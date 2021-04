Programmi e Guida TV, prima serata di oggi: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 10 aprile 2021 in prima e seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

TG 1 20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Sotto copertura

Sotto copertura 23:15 TG1 Sera

23:15 Sotto copertura

Sotto copertura 00:30 Dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in Roma Rai 1 presenta Ciao…

01:32 Sotto copertura

Sotto copertura 01:35 RaiNews24

02:04 Che tempo fa

Che tempo fa 02:10 Sottovoce

02:40 Mille e un Libro

Mille e un Libro 03:40 Sabato Club FILM La guerra dei Roses

Rai 2 20:30 TG2 20.30

TG2 20.30 21:05 F.B.I. Tabula rasa

21:50 Blue Bloods Un vecchio amico

Blue Bloods Un vecchio amico 22:40 Instinct Sogni infranti

23:20 TG2 Dossier

TG2 Dossier 00:10 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:50 TG 2 Mizar

TG 2 Mizar 01:15 TG 2 Cinematineè

01:20 TG 2 Achab Libri

TG 2 Achab Libri 01:25 TG 2 Sì, Viaggiare

01:35 TG 2 Eat Parade

TG 2 Eat Parade 01:55 RaiNews24

Rai 3 20:00 Blob

Blob 20:20 Le parole della settimana

21:45 Corrado Augias narra Città segrete: Firenze

Corrado Augias narra Città segrete: Firenze 23:55 TG Regione

00:00 TG3 Mondo

TG3 Mondo 00:25 TG3 Agenda del Mondo

00:30 Meteo 3

Meteo 3 00:35 Che ci faccio qui Io sono qui

01:20 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Fuori Orario. Cose (mai) viste 01:30 Il prossimo uomo

02:55 Un conte De Michel Montaigne

Un conte De Michel Montaigne 03:30 Cosmopolis

Rete 4 20:30 Stasera Italia Weekend

Stasera Italia Weekend 21:22 Bernadette: Miracolo A Lourdes

23:46 Ruslan

Ruslan 01:43 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:03 Super 1995 – Best 1

Super 1995 – Best 1 03:24 I Due Maggiolini Più Matti del Mondo

04:53 Il Gatto Mammone

Canale 5 20:00 Tg5

Tg5 20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza 21:20 Amici di Maria De Filippi

01:00 Bud, Eroe Gentile Dalle Mille Vite! – Speciale Tg5

Bud, Eroe Gentile Dalle Mille Vite! – Speciale Tg5 02:04 Tg5

02:38 Meteo.It

Meteo.It 02:39 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

03:06 Fantaghirò (Di L. Bava)

Fantaghirò (Di L. Bava) 04:59 Centovetrine Xv, 3142

Italia 1 20:21 Il Killer Leggendario – C.S.I. Miami

Il Killer Leggendario – C.S.I. Miami 21:15 Wonder Park

22:53 Bart è Investito Da Un’Auto – i Simpson

Bart è Investito Da Un’Auto – i Simpson 23:15 La Paura Fa Novanta i – i Simpson

23:40 Come Eravamo – i Simpson

Come Eravamo – i Simpson 00:04 Lezioni di Guida – American Dad

00:27 Orgoglio Prima della Rovina – American Dad

Orgoglio Prima della Rovina – American Dad 00:50 Le Radici di Stan – American Dad

01:12 Campionato Formula E- Roma – Campionato Formulae 2021

Campionato Formula E- Roma – Campionato Formulae 2021 02:13 Studio Aperto – la Giornata

02:23 Sport Mediaset – la Giornata

Sport Mediaset – la Giornata 02:43 Inversione di Rotta

04:02 L’ Orizzonte Degli Eventi

LA7 20:00 Tg La7

Tg La7 20:35 Otto e mezzo – Sabato

21:15 Eden, un Pianeta da salvare

Eden, un Pianeta da salvare 01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo – Sabato

Otto e mezzo – Sabato 01:50 Like – Tutto ciò che Piace

02:20 Professor T.

