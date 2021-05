Programmi stasera in TV: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 6 maggio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 7 maggio 2021 in prima e seconda serata

Rai 1

20:00 TG 1

TG 1 20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Top Dieci

Top Dieci 00:05 TG1 Sera

00:10 TV7

TV7 01:15 RaiNews24

01:44 Che tempo fa

Che tempo fa 01:50 Sottovoce

02:20 Cinematografo

Cinematografo 03:20 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 20.30

TG2 20.30 21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. La testa del serpente

N.C.I.S. La testa del serpente 22:05 Blue Bloods La resa

22:55 Instinct C’era una volta

Instinct C’era una volta 23:40 Gli Specialisti Bei tempi

00:30 O anche no

O anche no 01:00 I Lunatici

02:00 City Of Ghosts

City Of Ghosts 03:45 Squadra Speciale Lipsia – Johannes

04:25 Fuori dagli schemi

3 Rai 3 20:00 Blob

Blob 20:20 Un posto al sole

21:20 Mother’s Day

Mother’s Day 23:20 Quante storie

00:00 TG3 Linea notte

TG3 Linea notte 00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

TG3 Linea notte 01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

Parlamento Magazine 01:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rete 4

20:30 Stasera Italia

Stasera Italia 21:20 Quarto Grado

00:45 Innesco Manuale – Motive

Innesco Manuale – Motive 01:45 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:09 Training Day

Training Day 04:10 Casanova e Company

Canale 5 20:00 Tg5

Tg5 20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza 21:20 L’Isola Dei Famosi

01:00 Tg5

Tg5 01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza 02:01 Uomini e Donne

Italia 1 20:24 Chi è Senza Peccato – C.S.I. – Scena del Crimine

Chi è Senza Peccato – C.S.I. – Scena del Crimine 21:20 Transformers: L’Ultimo Cavaliere

00:22 Interceptor il Guerriero della Strada

Interceptor il Guerriero della Strada 02:20 Studio Aperto – la Giornata

02:30 Sport Mediaset – la Giornata

Sport Mediaset – la Giornata 02:45 Julianne Moore – Celebrated

03:08 Will Smith – Celebrated

Will Smith – Celebrated 03:30 Billy Bob Thornton – Celebrated

03:53 Destinazione Marte – Space Tomorrow

Destinazione Marte – Space Tomorrow 04:49 I Confini della Morte – Proof

LA7 20:00 Tg La7

Tg La7 20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

Propaganda Live 01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

Otto e mezzo 01:50 L’aria che tira

04:15 Ultime dal cielo

TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

Guess My Age – Indovina l’età 21:30 Indiana Jones e l’ultima crociata

23:55 Italia’s Got Talent – Best Of

Italia’s Got Talent – Best Of 01:55 Io vengo ogni giorno

03:40 Coppie che uccidono

Coppie che uccidono 04:20 Lady Killer

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

Deal With It – Stai al gioco 21:25 Fratelli di Crozza

22:55 La confessione

La confessione 23:30 Mario Cerciello Rega – Morte di un carabiniere

00:45 Maradona – Le verità nascoste

Maradona – Le verità nascoste 01:40 Airport Security Spagna

20 Venti 20:15 La Congettura del Grillo Parlante – The Big Bang Theory III

La Congettura del Grillo Parlante – The Big Bang Theory III 20:42 Tecniche di Condizionamento – The Big Bang Theory III

21:04 Il Risolutore – A Man Apart

Il Risolutore – A Man Apart 23:28 La Preda Perfetta – A Walk Among The Tombstones

01:43 Il Prescelto – The Following III

Il Prescelto – The Following III 02:23 Eternamente – The Following III

03:03 Ladri di Luna di Miele – Renegade IV

Ladri di Luna di Miele – Renegade IV 03:43 La Ballata di D.B. Cooper – Renegade IV

Rai 4

20:37 Criminal Minds IV ep.19

Criminal Minds IV ep.19 21:22 Dalla Cina Con Furore

23:16 La Unidad ep.5

La Unidad ep.5 00:10 La Unidad ep.6

01:10 Wonderland Pt.31

Wonderland Pt.31 01:44 Batman ep.29

02:12 Batman ep.30

Batman ep.30 02:33 Marvel’s Daredevil II ep.2

03:19 Ransom III ep.13

Ransom III ep.13 04:00 Cold Case III ep.22

Iris 20:05 Acque Bianche – II Parte – Walker Texas Ranger

Acque Bianche – II Parte – Walker Texas Ranger 21:00 Dante’s Peak la Furia della Montagna

