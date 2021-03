Martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 marzo 2021 si giocheranno le partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e di l’Europa League.

Quale partita verrà trasmessa in chiaro in TV la sera di martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 marzo 2021?

Scopriamo insieme quali saranno le partite delle maggiori manifestazioni continentali per i club dell’edizione 2020/2021 che verranno trasmesse in chiaro, in TV, su Canale 5 e TV8. Inoltre, le date e gli orari dei restanti match di andata di Champions League e di ritorno per quanto riguarda l’Europa League.

Calendario ottavi di finale di ritorno di Champions League 2020/2021

Martedì 16 marzo 2021

Real Madrid – Atalanta (ore 21:00)

Manchester City – Borussia M’gladbach (ore 21:00)

Mercoledì 17 marzo 2021



Bayern Monaco – Lazio (ore 21:00)

Chelsea – Atletico Madrid (ore 21:00)

Martedì 16 marzo 2021, alle ore 21, verrà trasmessa in chiaro, su Canale 5 la partita Real Madrid-Atalanta. Nessuna partita sarà trasmessa in chiaro per quanto riguarda la giornata di mercoledì.

Calendario ottavi di finale di ritorno di Europa League 2020/2021

Giovedì 18 marzo 2021

Arsenal – Olympiacos (ore 18:55)

Dinamo Zagabria – Tottenham (ore 18:55)

Molde FK – Granada (ore 18:55)

Shakhtar Donetsk – Roma (ore 18:55)

Milan – Manchester United (ore 21:00)

Villareal – Dinamo Kiev (ore 21:00)

Glasgow Rangers – Slavia Praga (ore 21:00)

Young Boys – Ajax (ore 21:00)

Giovedì 18 marzo 2021, alle ore 21, sarà invece il turno Milan-Manchester United a essere visibile in chiaro su TV8.

Per quanto riguarda l’Europa League, si giocheranno le partite di ritorno. Invece, ricordiamo che in Champions League si sono già qualificate alcune squadre ai quarti di finale. La Juventus, unica squadra italiana che ha giocato sia l’andata che il ritorno, è stata eliminata dal Porto. La Lazio ha pochissime chances di rimontare il netto passivo dell’andata, mentre qualche possibilità in più ha l’Atalanta, che dovrà vedersela contro il Real Madrid e rimontare lo 0 a 1 della partita di andata.

Ricordiamo che il palinsesto potrebbe subire variazioni dell’ultimo minuto: in quel caso, provvederemo ad aggiornare l’articolo quanto prima possibile.