TV8 20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Alessandro Borghese – 4 ristoranti 21:35 Destini incrociati

23:50 Delitti

Delitti 04:05 Lady Killer

NOVE 20:10 Fratelli di Crozza

Fratelli di Crozza 21:35 Matteo Messina Denaro – il superlatitante

23:00 Casamonica – Le mani su Roma

Casamonica – Le mani su Roma 00:30 Dietro le sbarre

01:25 Motor Trend Mag

Motor Trend Mag 02:15 Dietro le sbarre

20 — Venti 20:15 Il Riverbero della Decisione – The Big Bang Theory Xii

Il Riverbero della Decisione – The Big Bang Theory Xii 20:42 Lo Scisma del Plagio – The Big Bang Theory Xii

21:04 Matrix Reloaded

Matrix Reloaded 23:56 2 Cavalieri A Londra

02:11 Errore Interno – Mr. Robot II

Errore Interno – Mr. Robot II 02:51 Annientamento – Mr. Robot II

03:31 Squadra Antimafia 6, 4 – Squadra Antimafia VI

Squadra Antimafia 6, 4 – Squadra Antimafia VI 04:54 Show Reel Serie Rete 20

Rai 4

20:33 Private Eyes II ep.13

Private Eyes II ep.13 21:22 Narcos: Mexico II ep.9

22:05 Narcos: Mexico II ep.10

Narcos: Mexico II ep.10 23:06 Miss Bala – Sola Contro Tutti

00:57 Stretch – Guida o muori

Stretch – Guida o muori 02:31 Intersections

04:04 Cold Case III ep.7 Iris

21:00 Ipotesi di Complotto

Ipotesi di Complotto 23:46 Duplicity

02:07 Angelica e il Gran Sultano

Angelica e il Gran Sultano 03:41 Cube

Rai 5 20:49 Stravinskij: Sinfonia di salmi

Stravinskij: Sinfonia di salmi 21:16 Occident Express (Haifa è nata per star ferma)

22:42 Personaggi in cerca d’attore

Personaggi in cerca d’attore 23:09 Lezioni di suono

00:06 Art Night – Dipingere il mare

Art Night – Dipingere il mare 02:07 Rai News Notte

02:09 The Golden Age of Film Music

The Golden Age of Film Music 03:11 Wild School

04:03 Wildest Antartic

Rai Movie 21:10 White Oleander – Oleandro bianco

White Oleander – Oleandro bianco 23:05 Devil’s Knot – Fino a prova contraria

01:00 Truth: Il prezzo della verità

Truth: Il prezzo della verità 03:05 Il sole scotta a Cipro

Rai Premium 21:20 Un passo dal cielo 6, i guardiani – p.2

Un passo dal cielo 6, i guardiani – p.2 23:15 La Fuggitiva – ep.1-2

01:10 I Ragazzi del Muretto – Un orsacchiotto di nome Popi ep.5

I Ragazzi del Muretto – Un orsacchiotto di nome Popi ep.5 02:15 I Ragazzi del Muretto – Solo un amico ep.6

03:20 La Squadra 8 – Vivi e morti p.8

Cielo 20:25 Affari di famiglia

Affari di famiglia 21:20 La nipote

22:55 XXX – Le più grandi pornostar di tutti i tempi

XXX – Le più grandi pornostar di tutti i tempi 00:45 E-rotic: viaggio nel cyber-porn

01:50 The Right Hand – Lo stagista del porno

The Right Hand – Lo stagista del porno 02:50 Il pornografo fai da te

03:20 A Cam Life – La pornostar della porta accanto

A Cam Life – La pornostar della porta accanto 04:40 Sexplora

Paramount Network 21:10 Asterix & Obelix – Missione Cleopatra

Asterix & Obelix – Missione Cleopatra 23:00 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