23:19 Tutto in una Notte

Tutto in una Notte 01:35 Car Wash

03:12 Xanadu

Xanadu 04:47 La Contessa Bianca

Rai 5 20:21 Civilisations, l’arte nel tempo

Civilisations, l’arte nel tempo 21:16 Art Night : Art Rider/Fontana

23:04 Save the Date

Save the Date 23:35 Terza pagina

00:17 Sammy Davis Jr., I’ve Got To Be Me

Sammy Davis Jr., I’ve Got To Be Me 01:57 Rai News Notte

02:00 Classic Albums – Duran Duran, “Rio”

Classic Albums – Duran Duran, “Rio” 02:52 Variazioni su tema

03:04 Evolution – Il viaggio di Darwin

Evolution – Il viaggio di Darwin 04:48 Piano Pianissimo

Rai Movie

21:10 Black Or White

Black Or White 23:15 Via dalla pazza folla

01:25 Scialla!

Scialla! 03:10 Model shop – L’amante perduta

04:40 Feisbum Episodio 7 Gaymers

Rai Premium 21:20 La guerra è finita – p.1

La guerra è finita – p.1 23:25 Un passo dal cielo 6, i guardiani – p.5

01:30 Fregoli – p.1

Fregoli – p.1 02:30 Fregoli – p.2

03:35 Intramontabili – p.4

Intramontabili – p.4 04:10 Un Ciclone in Convento 3 – L’uomo di Kaltenthal ep.13

Cielo 20:00 Affari al buio

Affari al buio 20:30 Affari di famiglia

21:20 Son de mar

Son de mar 23:20 Mai stata meglio

01:05 Linda Lovelace – La vera gola profonda

Linda Lovelace – La vera gola profonda 02:50 Love for sale con Rupert Everett

03:40 Prostitute part-time

Prostitute part-time 04:10 Donne di strada

Paramount Network 20:15 Strega per amore

Strega per amore 21:10 Chronicle Mysteries – L’uomo sbagliato

23:00 I misteri di Aurora Teagarden – Tagli, cuci e uccidi

I misteri di Aurora Teagarden – Tagli, cuci e uccidi 01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00Caccia a Ottobre Rosso

TV2000

20:00 Santo Rosario

Santo Rosario 20:30 TG 2000

20:50 Meteo

Meteo 20:55 Guerra e Pace

21:10 Quiz Show

Quiz Show 23:25 Effetto Notte – TV2000

23:50 Retroscena

Retroscena 00:15 La compieta preghiera della sera

LA7d 20:10 Cuochi e fiamme

Cuochi e fiamme 20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

Joséphine, Ange Gardien 01:10 La Mala Educaxxxion

02:35 Hawthorne – Angeli in corsia

Hawthorne – Angeli in corsia 04:50 In cucina con Vissani

La 5 21:10 Inga Lindstrom – L’Amore Non Muore Mai

Inga Lindstrom – L’Amore Non Muore Mai 23:15 Il Presidente -Una Storia D’Amore

01:28 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

L’Isola Dei Famosi – Extended Edition 04:28 L’Isola Dei Famosi

Real Time

20:20 Cortesie in famiglia – Chiara e Livio vs. Ettore e Gaetano

Cortesie in famiglia – Chiara e Livio vs. Ettore e Gaetano 21:25 Fuori menù

23:35 Il re del bisturi

Il re del bisturi 00:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Le gemelle

01:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cicatrici

Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cicatrici 02:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Decisioni

03:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Dolore al collo

Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Dolore al collo 03:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzo da record

04:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Avventure

Cine34 21:05 Mia moglie torna a scuola

Mia moglie torna a scuola 22:33 La moglie in bianco… l’amante al pepe

00:12 Spogliamoci così senza pudor…

Spogliamoci così senza pudor… 02:00 Il ragazzo che sapeva amare

03:39 Segreti di cinema – cine34 ’21

Segreti di cinema – cine34 ’21 03:49 Dentro lo schermo – filler cine34

04:25 Senza sapere niente di lei

Focus 20:15 Malaysia Airlines: Le Verità Nascoste – Indagini Ad Alta Quota XIV

Malaysia Airlines: Le Verità Nascoste – Indagini Ad Alta Quota XIV 21:15 Engineered, 3 – Engineered

