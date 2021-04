Programmi e Guida TV, prima serata di oggi: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 26 aprile 2021 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 La fuggitiva

23:30 SetteStorie

23:45 TG1 Sera

23:47 SetteStorie

00:40 S’è fatta notte

01:10 RaiNews24

01:37 Che tempo fa

01:45 Il caffè di Rai 1

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Finalmente sposi

23:00 Vieni a vivere a Napoli

00:30 I Lunatici

01:40 Calcio Totale

02:40 Squadra Speciale Stoccarda L’ultimo volo

03:25 Il commissario Dupin Lunedì nero per il commissario Dupin

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:15 In barba a tutto

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Cultura presenta Terza Pagina

01:40 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:49 Amami

02:40 Tg4 L’Ultima Ora

03:04 Blue Nude

04:38 Super 1995 – Best 3

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:01 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Rilancio Mortale – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Fast & Furious 7

23:55 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Drive Up

02:35 Studio Aperto – la Giornata

02:45 Sport Mediaset – la Giornata

03:00 Morgan Freeman – Celebrated

03:23 Robert Downey Jr. – Celebrated

03:46 Arte e Cultura – i Tesori delle Antiche Civiltà

04:35 La Microspia – Fix

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Chernobyl

23:45 Chernobyl 35 Anni – Herzog incontra Gorbaciov

01:30 Tg La7

01:40 Otto e mezzo

02:20 Camera con vista

02:45 L’aria che tira

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:45 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:00 Il meglio della notte degli Oscar 2021

01:45 UEFA Europa League Magazine

02:15 Hungover Games – Giochi mortali

04:00 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:40 Centurion

23:30 Innocenti bugie

01:30 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Alternativa di Euclide – The Big Bang Theory II

20:42 Il Teorema di Cooper-Nowitzki – The Big Bang Theory II

21:04 Un Milione di Modi per Morire Nel West

23:31 Poliziotto in Prova

01:31 Matrimonio con il Diavolo – Constantine

02:11 Il Mondo Nuovo – Heroes Reborn

02:51 La Resa Dei Conti – III Parte – Renegade III

21 Rai 4

20:37 Criminal Minds IV ep.1

21:23 Sputnik

23:14 La stirpe del male

00:47 Batman ep.11

01:14 Batman ep.12

01:39 Marvel’s Daredevil ep.6

02:28 Ransom II ep.5

03:08 Ransom II ep.6

03:48 Ransom II ep.7

04:27 The dark side pt.3

22 Iris

20:05 Furia Esplosiva – Walker Texas Ranger

21:00 Dorian Gray

23:24 Effie Gray

01:33 Note di Cinema

01:39 Vizio di Forma

04:04 Il Figlio della Sposa

23 Rai 5

20:29 The Art Show – Lo spettacolo dell’arte

21:15 Sciarada – Il circolo delle parole – Orlando, furioso da 500 anni

22:20 Film – Questione di karma

23:48 Kurt & Courtney

01:19 Rai News Notte

01:22 The Art Show – Lo spettacolo dell’arte

02:07 Tintoretto, il primo regista

03:01 Piano Pianissimo

03:17 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 Sfida nella città morta

22:50 Grey Owl – Gufo grigio

00:50 Countdown – Dimensione zero

02:35 Dieci piccoli indiani

04:05 F.B.I. Francesco Bertolazzi Investigatore – Getto della spugna

25 Rai Premium

21:20 Top Dieci – p.1

23:45 Utta Danella – Lisa nuota sola

01:20 Blu notte 8: Trapani, coppole e colletti bianchi p.5

03:30 Un Ciclone in Convento 2 – Uno sciamano in convento ep.8

04:15 Un Ciclone in Convento 2 – La trappola ep.9

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 A spasso con Daisy

23:15 Porno Valley

00:15 The Right Hand – Lo stagista del porno

01:15 Riga: Capitale del turismo sessuale

02:15 Hugh Hefner, il padre di Playboy

03:15 50 sfumature di grigio: una storia vera

04:15 More Sex Please, We’re British

27 Paramount Network

20:00 Strega per amore

21:10 Il buongiorno del mattino

23:00 Può succedere anche a te

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Quattro donne e un funerale

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 A.D. – La Bibbia continua

22:45 Allievi – Giovani Medici

23:45 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Like – Tutto ciò che Piace

01:40 La Mala Educaxxxion

02:55 Hawthorne – Angeli in corsia

30 La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: Licenza di Tradire

23:10 Il Segreto di Marta

01:00 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:05 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:20 Cortesie in famiglia – Erminia e Alice vs. Soheila e Paola

21:25 Sorelle al limite – Allarmi

22:20 Sorelle al limite – Sotto choc

23:20 Vite al limite – Samantha

01:00 Vite al limite – Travis

02:35 Vite al limite – Leneatha

04:05 Vite al limite – Ashley

34 Cine34

21:05 E fuori nevica!

