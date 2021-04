Programmi e Guida TV, prima serata di oggi 30 aprile 2021: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 30 aprile 2021 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Top Dieci

00:05 TG1 Sera

00:10 TV7

01:15 RaiNews24

01:43 Che tempo fa

01:50 Sottovoce

02:20 Cinematografo

03:20 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. Avventura ai Caraibi

22:05 Clarice Nel labirinto della mente

22:55 Instinct – Un caso delicato

23:40 Gli Specialisti Disgregato

00:30 O anche no

01:00 I Lunatici

02:00 La macchia umana

03:35 Squadra Speciale Lipsia: Bersaglio mobile

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 Un posto al sole

21:20 In guerra

23:20 Quante storie

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:20 I ragazzi d Fengkuei

02:55 The Assassin

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 L’ Interferenza – Motive

01:50 Tg4 L’Ultima Ora

02:12 Il Mio Corpo con Rabbia

03:36 Legge Violenta della Squadra Anticrimine

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Felicissima Sera

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It

01:05 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

01:31 Uomini e Donne

04:10 Chinatown – I Parte – Distretto di Polizia 2

6 Italia 1

20:24 Corto Circuito – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Gli Album di Freedom

00:21 Zodiac: il Segno dell’Apocalisse

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:20 Sport Mediaset – la Giornata

02:35 Bill Murray – Celebrated

02:56 John Cusack – Celebrated

03:18 Trading Hystory , 4 – la Storia All’Asta – Trading History

04:05 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:03 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Ultime dal cielo

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Indiana Jones e il tempio maledetto

23:40 Permesso Maisano

00:40 Italia’s Got Talent

02:40 Just a Gigolo

04:05 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza

22:50 La confessione

00:00 Ritorno a Chernobyl

00:50 Chernobyl – Viaggio nella catastrofe

02:05 Finché morte non ci separi

04:45 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Algoritmo dell’Amicizia – The Big Bang Theory II

20:42 La Permeabilità della Finanza – The Big Bang Theory II

21:04 Downsizing – Vivere Alla Grande

23:54 Lone Survivor

02:14 13 Giugno – II Parte – Heroes Reborn

02:54 Gusto Sangue – Heroes Reborn

03:34 La Preda Umana – Renegade III

04:14 Angeli Biondi – Renegade III

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds IV ep.9

21:22 Ip Man 4

23:14 La Unidad ep.3

00:11 La Unidad ep.4

01:14 Wonderland pt.30

01:55 Batman ep.19

02:18 Batman ep.20

02:40 Marvel’s Daredevil ep.10

03:33 Ransom III ep.2

04:12 Ransom III ep.3

22 Iris

20:06 Scommesse Clandestine – Walker Texas Ranger

21:00 Danko

23:16 Programmato per Uccidere

01:12 Animal House

02:57 Countdown

04:23 Tutta una Vita

23 Rai 5

20:31 The Art Show – Lo spettacolo dell’arte

21:16 Art Night : bianco e nero

23:14 Save the Date

23:45 Terza pagina

00:25 The Rolling Stones: Havana Moon

02:10 Rai News Notte

02:13 Rock legends – Bryan Ferry

24 Rai Movie

21:10 Una giusta causa

23:15 Zona d’ombra

01:30 Just a Kiss

03:00 Tanner Hall – Storia di un’amicizia

04:25 Stanlio e Ollio – La scala musicale

25 Rai Premium

21:20 La bambina che non voleva cantare

23:05 Un passo dal cielo 6, i guardiani – ep. 4

01:05 Soraya

03:25 Un Ciclone in Convento 3 – Milioni e milioni ep. 3

04:10 Un Ciclone in Convento 3 – L’abito non fa la monaca ep.4

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Castelli di carta

23:15 Tra le gambe

01:25 Sex in Lockdown

02:20 Tanto sesso per nulla – Le case chiuse del Canton Ticino

02:55 Love for sale con Rupert Everett

03:45 Prostitute occasionali

04:15 Strippers – Vite a nudo

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 Chronicle Mysteries – Ritrovati

23:00 I misteri di Aurora Teagarden – L’ultima scena

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Guerra e Pace

21:10 Mississippi Burning – Le radici dell’odio

23:20 Effetto Notte – TV2000

23:45 Retroscena

00:10 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La Mala Educaxxxion

02:30 Hawthorne – Angeli in corsia

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

21:10 L’Isola Dei Famosi

01:05 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:06 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

