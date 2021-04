Programmi e Guida TV, prima serata di oggi: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 14 aprile 2021 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia

23:45 Porta a Porta

23:50 TG1 Sera

23:56 Porta a Porta

01:25 RaiNews24

01:54 Che tempo fa

02:00 Movie Mag

02:25 Caccia al ladro d’autore – Addio Raffaello

03:20 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Games of Games Gioco Loco

23:20 Re Start

00:45 I Lunatici

02:10 Squadra Speciale Colonia

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Zona Bianca

00:35 Confessione Reporter

01:25 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:47 Il Colpaccio

03:48 Messalina, Venere Imperatrice

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Riassunto – Daydreamer – Le Ali del Sogno

21:21 Daydreamer – Le Ali del Sogno

23:45 Maurizio Costanzo Show

01:46 Tg5

02:20 Meteo.It

02:21 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:47 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 L’ Ultimo Lancio – C.S.I. Miami

21:20 King Arthur: il Potere della Spada

23:50 Pressing Champions League

01:25 La Nuova Stagista – Great News

01:50 Genitore Elicottero – Great News

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:25 Sport Mediaset – la Giornata

02:40 Harrison Ford – Celebrated

03:02 Sean Connery – Celebrated

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Ultime dal cielo

8 TV8

20:20 Guess My Age – Indovina l’età

21:25 Name That Tune – Indovina la canzone

00:00 Permesso Maisano

00:55 Scary Movie 3 – Una risata vi seppellirà

02:25 Coppie che uccidono

03:45 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Accordi & disaccordi

23:00 Fratelli di Crozza

00:35 Naked Attraction Italia

01:50 Airport Security Spagna

04:50 Highway Security: Spagna

20 Venti

20:15 L’ Ipotesi del Cervellone – The Big Bang Theory I

20:42 Il Corollario del Gatto – The Big Bang Theory I

21:05 A Dangerous Man – Solo Contro Tutti

23:16 Live! – Corsa Contro il Tempo

01:06 Messaggi Cifrati – Mr. Robot II

01:46 Tempo Scaduto – Mr. Robot II

02:38 Caccia Spietata – Renegade II

03:26 Squadra Antimafia 6, 8 – Squadra Antimafia VI

04:49 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds III ep.5

21:21 L’ora nera

22:52 Mortal

00:35 Siren III ep.5

01:18 Siren III ep.6

02:06 Ransom ep.1

02:46 Ransom ep.2

03:27 Ransom ep.3

04:06 Cold Case III ep.9

22 Iris

20:05 Bassifondi – Walker Texas Ranger

21:00 Michael Clayton

23:29 Scuola di Cult

23:35 Gangster Squad

01:49 Deliverance Creek

03:12 La Battaglia Dei Giganti

23 Rai 5

20:15 Museo con vista

21:15 John Lennon Gimme Some Truth

22:19 Freddie Mercury, The Ultimate Showman

23:19 Lou Reed in concerto – Parte prima

23:59 Lou Reed in concerto – Parte seconda

00:42 The Golden Age of Film Music

01:35 Variazioni su tema

01:45 Rai News Notte

01:48 Museo con vista

02:34 Risvegli – L’autunno nel New England

03:27 Di là dal fiume e tra gli alberi

24 Rai Movie

21:10 Mister Felicità

22:45 Movie Mag

23:10 Passione sinistra

00:50 Quell’idiota di nostro fratello

02:25 Due euro l’ora

03:40 Una carriera a tutti i costi

25 Rai Premium

21:20 La Fuggitiva – ep.3-4

23:15 Leonardo – ep.5-6

01:10 L’Isola – p.5

02:40 Blu Notte 3: Cristian Waldner – Delitto al Castello p. 4

03:30 Un Ciclone in Convento – Aiutati che Dio ti aiuta ep. 5

04:15 Un Ciclone in Convento – Colpo su colpo ep. 6

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Le Spie

23:10 Habitacion en Roma

01:00 Provocazione

02:25 Cam Girlz

03:30 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

04:15 Sexplora

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 Basic

23:00 Rombo di tuono III

01:00 Il giustiziere della notte 4

03:00 Agatha Christie: La serie infernale

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:45 Meteo

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 Questa è vita!

