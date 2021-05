Programmi e Guida TV, prima serata di oggi: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 1 maggio 2021 in prima e seconda serata

Rai 1

20:00 TG 1

TG 1 20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Sotto copertura – La cattura di Zagaria

Sotto copertura – La cattura di Zagaria 23:35 TG1 Sera

23:40 Dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in Roma Rai 1 presenta Ciao…

Dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in Roma Rai 1 presenta Ciao… 00:45 RaiNews24

01:15 Che tempo fa

Che tempo fa 01:20 Sottovoce

01:50 Mille e un Libro

Mille e un Libro 02:50 Sabato Club FILM Nine

04:35 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 20.30

TG2 20.30 21:05 F.B.I. Oltre il limite

21:50 Blue Bloods Indagini delicate

Blue Bloods Indagini delicate 22:45 Magazine Uefa

23:10 TG2 Dossier

TG2 Dossier 23:55 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:35 TG 2 Mizar

TG 2 Mizar 01:00 TG 2 Cinematineè

01:05 TG 2 Achab Libri

TG 2 Achab Libri 01:10 TG 2 Sì, Viaggiare

01:25 TG 2 Eat Parade

TG 2 Eat Parade 01:35 RaiNews24

Rai 3 20:00 Primo Maggio 2021 L’Italia si cura con il lavoro

Primo Maggio 2021 L’Italia si cura con il lavoro 00:00 TG Regione

00:05 TG3 Mondo

TG3 Mondo 00:30 TG3 Agenda del Mondo

00:35 Meteo 3

Meteo 3 00:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

00:50 Novecento

Rete 4 20:30 Stasera Italia Weekend

Stasera Italia Weekend 21:22 Il Compagno Don Camillo

23:52 Bingo Bongo

Bingo Bongo 02:07 Tg4 L’Ultima Ora

02:26 Super 1995 – Best 4

Super 1995 – Best 4 03:52 Willy Signori e Vengo Da Lontano

Canale 5 20:00 Tg5

Tg5 20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza 21:20 Amici di Maria De Filippi

01:00 Tg5

Tg5 01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza 02:02 6 Passi Nel Giallo – Vite in Ostaggio

04:10 Chinatown – II Parte – Distretto di Polizia 2

Italia 1 20:24 Volare Sott’Acqua – C.S.I. – Scena del Crimine

Volare Sott’Acqua – C.S.I. – Scena del Crimine 21:20 Madagascar (Di E. Darnell)

23:10 La Guerra Dei Simpson

La Guerra Dei Simpson 23:35 Simpson e Dalila – i Simpson

23:57 Homer il Ballerino – i Simpson

Homer il Ballerino – i Simpson 00:22 Il Bacio del Secolo – American Dad

00:47 Il Calendario della Cia – American Dad

Il Calendario della Cia – American Dad 01:16 I Duecento – American Dad

01:40 Le Maniere Forti – Great News

Le Maniere Forti – Great News 02:04 Studio Aperto – la Giornata

02:14 Sport Mediaset – la Giornata

Sport Mediaset – la Giornata 02:34 Lavorare con Lentezza

04:17 Vesna Va Veloce

LA7 20:00 Tg La7

Tg La7 20:35 Otto e mezzo – Sabato

21:15 Eden Missione Pianeta. Best

Eden Missione Pianeta. Best 00:35 Tg La7

00:45 Otto e mezzo – Sabato

Otto e mezzo – Sabato 01:20 Like – Tutto ciò che Piace

01:45 Brutti, sporchi e cattivi

Brutti, sporchi e cattivi 03:45 L’aria che tira – Diario

04:40 Mistery Files

TV8 20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Alessandro Borghese – 4 ristoranti 21:30 Mappe criminali

23:50 Delitti – Il piccolo Lorys

Delitti – Il piccolo Lorys 01:30 Delitti – Yara

02:30 Coppie che uccidono

Coppie che uccidono 04:20 Lady Killer

NOVE 20:00 Fratelli di Crozza

Fratelli di Crozza 21:30 Scomparsa – il caso Ragusa

23:05 Cercando Elisa – il delitto Claps

Cercando Elisa – il delitto Claps 00:30 Finché morte non ci separi – Inferno sulla Terra

01:20 Finché morte non ci separi – Ossessione mortale

Finché morte non ci separi – Ossessione mortale 02:10 Finché morte non ci separi – Omicidio al porto

03:05 Finché morte non ci separi – Amore in fiamme

Finché morte non ci separi – Amore in fiamme 03:50 Finché morte non ci separi – Ricetta di morte

04:40 Finché morte non ci separi – Sangue e sabbia

20 — Venti 20:15 La Capacità Materna – The Big Bang Theory II

La Capacità Materna – The Big Bang Theory II 20:42 La Saturazione del Cuscino – The Big Bang Theory II

