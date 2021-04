Programmi e Guida TV, prima serata di oggi: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 28 aprile 2021 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Ulisse: il piacere della scoperta – Sei regine per Enrico VIII

23:50 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:01 Porta a Porta

01:30 RaiNews24

02:01 Che tempo fa

02:05 Movie Mag

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La risposta è nelle stelle

23:35 Re Start

01:00 I Lunatici

02:00 Squadra Speciale Colonia

02:40 Il Commissario Dupin Orgoglio bretone

04:10 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Zona Bianca

00:35 Confessione Reporter

01:30 Tg4 L’Ultima Ora

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:22 Buongiorno, Mamma!, 2

23:31 Maurizio Costanzo Show

01:30 Tg5

02:04 Meteo.It

02:05 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:31 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Una Testa Senza Corpo – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Scontro Tra Titani

23:35 Pressing Champions League

01:20 La Storia del Secolo – Great News

01:44 La Nonna di Greg – Great News

02:08 Studio Aperto – la Giornata

02:18 Sport Mediaset – la Giornata

02:33 Mike Myers – Celebrated

02:57 Tobey Maguire – Celebrated

03:20 Trading Hystory , 2 – la Storia All’Asta – Trading History

04:07 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Speciale Mafia – Alla Ricerca della Verità

00:15 Tg La7

00:25 Otto e mezzo

01:05 Like – Tutto ciò che Piace

01:30 Totò cerca moglie

03:00 Mistery Files

04:15 Ultime dal cielo

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Name That Tune – Indovina la canzone

00:00 Permesso Maisano

01:00 Just a Gigolo

02:50 Coppie che uccidono

04:20 Lady Killer

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Accordi & disaccordi

22:45 Fratelli di Crozza

00:15 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Triangolazione dell’Asparago – The Big Bang Theory II

20:42 La Sciarada di Vartabedian – The Big Bang Theory II

21:04 Amici per la Morte

23:07 Killer Elite

01:07 I Bisogni Dei Molti – Heroes Reborn

01:47 La Tana del Leone – Heroes Reborn

02:27 La Dama in Bianco – Renegade III

03:07 Cowboy – Renegade III

03:47 L’ Incidente – R.I.S. Delitti Imperfetti I

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds IV ep.5

21:21 L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot

23:01 Sputnik

00:58 Batman ep.15

01:26 Batman ep.16

01:52 Marvel’s Daredevil ep.8

02:42 Ransom II ep.9

03:22 Ransom II ep.10

04:02 Ransom II ep.11

22 Iris

20:05 I Guardiani – Walker Texas Ranger

20:59 Il Filo Nascosto

23:40 Nel Nome del Padre

02:11 Arma Letale

04:00 Cerimonia Segreta

23 Rai 5

20:30 The Art Show – Lo spettacolo dell’arte

21:15 Opera – Salome

23:08 Pino Daniele Live

23:36 Concerto dal vivo: Tangerine Dream

00:05 Bruce Springsteen: In his own words

01:16 Rai News Notte

01:18 Il caso dei falsi Giacometti

02:12 Leoncillo: una fiamma che brucia ancora

03:09 Risvegli

04:02 Di là dal fiume e tra gli alberi

24 Rai Movie

21:10 Modalità aereo

23:00 Movie Mag

23:35 Brutti e cattivi

01:05 Mistery

02:35 Katia, regina senza corona

04:05 Sogni e bisogni – Amore cieco

25 Rai Premium

21:20 La Fuggitiva – ep.7-8

23:10 Uniche – Veronica Pivetti

23:40 Carosello Carosone

01:35 L’Isola – p.7

03:30 Un Ciclone in Convento 2 – La gatta rapita ep.12

04:15 Un Ciclone in Convento 2 – Domani è un altro giorno ep.13

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Miami Magma

23:15 Miele di donna

01:00 Love You!

02:30 Che ho fatto io per meritare questo?

04:00 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 Stone

23:00 Traffic

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Quattro donne e un funerale

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:45 Meteo

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 Questa è vita!

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 I Tudors

00:30 La Mala Educaxxxion

01:45 Hawthorne – Angeli in corsia

04:15 Cuochi e fiamme

30 La 5

21:10 Cinderella Story – Love Education

23:10 Another Cinderella Story – Love Education

00:58 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:05 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:25 Cortesie in famiglia – Antonella e Camilla vs. Francesca e Luc

21:25 Matrimonio a prima vista Italia

22:45 Ti spedisco in convento – Epilogo

00:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cicatrici

00:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Decisioni

01:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Attenzione

34 Cine34

21:05 Un maresciallo in gondola

22:55 Occhio alla Perestrojka

00:37 N come negrieri

01:55 Italiani! E’ severamente proibito servirsi della toilette durante le fermate

03:30 Segreti di cinema – cine34 ’21

04:00 La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa!