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Little Murders by Agatha Christie

01:10 La cucina di Sonia

01:30 Like – Tutto ciò che Piace

02:00 La Mala Educaxxxion

03:15 Hawthorne – Angeli in corsia

30 La 5

21:10 Lol – Pazza del Mio Migliore Amico – Love Education

23:10 Tammy

01:04 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:17 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Alessia e Gianluca vs. Vittoria ed Edwin

21:25 Matrimonio a prima vista Italia

22:50 Ti spedisco in convento – Ora et labora

00:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Le gemelle

00:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Dolore al collo

01:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzi incredibili

02:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la protuberanza

03:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Sfigurata

34 Cine34

21:05 Infelici e contenti

22:56 Selvaggi

00:39 E’ stato bello amarti

02:13 A qualcuna piace calvo

03:45 Dentro lo schermo – filler cine34

04:19 Fellini monografie

35 Focus

20:16 Discesa Mortale – Indagini Ad Alta Quota XIX

21:15 Siccità: Lotta per Sopravvivere

22:15 Alla Ricerca delle Galapagos

23:00 Identità Monna Lisa

01:00 Gara Mortale – Indagini Ad Alta Quota XIX

02:00 Giant Constructions – The World’s Most Spectacular Bridges, 4

02:41 Tgcom24

02:43 14/04/2021 – Meteo Focus

02:45 Gli Antenati di James Bond – Ancient Discoveries II

03:30 Arte – Leonardo: L’Uomo Che Anticipò il Futuro

04:15 Dalla Terra Alla Luna: la Prima Volta dell’Apollo 8

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – Lupi mannari

21:10 Unforgettable – Ipertimesia

22:05 Unforgettable – Eroi

23:05 I misteri di Brokenwood

00:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Ragazzi

01:45 Law & Order – i due volti della giustizia – Big Bang

02:40 Delitti di provincia

39 TOP Crime

20:15 Il Signor Monk e i Sensi di Colpa – Monk VI

21:11 Contrapasso – Law & Order: Unità Speciale XIX

22:00 Senza Valide Ragioni – Law & Order: Unità Speciale XIX

22:55 Buonanotte – Law & Order: Unità Speciale XI

23:45 Plagiato – Law & Order: Unità Speciale XI

00:35 La Stanza Degli Enigmi – Deception I

01:21 Il Mistero del Diamante – Deception I

02:05 Conseguenze – C.S.I. New York III

02:45 L’ Angelo della Morte – C.S.I. New York III

03:30 Conseguenze – Southland IV

04:09 Tgcom24

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Spartacus – Gli dei dell’arena

22:30 Spartacus

23:30 Spartacus – Gli dei dell’arena

01:30 Top Gear

03:10 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Vado a vivere nel bosco – Vulcano

21:25 Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch – Missione aerea

22:20 Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch – i giorni dei Raney

23:20 Micromostri con Barbascura X – il buono e il brutto

00:30 Micromostri con Barbascura X – il miglior attacco è la difesa

01:40 Bodycam – Agenti in prima linea – Coprimi

02:30 Lockup: sorvegliato speciale

03:25 Cops Spagna

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente. Rosa Genoni e il made in Italy

21:10 Pietre d’inciampo Torino. La famiglia Colombo

21:40 I Kennedy. la Via del Potere

22:20 Lady Travellers Ella Maillart

23:00 a.C.d.C. Amsterdam, Londra, New York

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

00:25 #maestri Puntata 38

01:00 Passato e presente. Rosa Genoni e il made in Italy

01:45 a.C.d.C. Conquistadores – p.3 – La Caprichosa

02:45 Nascita di una dittatura p.1

03:55 Potere e bellezza p.2. I Savoia

04:40 Soggetto donna Madri e figli pt.132

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:40 Avanti un Altro

01:43 Tgcom24

01:45 Colpo Grosso

04:18 27 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:35 A caccia di auto – AC Ace Bristol

21:25 A caccia di auto – la Volvo dei record

22:20 Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni – la Ford Escort Mk2 di Chris

23:15 Leggende a quattro ruote – Supercar

00:10 Leggende a quattro ruote – Rally

01:05 Leggende a quattro ruote – Off-Road

02:05 Fast N’ Loud – Pink Caddy

03:50 Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:15 Fratelli Che Combattono Insieme – Naruto Shippuden

20:25 Tutto per la Foglia – Naruto Shippuden

20:50 Kabuto Yakushi – Naruto Shippuden

21:15 Scoop Alla 1-A della Yuuei – My Hero Academia

21:45 Overhaul – My Hero Academia

22:15 Sir Nighteye – My Hero Academia

22:45 Un Destino Avverso – My Hero Academia

23:15 Che Coraggio! Let’s Go, Red Riot! – My Hero Academia

23:40 Parto col Folle

01:35 La Prova della Palude – All’Arrembaggio! One Piece

01:55 L’ Imbattibile Superiorità di Eneru – All’Arrembaggio! One Piece

02:15 Shandora, la Città Fantasma – All’Arrembaggio! One Piece

02:35 Simulcast Radio 101