Dopo la sbornia di campionato del turno di Pasqua, torna l’Europa che conta. L’unica formazione italiana rimasta è la Roma, che se la vedrà con i temibili olandesi dell’Ajax.

Le partite in chiaro in TV su Canale 5 e TV8 dal 6 all’8 aprile 2021

In TV verranno comunque trasmesse ben due partite in chiaro, come ogni settimana: una di Champions League e una di Europa League, su Canale 5 e TV8. Scopriamo dunque quali saranno i match prescelti a essere visibili in maniera gratuita e senza necessità di abbonamento e il calendario degli incontri di questa settimana di aprile 2021.

Calendario quarti di finale di andata di Champions League aprile 2021

Martedì 6 aprile

Real Madrid – Liverpool 21:00

Manchester City – Borussia Dortmund 21:00

Mercoledì 7 aprile

Bayern Monaco – PSG 21:00

Porto-Chelsea 21:00

Martedì 6 aprile 2021, alle ore 21, verrà trasmessa in chiaro, su Canale 5 la partita Real Madrid-Liverpool. Nessuna partita sarà trasmessa in chiaro per quanto riguarda la giornata di mercoledì, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto del palinsesto.

Calendario quarti di finale di andata di Europa League 2020/2021

Giovedì 8 aprile 2021

Arsenal-Slavia Praga 21:00

Granada-Manchester United 21:00

Ajax-Roma 21:00

Dinamo Zagabria-Villareal 21:00

Non si giocheranno partite alle 19, come era accaduto fino agli ottavi di finale e su TV8, a meno di cambiamenti di palinsesto, sarà Ajax-Roma la partita designata a essere trasmessa in diretta tv. Dunque, Giovedì 8 aprile 2021, alle ore 21, sarà invece il turno Ajax-Roma a essere visibile in chiaro su TV8. L’alternativa potrebbe essere Diretta Goal, con collegamenti in diretta da tutti i campi per seguire le partite e spostamenti rapidi in casi di potenziali episodi salienti e goal.

Le partite in TV

Ricapitolando, il 6 aprile 2021 sarà trasmessa su Canale 5 Real Madrid-Liverpool, mercoledì 7 aprile 2021 non ci saranno partite in chiaro e giovedì 8 aprile 2021 su TV8 sarà visibile Ajax-Roma. Clicca qui per leggere le probabili formazioni e le ultimissime sui giallorossi in vista dell’importante partita di Europa League. La squadra di Fonseca punta forte su questa competizione: vincendola, avrebbe accesso garantito alla prossima edizione di Champions League.

Ricordiamo che in caso di variazioni del palinsesto sarà nostra premura cercare di pubblicarle per tempo, aggiornando l’articolo in diretta.