22:15 Engineered, 4 – Engineered

Engineered, 4 – Engineered 23:15 Atlantide – Tesori Nascosti III

00:15 Tesori Nascosti II – Tesori Nascosti II

Tesori Nascosti II – Tesori Nascosti II 01:06 Tg5 Start

01:10 Morte A Narita – Indagini Ad Alta Quota XIV

Morte A Narita – Indagini Ad Alta Quota XIV 02:00 E-Planet, 3 – E-Planet

02:28 07/05/2021 – Meteo Focus

07/05/2021 – Meteo Focus 02:30 Napoleon: The Beginning Of The End

03:55 Trasporti Straordinari: il Cammino Degli Aerei

Trasporti Straordinari: il Cammino Degli Aerei 04:35 L’ Ingegnere del Monte Bianco

Giallo 20:10 I misteri di Murdoch – il lato oscuro. 2a parte

I misteri di Murdoch – il lato oscuro. 2a parte 21:10 Jack Taylor – Giustizia sia fatta

23:10 I misteri di Murdoch – Fronte del porto

I misteri di Murdoch – Fronte del porto 01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Ribelli

Law & Order – i due volti della giustizia – Ribelli 02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Selvaggi

03:05 Torbidi delitti – una morte accidentale

Torbidi delitti – una morte accidentale 03:55 Torbidi delitti – il caso di Amie Riley

04:45 Torbidi delitti – un passaggio a casa

TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk è Malato – Monk IV

Il Sig. Monk è Malato – Monk IV 21:10 Un Ragazzino Morto un Taccuino e Tanti Dubbi – Chicago P.D. III

22:00 L’ Amore è Tutto – Chicago P.D. III

L’ Amore è Tutto – Chicago P.D. III 22:55 Prove Inconfutabili – Law & Order: Unità Speciale XIII

23:45 Scomparso – Law & Order: Unità Speciale XIII

Scomparso – Law & Order: Unità Speciale XIII 00:35 L’ Altra Donna – The Closer II

01:25 Linea di Confine – The Closer II

Linea di Confine – The Closer II 02:05 Caccia All’Uomo – C.S.I. Miami IX

02:50 Il Sogno Che Uccide – C.S.I. Miami IX

Il Sogno Che Uccide – C.S.I. Miami IX 03:30 Ammissioni – C.S.I. New York IV

04:09 Fallo Personale – C.S.I. New York IV

Spike TV 20:40 Merlin

Merlin 21:30 Il serpente all’ombra dell’aquila

23:30 Delta Force 2 – Colombia Connection: Il massacro

Delta Force 2 – Colombia Connection: Il massacro 01:30 Top Gear

03:20 Police Interceptors

DMAX 20:25 Vado a vivere nel bosco – in Colorado

Vado a vivere nel bosco – in Colorado 21:25 Ingegneria perduta – i fantasmi della palude

22:20 Ingegneria perduta – Disastro

Ingegneria perduta – Disastro 23:15 Mega ingegneria: la sfida

00:15 Lockup: sorvegliato speciale

Lockup: sorvegliato speciale 02:55 Undercut: l’oro di legno

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

Il giorno e la storia 20:30 Passato e presente La banda Baader-Meeinhof

21:10 Storie della tv – La tv di Ettore Bernabei

Storie della tv – La tv di Ettore Bernabei 22:10 Il segno delle donne Lalla Romano

23:10 Nel Bunker di Hitler

Nel Bunker di Hitler 23:45 Come eravamo – Giovani Res Giovani

00:00 Rai News Notte

Rai News Notte 00:05 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

00:20 #maestri Puntata 55

Mediaset Extra

20:15 Bella di Giorno – Carabinieri 3

Bella di Giorno – Carabinieri 3 21:10 Attacco Allo Stato

01:00 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

L’Isola Dei Famosi – Extended Edition 04:15 6 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

Motor Trend 20:15 Vintage Garage – una Volkswagen Golf 1

Vintage Garage – una Volkswagen Golf 1 21:15 Vintage Garage – una Porsche Junior A111

22:15 Reperti d’assalto

Reperti d’assalto 02:40 Fast N’ Loud – Cabriolet

03:35 Fast N’ Loud – Bandit Car: 2a parte

Fast N’ Loud – Bandit Car: 2a parte 04:20 Fast N’ Loud – Rolls-Royce