35 Focus

20:16 Linate. una Tragedia Italiana – Indagini Ad Alta Quota XI

21:16 Le Ultime Giraffe

22:16 Il Dilemma Degli Elefanti – Animali delle Terre Selvagge

23:15 La Guerra Dei Kamikaze

00:34 Atterraggio di Fortuna – Indagini Ad Alta Quota XI

01:35 Las Vegas: una Città Dentro la Città – Megacostruzioni IV

02:15 Il Volo Mh370 – Cose di Questo Mondo III

03:01 Tgcom24

03:03 28/04/2021 – Meteo Focus

03:05 Carri D’Assalto – un Secolo di Tecnologia

03:50 American Comandante

38 Giallo

20:15 I misteri di Murdoch – Echi di guerra

21:10 Unforgetable – con onore

22:10 Unforgetable – il prezzo del successo

23:10 I misteri di Brokenwood – la non futura sposa

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – il tutore

02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Movimento per la vita

03:05 Torbidi delitti – un uomo per 4 omicidi

03:55 Torbidi delitti – Tutto per i soldi

04:45 Torbidi delitti – Accecati dalla gelosia

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk Al Banco Dei Testimoni – Monk VIII

21:11 Qualcosa è Successo – Law & Order: Unità Speciale XIX

22:00 Intenzione – Law & Order: Unità Speciale XIX

22:55 Corruzione – Law & Order: Unità Speciale XII

23:45 Il Miliardario – Law & Order: Unità Speciale XII

00:35 Il Piazzamento – Deception I

01:20 Il Codice Cifrato – Deception I

02:00 L’ Ultima Illusione – Deception I

02:45 Tempo Scaduto – C.S.I. New York IV

03:25 Nella Tana del Coniglio – C.S.I. New York IV

04:10 Un Poliziotto Scomodo – Bosch I

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Spartacus

23:30 Spartacus – Gli dei dell’arena

00:30 Spartacus

01:30 Top Gear

03:10 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Vado a vivere nel bosco – Al fuoco!

21:25 Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch – Vivere o morire

22:20 Vado a vivere nel bosco – Inverno

23:15 Micromostri con Barbascura X – Chimica animale

00:25 Bodycam – Agenti in prima linea – Sorpresa

01:20 Bodycam – Agenti in prima linea – Rapito

02:15 Ed Stafford: duro a morire – Borneo

03:10 Ed Stafford: duro a morire – Romania

04:05 Ed Stafford: duro a morire – Australia

54 Rai Storia

20:00 Pillole Argo La ricchezza della cultura

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente Padre Arrupe e i Gesuiti

21:10 Pietre d’inciampo Samuele Levi. Trieste

21:35 I Kennedy Segreti di Famiglia

22:15 Lady Travellers Eva Mameli Calvino

22:40 Pillole Argo La giovinezza educata

23:00 a.C.d.C. Amsterdam, Londra, New York

23:50 Pillole Argo Una donna un’artista e il suo tempo

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri Puntata 48

01:00 Passato e presente Padre Arrupe e i Gesuiti

01:40 a.C.d.C. Conquistadores Orfani

02:40 Res 78-82 – p.29

03:00 Pietro Badoglio: Da Addis Abeba alla Grecia

03:50 Italiane. Il Risorgimento delle donne

04:50 Mare Nostrum Livorno

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:25 Avanti un Altro

01:23 Tgcom24

01:25 Colpo Grosso

04:15 2 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:20 A caccia di auto

22:15 Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni – la TVR Cerbera

23:10 Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni – la Nissan Skyline di Harlen

00:05 Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni – la Land Rover di Tony

01:00 Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni – la Ford Escort Mk2 di Chris

01:55 Affari a quattro ruote – Alfa Romeo

02:50 Fast N’ Loud – Ritorno alle origini

03:45 Fast N’ Loud – Corsa contro il tempo

04:40 Fast N’ Loud – Cadillac del ’63

66 Italia 2

20:15 Addio Fortezza Navarone – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:45 Sbarco A Long Ring Long Land – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:15 Lemillion – My Hero Academia

21:45 Un’ Invisibile Speranza – My Hero Academia

22:15 L’ Infinito 100% – My Hero Academia

22:45 Un Futuro Radioso – My Hero Academia

23:15 Fiamme Latenti – My Hero Academia

23:40 2 Cavalieri A Londra

01:50 Caccia Al Tesoro Perduto – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:10 Addio Fortezza Navarone – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:30 Sbarco A Long Ring Long Land – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:50 Simulcast Radio 101