22:46 Che vuoi che sia

00:44 L’ assedio

02:18 La legge della vendetta – faddija

03:39 Fellini monografie

04:18 La Feldmarescialla / Rita fugge… lui corre… egli scappa

35 Focus

20:16 Collisione in Volo – Indagini Ad Alta Quota XI

21:16 La Tomba del Re Bambino – Tesori Nascosti III

22:16 Il Santo Graal – Tesori Nascosti III

23:15 Tsunami: una Minaccia Globale

00:15 Praterie – Planet Earth II – Le Meraviglie della Natura

01:15 Cattive Abitudini – Indagini Ad Alta Quota XI

02:00 Hard Rock Park – Megacostruzioni IV

02:45 Outback Australiano – Cose di Questo Mondo i

03:30 Gli Angeli della Vittoria – II Parte – Campi di Battaglia II

04:15 Un Sogno in Costruzione – il Gigante del Cielo: L’Airbus A380

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – Intrigo a Buffalo

21:10 Vera

23:00 L’ispettore Barnaby – Fantasmi di Natale

00:55 Law & Order – i due volti della giustizia – la sindrome di Munchausen

01:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Virtù

02:45 The Murder Shift – Freddo come il ghiaccio

03:40 The Murder Shift – Ferito a morte

04:25 The Murder Shift – Armato e pericoloso

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e il Clan Dei Cooper – Monk VIII

21:10 Sei Anni Dopo – C.S.I. Miami IV

22:05 La Conquista – C.S.I. Miami IV

23:00 Il Soccorso – Law & Order: Unità Speciale XII

23:50 Scommesse Familiari – Law & Order: Unità Speciale XII

00:40 Gioco Mortale – Colombo

01:55 Giorno di Neve – C.S.I. New York III

02:40 Riesci A Sentirmi Adesso? – C.S.I. New York IV

03:20 Gang in Guerra – Southland V

04:00 Vite in Bilico – Southland V

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Top Gear

23:30 Yellowstone

01:30 Top Gear

03:10 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Vado a vivere nel bosco – Paranoia

21:25 Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch – Missione aerea

22:20 Lupi di mare: Nord vs. Sud

23:15 WWE Raw

01:10 Ce l’avevo quasi fatta – Maglietta rosa

02:05 Ce l’avevo quasi fatta – il testimone

02:55 Ed Stafford: duro a morire – Madagascar

03:50 Ed Stafford: duro a morire – Bulgaria

04:40 Ed Stafford: duro a morire – Mongolia

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

20:30 Passato e presente Rasna il nome degli Etruschi

21:10 I Sette Re. la Leggenda di Roma

22:10 Travelogue-Destinazione Italia Mary Shelley

23:00 La bussola e la clessidra – L’assedio di Vienna Prima TV per Rai

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

00:20 #maestri Puntata 46

01:00 Passato e presente Rasna il nome degli Etruschi

01:40 La guerra Segreta p.12. La spia perfetta

02:30 Cesare Battisti – l’ultima fotografia

03:35 Repubblica Romana 1849. Un romanzo d’avventura p.1

04:20 Come eravamo – Giovani

55 Mediaset Extra

20:15 Un Amico in Pericolo – Carabinieri

21:10 Avanti un Altro! Pure di Sera

23:55 Avanti un Altro

00:58 Tgcom24

01:00 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:15 7 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:25 A caccia di auto

22:15 Affari a quattro ruote – Triumph TR7 del ’79

23:05 In officina con Ema – Mercedes ML

23:40 In officina con Ema – Alfa 156 GTA

00:10 In officina con Ema – Citroen DS3

00:40 In officina con Ema – Defender

01:10 In officina con Ema – Alfa 156 JTD

01:40 In officina con Ema – Camaro

02:10 In officina con Ema – Smart Roadster

02:40 In officina con Ema – Clio RS

03:10 Fast N’ Loud – Shelby Car Show

04:00 Fast N’ Loud – Building Brady

66 Italia 2

20:15 Una Fuga Improvvisata – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:45 Alla Ricerca del Tesoro – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:15 Dragonheart

23:20 Lo Scisma del Plagio – The Big Bang Theory

23:45 La Conclusione Materna – The Big Bang Theory

00:10 Hot Dog, un Impermiabile Tascabile e Tony Danza – Young Sheldon

00:40 Gelato Alla Vaniglia, Gentiluomini in Visita e un Tavolo Da Pranzo – Young Sheldon

01:10 Lo Scontro sul Ponte – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:30 Una Fuga Improvvisata – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:50 Alla Ricerca del Tesoro – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:15 Simulcast Radio 101