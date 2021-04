Dopo i risultati talvolta scontati e in taluni casi clamorosi dell’andata, dal 13 aprile 2021 torna la Champions League, che andrà in scena anche il giorno successivo, il 14. Il 15 sarà il turno dell’Europa League e il risultato del match in terra olandese fa ben sperare la Roma in vista dei quarti di finale di ritorno. Scopriamo quali sono le partite che andranno in onda in chiaro su Canale 5 e TV8 in questa settimana.

Le partite in chiaro in TV su Canale 5 e TV8 dal 13 al 15 aprile 2021

In TV verranno comunque trasmesse ben due partite in chiaro, come ogni settimana: una di Champions League e una di Europa League, su Canale 5 e TV8. Scopriamo dunque quali saranno i match prescelti a essere visibili in maniera gratuita e senza necessità di abbonamento e il calendario degli incontri di questa settimana di aprile 2021.

Calendario quarti di finale di ritorno di Champions League aprile 2021

Martedì 13 aprile

PSG – Bayern Monaco 21:00

Chelsea – Porto 21:00

Mercoledì 14 aprile

Liverpool – Real Madrid 21:00

Borussia Dortmund – Manchester City 21:00

Martedì 13 aprile 2021, alle ore 21, verrà trasmessa in chiaro, su Canale 5 la partita PSG – Bayern Monaco. Nessuna partita sarà trasmessa in chiaro per quanto riguarda la giornata di mercoledì, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto del palinsesto.

Calendario quarti di finale di ritorno di Europa League 2020/2021

Giovedì 15 aprile 2021

Slavia Praga – Arsenal 21:00

Manchester United – Granada 21:00

Roma – Ajax 21:00

Villareal – Dinamo Zagabria 21:00

Non si giocheranno partite alle 19, come era accaduto fino agli ottavi di finale e su TV8, a meno di cambiamenti di palinsesto, e molti, soprattutto i tifosi giallorossi, si chiedono se sarà Roma-Ajax la partita designata a essere trasmessa in diretta tv. La risposta è però negativa: giovedì 15 aprile 2021, alle ore 21, sarà invece il turno Diretta Goal a essere visibile in chiaro su TV8. Ci saranno dunque collegamenti in diretta da tutti i campi (soprattutto quello dell’Olimpico) per seguire le partite e spostamenti rapidi in casi di potenziali episodi salienti e goal.

Le partite in TV

Ricapitolando, il 13 aprile 2021 sarà trasmessa su Canale 5 PSG – Bayern Monaco, mercoledì 14 aprile 2021 non ci saranno partite in chiaro e giovedì 15 aprile 2021 su TV8 sarà visibile Diretta Goal. La squadra di Fonseca, in vista anche del confortante risultato ottenuto ad Amsterdam, punta forte su questa competizione: vincendola, avrebbe accesso garantito alla prossima edizione di Champions League.

Semifinale di Europa League tra Roma e Manchester United?

In caso di passaggio del turno, è molto probabile che giocherà in semifinale contro il Manchester United. In ogni caso, chi passerà i quarti di finale tra Roma e Ajax affronterà la vincente dello scontro tra Granada e Manchester United. Senza dubbio, gli inglesi sono la formazione favorita ad aggiudicarsi la vittoria finale del torneo.

La Roma potrebbe trovare la Champions… grazie alla vittoria della competizione

Questo potrebbe permettere di rivalutare la stagione della formazione, dopo un campionato iniziato male e che sta finendo in maniera deludente, anche a causa di diversi infortuni di primo piano.

Dove vedere in tv e/o in streaming Roma-Ajax?

La partita tra Roma – Ajax, ritorno dei quarti di finale di Europa League di giovedì 15 aprile 2021 andrà in onda su Sky. Non resta dunque che sintonizzarsi sui canali di Sky Sport per vederla in tv o in streaming tramite gli appositi pacchetti predisposti dalla multinazionale.

Ricordiamo che in caso di variazioni del palinsesto sarà nostra premura cercare di pubblicarle per tempo, aggiornando l’articolo in diretta, anche se in questo caso non dovrebbero esserci particolari sorprese.