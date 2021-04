Zagarolo Per nascondere l’attività di somministrazione illegale, perché in violazione delle norme previste per il contenimento della diffusione del Covid 19, aveva frapposto alla zona dove somministrava bibite alcoliche ad avventori seduti ai tavolini, una griglia in legno e una finta siepe.

A scoprire l’illecito gli agenti del commissariato Frascati. Al termine dei controlli l’attività commerciale è stata chiusa per due giorni, i 3 clienti sanzionati.

Villaggio Olimpico . Nell’ambito dei controlli posti in essere dal commissariato Villa Glori e dal Reparto Prevenzione Crimine finalizzati al contrasto dello stazionamento abusivo dei camper in seguito a diverse segnalazioni, sono stati sanzionati e sequestrati 2 camper per violazione dell’art 180 co 1-7, art 193 co 2 e art 102 co 2-6 del codice della strada.

Foto di repertorio