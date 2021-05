Programmi stasera in TV: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 9 maggio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 9 maggio 2021 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 La Compagnia del Cigno 2 – Segreti e menzogne – Lo strappo

23:40 TG1 Sera

23:45 Speciale Tg1

00:50 RaiNews24

01:17 Che tempo fa

01:25 Sottovoce

01:55 Applausi

03:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 The Rookie Sabotaggio

21:50 Bull Ex Factor

22:40 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:00 Protestantesimo Vax Mundi

01:30 Sulla Via di Damasco

02:00 Squadra Speciale Stoccarda – I Viandanti

02:47 La quinta generazione

03:30 Circo Fratinelli

04:10 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Che tempo che fa

23:35 TG Regione

23:40 TG3 Mondo

00:04 Meteo 3

00:10 Mezz’ora in più

01:45 Mezz’ora in più – Il mondo che verrà

02:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:15 Wenn Aus dem Himmel – Quando dal cielo

03:45 Ondekoza

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 12 Anni Schiavo

00:13 Fandango

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Avanti un Altro! Pure di Sera

00:10 Tg5

00:44 Meteo.It

00:46 Boy Erased – Vite Cancellate

03:00 Paperissima Sprint Domenica

6 Italia 1

20:24 Affogare Nel Deserto – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Tata Matilda e il Grande Botto

23:40 Pressing Serie

02:00 E-Planet

02:30 Studio Aperto – la Giornata

02:40 Sport Mediaset – la Giornata

03:00 Delitti e Profumi

04:33 Caramelle Da uno Sconosciuto

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Uozzap

01:50 Startup Economy

03:00 Due notti con Cleopatra

04:30 L’aria che tira – Diario

8 TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Antonino Chef Academy

23:35 Name That Tune – Indovina la canzone

02:15 Sex Movie in 4D

04:10 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:05 Little Big Italy – Santiago del Cile

21:30 Supernanny – Palazzolo sull’Oglio

22:35 Supernanny – Roma

23:55 Cambio moglie

01:15 Crimini del cuore – Incontri su Internet

02:10 Crimini del cuore – Scommesse pericolose

03:00 Crimini del cuore – Orso in trappola

03:55 Crimini del cuore – Decisione difficile

20 Venti

21:04 The Losers

23:19 Point Break

01:39 Lo Scambio – The Following III

02:19 Vivo O Morto – The Following III

02:59 Il Purosangue – Renegade IV

03:39 Zio per Necessità – Renegade IV

04:19 Testimone Silenzioso – R.I.S. Delitti Imperfetti II

21 Rai 4

20:33 MacGyver II ep.19

21:20 Inheritance – Eredità

23:15 Criminal Minds XV ep.9

00:03 Criminal Minds XV ep.10

00:47 Ip Man 3

02:38 Stretch – Guida o muori

04:03 Cold Case IV ep.4

22 Iris

21:00 Identità Violate

23:16 S.Y.N.A.P.S.E.

01:26 Radio America

03:12 Requiem For A Dream

04:46 Reporter D’Assalto – Hazzard

23 Rai 5

20:50 Racconti di luce

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:03 Film – Eddie the Eagle – Il coraggio della follia

00:46 Tuttifrutti

01:14 Rai News Notte

01:16 Di là dal fiume e tra gli alberi

03:09 Rachmaninov, Ravel

04:06 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 Tristano & Isotta

23:15 Brothers

01:05 Shaft

02:50 Il poliziotto della brigata criminale

25 Rai Premium

21:20 Cavalli di Battaglia – p.2

00:35 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.141

01:20 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.142

02:05 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.143

02:45 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.144

03:25 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.145

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 88 Minuti

23:25 Sex Life

00:30 XXX – Un mestiere a luci rosse

01:20 Erection Man

02:20 Sexy Missionaries – Redenzione a Las Vegas

02:55 Exotic – La nuova frontiera della Lap Dance

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

21:10 Fuga da Alcatraz

23:00 Trappola in alto mare

01:00 Shooter

03:00 Law & Order: Criminal Intent

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Soul

21:20 Picciotti, che cosa vi ho fatto?

