Dalle ore 00.00 del 13 aprile 2021, nel Lazio, anche i nati nel 1960 e 1961 (61enni e 60enni) potranno prenotare il vaccino anti-covid in uno degli hub della Regione Lazio.

Per prenotare bisogna accedere al seguente indirizzo: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home

E’ necessario avere a portata di mano il codice fiscale e la tessera sanitaria. Dopo aver regolarmente fatto l’accesso, vi è l’opportunità di scegliere l’hub vaccinale più vicino casa (o eventualmente, uno a scelta di chi si prenota) e di selezionare le date libere (sia per la prima dose che per il richiamo) e in seguito inserire i propri dati di contatto (e-mail e numero di telefono).