21:25 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Pisa

22:35 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Brianza

23:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Dolore al collo

00:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cicatrici

01:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Le gemelle

02:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Niente bugie

03:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il linfoma

03:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – 20 lunghi anni

04:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Sfigurata

34 Cine34

21:05 La moglie in bianco… l’amante al pepe

22:48 Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda

00:20 Fiorina la vacca

01:56 The pills – Sempre meglio che lavorare

03:23 Dentro lo schermo – filler cine34

03:57 Il segreto del bosco vecchio

35 Focus

20:16 11/9: Attacco Al Pentagono – Indagini Ad Alta Quota XVI

21:16 Il Sogno di una Cosa , 1 – il Sogno di una Cosa

22:45 Pasta Nera

23:45 Stalin – Trotsky: Duello Mortale

00:35 La Tomba del Re Bambino – Tesori Nascosti III

01:21 Tg5 Start

01:25 Il Santo Graal – Tesori Nascosti III

02:15 E-Planet, 2 – E-Planet

02:41 Tgcom24

02:43 30/04/2021 – Meteo Focus

02:45 Come Si Smonta e Rimonta un Boeing 777

03:30 Secrets Of Egypt’s Lost Queen

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – Vampiri

21:10 Jack Taylor – Era un poliziotto

22:55 L’ispettore Barnaby – Morte nell’acqua

00:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Inseminazione artificiale

01:40 Law & Order – i due volti della giustizia – un cattivo soggetto

02:35 Torbidi delitti – Mentre dorme

03:30 Torbidi delitti – Bersaglio mobile

04:20 Torbidi delitti – Morte in un aranceto

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e la Festa A Sorpresa – Monk VIII

21:10 Conseguenze Inattese – Chicago P.D. III

22:00 Missioni Immaginarie – Chicago P.D. III

22:55 Bullismo – Law & Order: Unità Speciale XII

23:45 La Bomba – Law & Order: Unità Speciale XII

00:35 Sparizione Ingiustificata – The Closer II

01:25 Chi Ha Sbagliato? – The Closer II

02:10 Il Guastafeste – C.S.I. New York IV

02:50 Un Matrimonio e un Funerale – C.S.I. New York IV

03:30 Prigioniero in Fuga – Bosch I

04:15 Cocco di Mamma – Bosch I

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Delta Force 2 – Colombia Connection: Il massacro

23:30 Delta Force

01:30 Top Gear

03:10 Police Interceptors

04:40 Spike News

52 DMAX

20:25 Vado a vivere nel bosco – Ape e orso

21:25 Ingegneria perduta – Nazione distrutta

22:20 Ingegneria perduta

23:20 Mega ingegneria: la sfida

00:15 Bodycam – Agenti in prima linea – Lottare o volare

01:10 Bodycam – Agenti in prima linea – Rapito

02:05 Lockup: sorvegliato speciale

02:55 Undercut: l’oro di legno

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente Passato e presente 1904 – 1905 La guerra russo

21:10 Storie della tv – La tv di Biagio Agnes

22:10 Il segno delle donne Chiara Lubich

23:00 Grande Torino romanzo di una squadra

23:55 Pillole Argo La Frontiera Irreversibile

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri Puntata 50

01:00 Passato e presente Passato e presente 1904 – 1905 La guerra russo

01:45 Documentari d’autore. Qualcosa che vive e brucia

03:00 Vietnam scene dal dopoguerra

04:30 Come Eravamo – Giovani p.9

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:25 Avanti un Altro

01:28 Tgcom24

01:35 Colpo Grosso

04:15 4 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:20 A caccia di auto

22:10 Vintage Garage – una Jaguar E-Type Cabrio

23:05 Vintage Garage – la Willys

00:05 Vintage Garage – una Porsche 911 Cabriolet

01:10 Vintage Garage – la Volkswagen Coccinelle

02:05 Vintage Garage – Peugeot 205 Gti

03:05 Vintage Garage – Jaguar Xk150

04:00 Fast N’ Loud: Hot Wheels Special – il bus della Volkswagen

66 Italia 2

20:15 Le Interferenze di Foxy – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 Sanji e Zoro Alle Prese con il Secondo Round – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Il Figlio di Chucky

23:00 The Gallows: L’Esecuzione

00:40 La Prima Sfida – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:10 Le Interferenze di Foxy – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:35 Sanji e Zoro Alle Prese con il Secondo Round – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:00 Simulcast Radio 101