21:04 Colombiana

Colombiana 23:24 Downsizing – Vivere Alla Grande

01:54 11:53 per Odessa – Heroes Reborn

11:53 per Odessa – Heroes Reborn 02:31 Avanti i Cloni – Heroes Reborn

03:11 Mai Dire Droga – Renegade III

Mai Dire Droga – Renegade III 03:51 Rancho Escondido – Renegade III

04:31 Sotto Ricatto – I Parte – R.I.S. Delitti Imperfetti Rai 4

20:34 MacGyver II ep.4

MacGyver II ep.4 21:22 La Unidad ep.5

22:13 La Unidad ep.6

La Unidad ep.6 23:12 Il Regno

01:34 Sputnik

Sputnik 03:21 Alone

Iris 21:00 Delitto Perfetto

Delitto Perfetto 22:57 Rapimento e Riscatto (Di T. Hackford)

01:33 Il Curioso Caso di Benjamin Button

Il Curioso Caso di Benjamin Button 04:13 Terra di Confine-Open Range Rai 5

20:53 Racconti di luce

Racconti di luce 21:15 Teatro – In cerca d’autore

22:55 Teatro – In Viaggio Con Luca

Teatro – In Viaggio Con Luca 00:24 Personaggi in cerca d’attore

00:50 Rumori del ‘900

Rumori del ‘900 01:54 Rai News Notte

01:57 Art Night : bianco e nero

Art Night : bianco e nero 03:59 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:10 Grandi bugie tra amici

Grandi bugie tra amici 23:35 La guerra dei Roses

01:45 Maps to the Stars

Maps to the Stars 03:30 Fido

Rai Premium 21:20 Un passo dal cielo 6, i guardiani – p.5

Un passo dal cielo 6, i guardiani – p.5 23:15 La Fuggitiva – ep.7-8

01:10 I ragazzi del muretto – Uno scopo nella vita ep.10

I ragazzi del muretto – Uno scopo nella vita ep.10 02:10 I ragazzi del muretto – Dieci milioni di amicizia ep.11

03:15 La Squadra 8 – Relazioni pericolose p.11

Cielo 20:00 Affari al buio

Affari al buio 20:30 Affari di famiglia

21:20 Castelli di carta

Castelli di carta 23:15 Tra le gambe

01:25 Sex in Lockdown

Sex in Lockdown 02:20 Tanto sesso per nulla – Le case chiuse del Canton Ticino

02:55 Love for sale con Rupert Everett

Love for sale con Rupert Everett 03:45 Prostitute occasionali

04:15 Strippers – Vite a nudo

Paramount Network 21:10 La storia infinita

La storia infinita 23:00 I fratelli Grimm e l’Incantevole Strega

01:00 Law & Order: Criminal Intent

TV2000 20:00 Santo Rosario

Santo Rosario 20:30 TG 2000

20:50 Meteo

Meteo 20:52 Soul

21:20 In questo mondo libero…

In questo mondo libero… 23:10 Today

00:15 La compieta preghiera della sera

La compieta preghiera della sera 00:35 Rosario Da Pompei

00:50 Sulla strada il vangelo della domenica

Sulla strada il vangelo della domenica 00:50 Terra Santa News

LA7d 21:30 Il club delle prime mogli

Il club delle prime mogli 23:30 Downton Abbey

01:35 The Dr. Oz Show

The Dr. Oz Show 02:20 Hawthorne – Angeli in corsia

La 5 21:10 Inga Lindstrom – una Blogger in Cucina

Inga Lindstrom – una Blogger in Cucina 23:00 Attrazione Mortale (Di G. Erschbamer) – Ossessioni Pericolose

00:50 X-Style

X-Style 01:25 L’Isola Dei Famosi

01:47 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

L’Isola Dei Famosi – Extended Edition 04:48 421 – Vivere II

Real Time

20:05 Il castello delle cerimonie – Sant’Antonio

Il castello delle cerimonie – Sant’Antonio 20:35 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Lago di Como

21:45 Vite al limite – Melissa

Vite al limite – Melissa 23:35 Vite al limite – Carrie

01:05 Vite al limite – Samantha

Vite al limite – Samantha 02:40 Vite al limite – Leneatha

04:25 Vite al limite – Cindy

Cine34 21:14 La collina degli stivali

La collina degli stivali 23:02 Una ragione per vivere e una per morire

01:14 L’esorciccio

L’esorciccio 02:43 Fiorina la vacca

04:16 Mano di velluto

Focus 20:16 Airbus A350: la Star del Cielo

Airbus A350: la Star del Cielo 21:16 Il Sogno di una Cosa , 2 – il Sogno di una Cosa

22:45 Il Secolo Breve del Partito Comunista – Focus Libri

Il Secolo Breve del Partito Comunista – Focus Libri 23:15 Alla Scoperta dell’America: Kruscev e il Viaggio del 1959

00:15 Il Lago Superiore – Meraviglie della Terra i

Il Lago Superiore – Meraviglie della Terra i 01:15 L’ Impresa del Colibrì – Into The Wild: Colombia

02:00 Ande – Mountains And Life

Ande – Mountains And Life 02:41 Tgcom24

02:43 01/05/2021 – Meteo Focus

01/05/2021 – Meteo Focus 02:45 Motosiluranti in Guerra – Navi Da Guerra – Combat Ships

03:30 Gioco di Spie – Macchine Da Combattimento

Gioco di Spie – Macchine Da Combattimento 04:35 Spirito Italiano , 2 – Spirito Italiano

Giallo 21:05 L’ispettore Barnaby – Bantling Boy

L’ispettore Barnaby – Bantling Boy 23:00 Jack Taylor – Era un poliziotto

00:45 I misteri di Murdoch – Sorella Murdoch

I misteri di Murdoch – Sorella Murdoch 01:40 I misteri di Murdoch – Vampiri

02:40 A Crime To Remember – il segreto di Alice

A Crime To Remember – il segreto di Alice 03:30 A Crime To Remember – un serial killer nel college

04:20 A Crime To Remember – Bomba ad orologeria

TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e il Cane – Monk VIII

Il Sig. Monk e il Cane – Monk VIII 21:10 Poirot: Carte in Tavola – TV Movie

23:10 Conseguenze Inattese – Chicago P.D. III

Conseguenze Inattese – Chicago P.D. III 00:00 Missioni Immaginarie – Chicago P.D. III

00:55 Qualcosa è Successo – Law & Order: Unità Speciale Xix

Qualcosa è Successo – Law & Order: Unità Speciale Xix 01:35 Intenzione – Law & Order: Unità Speciale Xix

02:15 La Morte Corre sul Filo – C.S.I. Miami VI

La Morte Corre sul Filo – C.S.I. Miami VI 02:59 Tgcom24 C1

03:00 Le Pallottole della Morte – C.S.I. Miami VI

Le Pallottole della Morte – C.S.I. Miami VI 03:45 Resurrezione – C.S.I. Miami VII

04:25 La Torcia Umana – C.S.I. Miami VII

Spike TV 20:40 Relic Hunter

Relic Hunter 21:30 Il giustiziere della notte 4

23:30 Spartacus

Spartacus 01:30 Delitto a Grasse

03:20 Delitto a La Bourboule

Delitto a La Bourboule 03:20 Police Interceptors

DMAX 21:25 Kings of Pain: la natura morde

Kings of Pain: la natura morde 23:05 Cacciatori di fantasmi – Soledad

00:00 Cacciatori di fantasmi – Carolina del Sud

Cacciatori di fantasmi – Carolina del Sud 00:50 Cacciatori di fantasmi – il manicomio

01:45 Cose di questo mondo – Fantasmi

Cose di questo mondo – Fantasmi 02:40 Cose di questo mondo – il cannibale

03:35 Cose di questo mondo

Rai Storia 20:00 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

Il giorno e la storia Prima TV per Rai 20:20 Scritto, letto, detto: Adriano Prosperi

20:30 Passato e presente La donna che lavora

Passato e presente La donna che lavora 21:10 Un posto sicuro

23:00 Togliattigrad

Togliattigrad 23:50 Pillole Argo La ricchezza della cultura.

00:00 Rai News Notte

Rai News Notte 00:05 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

00:20 Passato e presente La donna che lavora

Passato e presente La donna che lavora 01:00 Grande Torino romanzo di una squadra

02:00 1 maggio 1947-La strage di Portella della Ginestra nel vissuto di…

1 maggio 1947-La strage di Portella della Ginestra nel vissuto di… 02:45 L’Italia della Repubblica P.4. la Rinascita

03:45 Res 78-82 – p.20

Res 78-82 – p.20 04:15 Come eravamo – attualità P.5

Mediaset Extra

21:10 Le Iene Show

Le Iene Show 00:55 Avanti un Altro

02:03 Tgcom24

Tgcom24 02:05 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag

Motor Trend 20:25 Affari a quattro ruote – Triumph TR4

Affari a quattro ruote – Triumph TR4 21:20 Affari a quattro ruote – International Harvester Travelall del ’68

22:10 Affari a quattro ruote – Triumph TR7 del ’79

Affari a quattro ruote – Triumph TR7 del ’79 23:05 Affari a quattro ruote – Nissan 300ZX

00:05 Affari a quattro ruote – la VW Fastback del 1970

Affari a quattro ruote – la VW Fastback del 1970 00:55 Affari a quattro ruote – Barracuda del ’65. 1a parte

01:50 Affari a quattro ruote – Barracuda del ’65. 2a parte

Affari a quattro ruote – Barracuda del ’65. 2a parte 02:45 Affari a quattro ruote – Mazda MX5

03:30 Affari a quattro ruote – Mercedes Cosworth

Affari a quattro ruote – Mercedes Cosworth 04:15 Affari a quattro ruote – Porsche 928