01:00 Law & Order: Criminal Intent

Law & Order: Criminal Intent 04:00 Padre Brown

TV2000 20:00 Santo Rosario

Santo Rosario 20:30 TG 2000

20:50 Meteo

Meteo 20:52 Soul

21:20 Il mio piccolo genio

Il mio piccolo genio 23:05 Today

00:15 La compieta preghiera della sera

La compieta preghiera della sera 00:35 Rosario Da Pompei

01:00 Sulla strada il vangelo della domenica

Sulla strada il vangelo della domenica 01:00 Terra Santa News

LA7d 21:30 Operazione sottoveste

Operazione sottoveste 23:40 Downton Abbey

01:30 La cucina di Sonia

La cucina di Sonia 02:25 The Dr. Oz Show

03:15 Cuochi e fiamme

La 5 21:10 Inga Lindstrom – Nuovi Amori

Inga Lindstrom – Nuovi Amori 23:01 Una Donna Al Limite – Ossessioni Pericolose

00:40 X-Style

X-Style 01:12 L’Isola Dei Famosi

01:50 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

L’Isola Dei Famosi – Extended Edition 04:51 375 – Vivere II

Real Time

20:00 Il boss delle cerimonie

Il boss delle cerimonie 20:30 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Prato

21:45 Vite al limite – Thederick

Vite al limite – Thederick 23:30 Vite al limite – Lindsey

01:05 Vite al limite – Bethany

Vite al limite – Bethany 02:45 Vite al limite – J.T.

04:20 Vite al limite – Gina

Cine34 21:14 Oggi a me… domani a te

Oggi a me… domani a te 22:59 Keoma

00:50 Morbosita’ – PrimaTv

Morbosita’ – PrimaTv 02:20 Dentro lo schermo – filler cine34

03:10 Orgasmo nero

Orgasmo nero 04:19 Segreti di cinema – cine34 ’21 Focus

20:15 Universo Ai Raggi X I, 4 – Universo Ai Raggi X i

Universo Ai Raggi X I, 4 – Universo Ai Raggi X i 21:00 Bignami e Arosio – Introduzione Prima Serata

21:15 Vedo la Terra Azzurra! Gagarin, Primo Nello Spazio

Vedo la Terra Azzurra! Gagarin, Primo Nello Spazio 21:53 Arosio: i Cento Anni del Nobel Ad Einstein – Ultima Frontiera

22:15 Einstein: L’Uomo, il Genio

Einstein: L’Uomo, il Genio 23:00 Arosio: la Rivoluzione di Einstein

23:34 Bignami: i Buchi Neri – Ultima Frontiera – il Giorno della Scienza

Bignami: i Buchi Neri – Ultima Frontiera – il Giorno della Scienza 23:44 Storia della Prima Foto di un Buco Nero

00:10 Bignami: Le Ultime Teorie Sui Buchi Neri – Ultima Frontiera

Bignami: Le Ultime Teorie Sui Buchi Neri – Ultima Frontiera 00:34 Alla Ricerca Dei Buchi Bianchi – Universo Ai Raggi X IV

01:20 Clip Finale con Titoli di Coda – Ultima Frontiera

Clip Finale con Titoli di Coda – Ultima Frontiera 01:28 La Grande Corsa Allo Spazio

02:45 Tgcom24

Tgcom24 02:47 10/04/2021 – Meteo Focus

02:49 Dalle Vette Agli Abissi – Mondi Estremi – la Vita Alla Prova

Dalle Vette Agli Abissi – Mondi Estremi – la Vita Alla Prova 03:30 La Coesistenza è Possibile? – Galapagos: Ai Confini del Mondo (Di J….

