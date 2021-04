Programmi e Guida TV, prima serata di oggi: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 16 aprile 2021 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Canzone segreta

00:00 TG1 Sera

00:05 TV7

01:10 RaiNews24

01:39 Che tempo fa

01:45 Sottovoce

02:15 Cinematografo

03:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. Tutto ha un inizio

22:05 Clarice L’uomo nero

22:55 Instinct Ultimo spettacolo

23:40 Gli Specialisti L’idea fissa

00:30 O anche no

01:00 I Lunatici

02:10 Beowulf

03:35 Squadra Speciale Lipsia Il riscatto

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 Un posto al sole

21:20 Gomorra – New Edition

23:30 Quante storie

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:20 Cute Girl

02:45 Green, Green Grass of Home

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 Ex Amici – Motive

01:35 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:59 Lettomania

03:27 Il Giovane Uhtred – The Last Kingdom I

04:12 100 Stelle

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Felicissima Sera

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It

01:05 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

01:31 Uomini e Donne

03:40 Ore Disperate – Distretto di Polizia 2

6 Italia 1

21:20 La fredda luce del giorno

23:15 Split

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 La7 Doc

03:05 Mistery Files

03:40 Mystery Files

04:15 Ultime dal cielo

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Lo Hobbit – La battaglia delle Cinque Armate

00:30 Permesso Maisano

01:25 Italia’s Got Talent

03:25 Coppie che uccidono

04:15 Lady Killer

9 NOVE

20:15 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza

22:55 La confessione

00:15 Kings of Crime – Autoritratto di un boss

01:20 Highway Security: Spagna

03:30 Airport Security: Europa

20 Venti

20:15 Il Paradigma della Terra di Mezzo – The Big Bang Theory I

20:42 Il Paradosso del Raviolo Al Vapore – The Big Bang Theory I

21:05 Viaggio Nell’Isola Misteriosa

23:16 300: L’Alba di un Impero

01:21 Eredità – Mr. Robot III

02:01 Metadati – Mr. Robot III

02:41 Fuga con Ostaggi – Renegade II

03:21 Squadra Antimafia 6, 10 – Squadra Antimafia VI

04:44 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds III ep.9

21:23 Ip Man 2

23:17 Narcos: Mexico II ep.9

00:06 Narcos: Mexico II ep.10

01:10 Wonderland pt.28

01:53 Siren III ep.9

02:32 Siren III ep.10

03:11 Ransom ep.5

03:50 Ransom ep.6

04:28 The dark side pt.5

22 Iris

20:05 Mai Fidarsi … – Walker Texas Ranger

21:00 Programmato per Uccidere

23:06 Passenger 57-Terrore Ad Alta Quota

00:52 La Figlia di Ryan

04:03 L’ Arte di Amare

23 Rai 5

20:29 Museo con vista

21:15 Art Night: La ricerca della bellezza

23:03 Save the Date

23:35 Terza pagina

00:17 Pink Floyd – Reflections and Echoes

01:57 Rai News Notte

02:00 Chet Baker Quintet live, 1964

02:33 Y’Africa

03:12 Wildest Pacific

04:06 I Meccanismi della Natura

24 Rai Movie

20:50 Stanlio e Ollio – La sposa rapita

21:10 A spasso nel bosco

23:00 White Oleander – Oleandro bianco

01:00 Forza maggiore

03:05 Anime ferite

25 Rai Premium

21:20 Leonardo – ep.7-8

23:05 Un passo dal cielo 6, i guardiani – p.2

01:10 Nebbie e Delitti 3 – Ragazzi di buona famiglia p.3

02:50 Memory – p.1

03:30 Un Ciclone in Convento – Le vie del Signore sono infinite ep.9

04:15 Un Ciclone in Convento – Scelte ep.10

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Kika – Un corpo in prestito

23:25 Legami!

