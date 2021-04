carreggiata stradale. Non ci sono stati fortunatamente danni a cose e/o persone. Poteva finire in tragedia. Paura nel pomeriggio di oggi, dove a causa probabilmente anche del maltempo , un albero è caduto in strada. Segnalata infatti una forte grandinata a Roma e dintorni. Traffico bloccato in via della Stazione, dove il fusto è finito sulla. Non ci sono stati fortunatamente danni a cose e/o persone. Poteva finire in tragedia.

Zagarolo, albero caduto via della Stazione: zona chiusa

La zona è stata momentaneamente chiusa e via della Stazione risulta al momento inagibile in entrambi i sensi di marcia per la caduta di un albero sulla carreggiata stradale.

Sono in corso le operazioni per la rimozione dell’albero e sul posto sono presenti anche gli agenti di Polizia Locale per la gestione della viabilità, che tornerà alla normalità nelle prossime ore.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Fonte foto: Comune di Zagarolo Facebook