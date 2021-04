Paliano, sale ancora la curva dei contagi da Covid-19: il bollettino di oggi

Nonostante alcuni negativizzati continua a salire di nuovo il numero di contagiati nella nostra Città: adesso sono 65 e questo nonostante le restrizioni applicate in questi giorni. Il virus si trasmette con facilità tra interi nuclei familiari e la negativizzazione ha tempi molto lunghi rispetto al passato.

“Siamo in piena emergenza e non possiamo far finta che tutto vada bene” ha dichiarato il Sindaco di Paliano , Domenico Alfieri.