01:15 XXX – Le più grandi pornostar di tutti i tempi

02:55 Cam Girlz

03:55 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

04:40 Sexplora

27 Paramount Network

20:00 Yellowstone

23:00 La guerra dei mondi

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 L’arte di vincere

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Guerra e Pace

21:10 Frost/Nixon – Il duello

23:15 Effetto Notte

23:40 Retroscena

00:00 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:30 La Mala Educaxxxion

02:55 Hawthorne – Angeli in corsia

30 La 5

21:10 L’Isola Dei Famosi

01:05 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Alessia e Gessica vs. Marco e Riccardo

21:25 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Reggio Emilia

22:45 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Prato

23:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:04 Giovannona coscialunga disonorata con onore

22:51 Il vizio di famiglia

00:27 La dottoressa sotto il lenzuolo

01:52 Come una rosa al naso

03:41 Fellini monografie

04:20 Sole nudo

35 Focus

21:20 Viaggio nella grande bellezza Nativity

23:15 Tesori Nascosti

38 Giallo

21:10 L’ispettore Gently – La strada per l’emancipazione

23:10 L’ispettore Barnaby – Cattive notizie

39 TOP Crime

20:15 Il Signor Monk e Le Tre Julie – Monk VI

21:10 Tutto Scorre – Chicago P.D. III

22:00 Un Cantastorie Nato – Chicago P.D. III

22:55 Mercanti di Bambini – Law & Order: Unità Speciale XI

23:45 L’ Aspirante – Law & Order: Unità Speciale XI

00:35 Dulcis in Fundo – The Closer II

01:25 Proteggere e Servire – The Closer II

02:10 Notte Silenziosa – C.S.I. New York III

02:50 Ossessione – C.S.I. New York III

03:30 Alto Rischio – Southland IV

04:10 L’ Ultimo Giovedì – Southland IV

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Il codice del silenzio

23:30 Rombo di tuono III

01:30 Top Gear

03:10 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Ingegneria perduta – Fuga dall’Isola del Diavolo

22:20 Ingegneria perduta

23:20 Mega ingegneria: la sfida

00:15 Bodycam – Agenti in prima linea – Rapito

01:05 Bodycam – Agenti in prima linea – Brutto scenario

02:00 Lockup: sorvegliato speciale

02:50 Cops Spagna

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

20:30 Passato e presente. Cuba sotto attacco – La baia dei Porci

21:10 Storie della tv – Andrea Barbato e Giuseppe Marrazzo

22:10 Il segno delle donne p.3. Vera Vergani

23:00 Storia delle nostre città. Ancona

23:45 Come eravamo – Giovani Res Giovani

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e presente. Cuba sotto attacco – La baia dei Porci

01:00 Seconda patria Prima TV per Rai

02:15 Nascita di una Dittatura p.3

03:30 Potere e bellezza p.4. Gli Asburgo-Lorena

04:30 Pillole Argo Il venditore di sogni

55 Mediaset Extra

20:30 L’isola dei famosi – Extended Edition

00:35 Avanti un altro

59 Motor Trend

20:20 A caccia di auto – Twist and Scout

21:20 A caccia di auto – Let the Good Times Roll

22:15 Vintage Garage – una Porsche 911 Cabriolet

23:20 Vintage Garage – la Volkswagen Coccinelle

00:25 Supercar ai raggi X

03:05 Fast N’ Loud – G10 Van

03:55 Fast N’ Loud – Cutlass Lowrider

66 Italia 2

20:15 Ti Amerò Sempre – Naruto Shippuden

20:45 Tecnica della Resurrezione Impura: Rilascio! – Naruto Shippuden

21:15 La Città Verrà Distrutta All’Alba

23:20 The Bad Seed

01:13 Zorro il Pirata Contro Ohm il Sacerdote – All’Arrembaggio! One Piece

01:33 Il Quintetto Finale – All’Arrembaggio! One Piece

01:53 Il Vero Obiettivo di Eneru – All’Arrembaggio! One Piece

02:13 Simulcast Radio 101