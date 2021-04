Ajax-Roma di Europa League: dove vederla? Ecco tutte le informazioni

La Roma, unica impegnata in Europa, giovedì affronterà gli olandesi dell’Ajax. Ecco dove è possibile vedere la partita.

Ajax-Roma: dove vederla?

Momento complicato per la Roma di Fonseca che, nelle ultime uscite, non ha certamente brillato. Parma, Napoli e lo stop di Sassuolo sono la dimostrazione di una squadra in difficoltà e che, al netto dei risultati, ha dovuto fronteggiare molte emergenze, soprattutto in difesa.

Giovedì però potrebbe essere il giorno della svolta. Dopo aver eliminato lo Shakhtar Donetsk, i giallorossi sono pronti ad affrontare l’Ajax di Ten Hag, una squadra molto tecnica e che, anni dietro, ha saputo stupire tutti sfiorando la fase finale di Champions League.

La gara di Europa League 2020/2021 tra l’Ajax e la Roma, in programma giovedì 8 aprile 2021 allo stadio Johan Cruijff Arena di Amsterdam, verrà trasmessa in diretta tv da Sky Sport e in chiaro da TV8. Sarà possibile assistere alla partita in streaming grazie alle applicazioni Sky Go e Now Tv, fruibili tramite smartphone, tablet, smart tv e pc.

Ecco le probabili formazioni di Ajax-Roma

Ajax (4-2-1-3): Stekelenburg; Rensch, Alvarez, Martinez, Tagliafico; Blind, Gravenberch; Klaassen; Antony, Tadic, Neres.

All. ten Hag.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy, Borja Mayoral.

All. Fonseca.