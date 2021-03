“Speravamo in un miglioramento della curva dei contagi nella nostra Città in questo fine settimana. Purtroppo non c’è stato” – commenta il Sindaco di Paliano, Domenico Alfieri.

Bollettino Covid a Paliano

“Al contrario abbiamo assistito ad una nuova impennata dei contagi. In questo momento sono 60.

Il dato attesta che la crisi persiste e non è semplice uscire da questo periodo nonostante le tante restrizioni.

Non ci mettiamo in situazioni di rischio e non mettiamo a rischio gli altri.

Rispettiamo le regole” – conclude.