unità Speciale XIII

00:35 Volo A Rischio – Law & Order: Unità Speciale XIX

01:25 Guerra di Informazioni – Law & Order: Unità Speciale XIX

02:10 Morte Sui Pattini – C.S.I. Miami IX

02:50 Ultima Fermata – C.S.I. Miami IX

03:30 Il Prezzo della Vita – C.S.I. New York V

04:10 I Difensori – C.S.I. New York V

49 Spike TV

20:40 Merlin

23:30 Kill Bill – Volume 2

01:30 Top Gear

03:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Vado a vivere nel bosco

21:25 Metal Detective – la ritirata del Po

22:25 Metal Detective – Linea Gotica

23:30 Undercut: l’oro di legno

00:30 Lockup: sorvegliato speciale

03:05 Caccia all’uomo – South Carolina

03:50 Caccia all’uomo – Sud Corea

04:40 Ed Stafford: duro a morire – Madagascar

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente Villarbasse l’ultima sentenza di morte

21:10 a.C.d.C. I figli del Sole p.3 Gli Inca

22:10 a.C.d.C Conquistadores – p.8 – Il cerchio si chiude

23:10 Italia viaggio nella bellezza. Sulle tracce del patrimonio

23:55 Pillole Argo La ricchezza della cultura

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri Puntata 59

01:00 Passato e presente Villarbasse l’ultima sentenza di morte

01:40 Travelogue-Destinazione Italia. Herman Melville

02:30 Yalta. La grande illusione pt.3

03:30 La grande epoque p.4. Ultimo vortice

04:30 L’Uomo e la Magia P.3

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:40 Avanti un Altro

01:45 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:20 Vintage Garage – Harley-Davidson Electra Glide

21:20 Vintage Garage – Alfa Romeo Spider

22:15 Salt Lake Garage – Mai fatto prima

23:10 Salt Lake Garage – Dalla teoria alla pratica

00:05 Salt Lake Garage – Reputazione in gioco

01:00 Salt Lake Garage – Chevrolet e Ford

01:50 Salt Lake Garage – la Bel Air

02:40 Fast N’ Loud – Model A- 2a parte

03:30 Fast N’ Loud – Super Sonic Camaro

66 Italia 2

20:15 Rubber Contro Usopp: una Questione D’Onore – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:45 La Misteriosa Aggressione di Iceberg – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:15 Frozen

23:11 Golden Tips Imperial – My Hero Academia

23:41 Deku Vs Gentle Criminal – My Hero Academia

00:11 Un Futuro di Luce – My Hero Academia

00:41 Il Concerto della 1-A – My Hero Academia

01:11 Duello Sotto Le Stelle – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:31 Rubber Contro Usopp: una Questione D’Onore – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:51 La Misteriosa Aggressione di Iceberg – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:11 Simulcast Radio 101