22:20 Sant’Antonio di Padova

00:20 Regina Coeli di Papa Francesco

00:35 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

03:20 Hawthorne – Angeli in corsia

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 117

21:10 I Circuiti dell’Amore – That’s Amore

22:50 Bounce

00:50 X-Style

01:22 Verissimo

03:47 Il Mio Amico Nanuk

31 Real Time

20:25 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti

23:55 La clinica della pelle

34 Cine34

21:04 Missione eroica – I pompieri 2

22:52 I pompieri

00:43 A.A.A. Achille

02:06 Il fiore dai petali d’acciaio

03:44 Dentro lo schermo – filler cine34

04:32 Aenigma

35 Focus

20:16 Tutankhamon e la Tomba del Tesoro Segreto

21:16 Gladiatori: Tra Storia e Leggenda, 3 – Gladiatori

22:43 Napoleon: The Beginning Of The End

00:45 Catastrofe Ad Alta Quota – Indagini Ad Alta Quota XV

01:30 Trasmissione Fatale – Indagini Ad Alta Quota XV

02:15 Megacostruzioni V, 4 – Megacostruzioni V

03:03 09/05/2021 – Meteo Focus

03:05 Il Fantasma di Zorro – Cose di Questo Mondo III

03:50 L’ Operazione Dynamo – Campi di Battaglia III

04:35 Il Severn Bridge – i Più Grandi Ponti del Mondo

38 Giallo

20:15 Elementary – Terra pericolosa

21:10 I misteri di Brokenwood – L’angelo oscuro

23:00 Alice Nevers – Professione giudice – D-Day

00:10 Alice Nevers – Professione giudice – Gitani

01:10 Mary Higgins Clark – Ricordati di me

03:00 A Crime To Remember – il 28esimo piano

03:55 A Crime To Remember – L’incidente sulla Banyan St.

04:45 A Crime To Remember – il pifferaio magico

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk Si Ubriaca – Monk IV

21:10 L’ Arte del Delitto – Colombo

22:45 Poirot: Dopo Le Esequie – TV Movie

00:45 Fumo Nero – C.S.I. Miami VII

01:35 Presunto Colpevole – C.S.I. Miami VII

02:20 Clandestino – C.S.I. Miami VII

03:00 Festa di Divorzio – C.S.I. Miami VII

03:45 L’ Ultimo Volo – C.S.I. Miami VII

04:25 L’ Estraneo – Doppia Indagine

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 Il giovane ispettore Morse

01:30 Top Gear

03:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Border Security: terra di confine

23:20 Ce l’avevo quasi fatta – Fuga

00:15 Ce l’avevo quasi fatta – Tornare a casa

01:10 Ce l’avevo quasi fatta – Fingere di essere un poliziotto

02:05 Ce l’avevo quasi fatta – Saldare i debiti

03:00 112: Fire Squad

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto – Mirella Serri

20:30 Passato e presente La chiesa di Giovanni Paolo II

21:10 Il caso Spotlight

23:10 Storie della tv – La tv di Ettore Bernabei

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e presente La chiesa di Giovanni Paolo II

01:00 Il segno delle donne Lalla Romano

02:00 Ritratto di Ettore Scola

02:40 Res 78-82 – p.8

03:00 Viaggio in Italia. Umbria – Il cantiere dell’Utopia

04:00 Res 78-82 – p.25

55 Mediaset Extra

21:10 Pupetta il Coraggio e la Passione, 4

23:00 Tg5 – Speciale

23:55 Avanti un Altro

01:00 Colpo Grosso

04:15 14 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:15 Ingegneria impossibile – Whistler

21:15 Ingegneria impossibile – NATO

22:15 Ingegneria impossibile – Isola blu

23:10 Ingegneria impossibile – il ponte fluttuante

00:05 Ingegneria impossibile – la fogna di Londra

00:55 Come è fatto

02:40 Vedo gente, guido cose

66 Italia 2

20:20 Sfida di Ghiaccio Tra Rubber e Aokiji – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:45 Il Treno Marino e la Metropoli dell’Acqua – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:16 Una Crisi Mistica e Polipi Alieni – Young Sheldon

21:40 Un Segreto Finanziario e la Salsa di Pesce – Young Sheldon

22:05 Un’ Indagine e Torte di Nozze Cecoslovacche – Young Sheldon

22:36 Sette Peccati Capitali Ed un Piccolo Carl Sagan – Young Sheldon

23:00 Blu Profondo

01:00 L’ Incredibile Potere dell’Ammiraglio Aokiji – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:26 Sfida di Ghiaccio Tra Rubber e Aokiji – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:45 Il Treno Marino e la Metropoli dell’Acqua – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:05 Simulcast Radio 101