04:10 All’Origine del Tempo – Atlante del Cosmo

Giallo 21:10 L’ispettore Barnaby – Antichi rancori

L’ispettore Barnaby – Antichi rancori 23:05 L’Ispettore Gently – Tragica rapina

00:50 L’ispettore Barnaby – Incubi di morte

L’ispettore Barnaby – Incubi di morte 02:40 Disappeared

TOP Crime

20:20 Il Sig. Monk Va in Ospedale

Il Sig. Monk Va in Ospedale 21:10 Poirot: la Parola Alla Difesa – TV Movie

23:10 Sotto Accusa – Bad Blood – TV Movie

Sotto Accusa – Bad Blood – TV Movie 00:50 Pesca Grossa – Law & Order: Unità Speciale Xix

01:35 Musica D’Atmosfera – Law & Order: Unità Speciale Xix

Musica D’Atmosfera – Law & Order: Unità Speciale Xix 02:15 Terra di Nessuno – C.S.I. Miami V

02:59 Tgcom24

Tgcom24 03:00 Diamanti di Sangue – C.S.I. Miami V

03:40 Famiglia A Pezzi – C.S.I. Miami V

Famiglia A Pezzi – C.S.I. Miami V 04:20 L’ Orso Assassino – C.S.I. Miami V

Spike TV 20:00 Relic Hunter

Relic Hunter 21:30 Il mio nome è Modesty

23:30 Spartacus – Gli dei dell’arena

Spartacus – Gli dei dell’arena 01:30 Top Gear

03:20 Police Interceptors

DMAX 21:25 Micromostri con Barbascura X – il buono e il brutto

Micromostri con Barbascura X – il buono e il brutto 22:30 Micromostri con Barbascura X – il miglior attacco è la difesa

23:35 Cacciatori di fantasmi – il manicomio

Cacciatori di fantasmi – il manicomio 00:30 Cacciatori di fantasmi – la prigione

01:20 Cacciatori di fantasmi – Joker

Cacciatori di fantasmi – Joker 02:10 Cose di questo mondo – Navi nel deserto

03:05 Cose di questo mondo – Frecce

Cose di questo mondo – Frecce 03:50 Cose di questo mondo – la maledizione del regno perduto

04:40 Affari a tutti i costi UK – Carmarthenshire

Rai Storia 20:00 Il Giorno e la Storia Prima TV per Rai

Il Giorno e la Storia Prima TV per Rai 20:10 Scritto, letto, detto: Franco Ferrarotti Prima TV per Rai

20:30 Passato e presente. Umberto Nobile un italiano al Polo Nord

Passato e presente. Umberto Nobile un italiano al Polo Nord 21:10 I Nuovi Mostri

22:45 Seconda patria Prima TV per Rai

Seconda patria Prima TV per Rai 00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia Prima TV per Rai

Il Giorno e la Storia Prima TV per Rai 00:20 Passato e presente. Umberto Nobile un italiano al Polo Nord

01:00 1940 L’Italia in Guerra p.2. Attacco alla Francia

1940 L’Italia in Guerra p.2. Attacco alla Francia 02:00 L’Italia in Guerra P.4.Ultimo Messaggio Da Capo Matapan

03:00 Festa barocca. Il barocco degli estremi

Festa barocca. Il barocco degli estremi 04:00 Res 78-82 – p.14

Mediaset Extra

21:10 Le Iene Show

Le Iene Show 00:55 Avanti un Altro

01:48 Tgcom24

Tgcom24 01:50 Colpo Grosso

04:15 17 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

Motor Trend 20:35 Vintage Garage – la Volkswagen Coccinelle

Vintage Garage – la Volkswagen Coccinelle 21:30 Affari a quattro ruote – Fiat X1 / 9 del ’74

22:25 Affari a quattro ruote – Triumph TR4

Affari a quattro ruote – Triumph TR4 23:20 Affari a quattro ruote – Audi S4 Avant del 2001

00:15 Affari a quattro ruote – Corvette

Affari a quattro ruote – Corvette 01:10 Affari a quattro ruote – Alfa Romeo

02:00 Affari a quattro ruote – Volkswagen Rabbit GTI

Affari a quattro ruote – Volkswagen Rabbit GTI 02:55 Affari a quattro ruote – Austin Mini Mk1

03:50 Affari a quattro ruote – Mercedes 230E

Affari a quattro ruote – Mercedes 230E 04:40 Affari a quattro ruote – Ford Capri