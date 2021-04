Allerta meteo oggi, in seguito alle previsioni emesse dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio per il 19 aprile 2021. Arrivata in data odierna infatti l’indicazione di “Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sulle zone centro meridionali “.

ALLERTA PER CRITICITA’ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA