Segni, incuria al cimitero: il Sindaco risponde alla petizione dei cittadini

Certo, tutti vorremmo vedere il nostro cimitero ordinato, pulito, decorato in ogni suo angolo; ma dobbiamo tenere presente la complessità dello stato dei luoghi che richiede interventi su più fronti. Interi lotti di loculi che cadono a pezzi con infiltrazioni d’acqua; tombe e sepolture a terra che si sovrastano dove non c’è spazio neanche per camminare; pezzi di muri che crollano. Una situazione che è andata degenerando negli anni e risanare il tutto richiede tempo e tanto denaro.

L’Amministrazione Comunale è impegnata su più fronti: eventi accidentali che sembra si siano scatenati tutti insieme; ma il cimitero non è né sarà dimenticato.

La petizione sottoscritta da tanti concittadini, seppur inclemente e forse immeritata nei toni, oltre a denotare l’attaccamento della comunità a questo luogo, certamente lodevole, ci offre anche l’occasione per comunicare anzitempo ciò che era già in programma ed in procinto di essere attuato.

Sono stati già posti in essere interventi ritenuti prioritari che hanno riguardato la Cappella dei Caduti, che versava in uno stato deplorevole; le siepi di bosso sulle quali è in atto già dallo scorso anno un trattamento con prodotti speciali per evitare il loro completo disseccamento; sono in corso interventi sugli impianti delle luci votive; è in essere il lungo lavoro di ricognizione di tutte le sepolture per un completo riordino della titolarità sulle stesse.

Certamente, ci sono ancora molte cose da fare, si tratta in molti casi di interventi strutturali su situazioni di incuria decennale che oggi richiedono uno sforzo finanziario notevole che il bilancio comunale non è in grado di sostenere nell’immediatezza.

Tuttavia, l’Amministrazione Comunale, seppur con tante difficoltà, sta predisponendo lo stanziamento di somme per dare inizio ad una serie di interventi che gradualmente dovranno risanare quelle aree maggiormente ammalorate.

Il cimitero è il luogo degli affetti perduti, ma è anche il luogo della memoria, dove fermarsi a riflettere, a pregare, a prolungare la vita dei nostri cari attraverso il ricordo e non merita certamente l’abbandono e l’incuria.